"Voz do papa" visita O POVO e aborda comunicação que gera esperança

Foto: DANIEL GALBER Silvonei José participou de entrevista na O POVO CBN

O POVO recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, Silvonei José, coordenador do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano, conhecido como a “voz do papa no Brasil". Durante a visita, Silvonei esteve reunido com a presidente institucional e publisher do Grupo, Luciana Dummar, e participou dos programas O POVO no Rádio, da O POVO CBN, e edição especial do OP News, do YouTube.

O jornalista e coordenador da Rádio Vatican News, Silvonei José, compartilhou detalhes de sua carreira de 36 anos no Vaticano, onde trabalhou com quatro papas diferentes: João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão XIV.

Sua presença em Fortaleza reforça o compromisso da Arquidiocese em promover uma comunicação que gera esperança e fortalece a missão evangelizadora da Igreja Católica. Ele é um dos palestrantes do 2º Conecta ArqFor, evento promovido pela Arquidiocese de Fortaleza, a ser realizado neste sábado, 18.

Silvonei acredita que a promoção de uma comunicação que gera esperança está intrinsecamente ligada à responsabilidade, à autenticidade e à capacidade de construir um relacionamento por meio da emoção, garantindo que a mensagem seja maior do que o “mensageiro”.

Em suas reflexões sobre a comunicação na era digital, o jornalista abordou a Inteligência Artificial (IA). Para ele, o principal receio não é a invenção em si, mas sim a sua aplicação. O problema central reside na "utilização" da IA.

Acerca disso, ele cita a frase do papa Francisco: "Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da inteligência humana".

Ele enfatiza que são os humanos quem criam e alimentam a IA, e que o medo reside em como as pessoas que a utilizam, podendo direcionar respostas e causar dor ou conflito.

Nesse sentido, Silvonei reflete sobre a evangelização e a comunicação na era digital, abordando a importância da responsabilidade, da emoção e da verdade na mídia: “Uma das características da comunicação é a emoção. A partir do momento em que eu não provoco mais emoção, muda, porque é comunicação para mim é criar uma relação e a relação se cria através da emoção”.

Para ele, a verdade é a essência da comunicação, que "não pode ser pisada, ela não pode ser maltratada, ferida" por interesses.

Saiba mais sobre Silvonei José

Reconhecido como Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno e da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, Silvonei José é natural de Guarapuava, no Paraná.

Além da atuação no Vaticano, o jornalista foi professor de comunicação nas Universidades Gregoriana e Urbaniana, e atualmente leciona no Centro Cultural da Embaixada do Brasil junto ao Governo Italiano.

Assista à participação de Silvonei no O POVO News: