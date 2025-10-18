Novo Centro de Imagem da Santa Casa vai realizar 4 mil exames gratuitos por mês

Foto: FABIO LIMA ￼AQUISIÇÃO de novo tomógrafo para a Santa Casa de Fortaleza vai possibilitar a realização de até dois mil exames por mês

O novo Centro de Imagem da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 17. O espaço passa a disponibilizar de forma gratuita exames de tomografia, mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia, ecocardiograma e radiografia.

Os serviços são destinados para pacientes internos e para população encaminhada pelas unidades de saúde do município, via regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 100% gratuito.

A reestruturação do setor, coordenada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da SMS, integra as ações do Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do programa Saúde que Cuida.

O agendamento do exame pode ser feito por meio de atendimento nos postos de saúde, quando o serviço é solicitado via consulta. Para pacientes da Santa Casa, o acesso é destinado aos pacientes que precisam fazer uma cirurgia e devem realizar o pré-operatório no local, conforme a Prefeitura.

Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a aquisição de um tomógrafo para a unidade de saúde e afirmou que a meta é de que o novo espaço passe a realizar cerca de quatro mil exames mensais.

O gestor municipal destacou a prioridade que a Prefeitura vêm dando à rede municipal de saúde, incluindo a Santa Casa. Além da contratação de novos profissionais, Leitão anunciou a reestruturação em outros equipamentos de saúde, que devem ser concluídas até o final do ano.

Entre os equipamentos de saúde incluídos no cronograma de reestruturação da Prefeitura, estão o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, conhecido como Hospital da Mulher; e o Instituto Doutor José Frota (IJF).

“Os Gonzaguinhas, nós também estaremos agora iniciando. Os próprios Frotinhas, enfim, toda a nossa rede. Além dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), que nós estamos recuperando. São 16 Caps que nós temos em Fortaleza e estamos reformando todos os Caps de Fortaleza; assim como também os postos de saúde, 134 portes de saúde que nós estamos recuperando”, acrescenta o prefeito.

Secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo afirmou que a abertura do novo Centro de Imagem da Santa Casa não fazia parte do cronograma da Prefeitura, mas destacou a importância da ação para o atendimento gratuito à população e para a redução da fila de espera. A expectativa é de que a unidade hospitalar passe a realizar entre 1.500 e 2 mil tomografias.

“Até o final deste mês, a gente vai entregar 200 leitos, já prontos para a população. Hoje nós temos 163, então tá dentro do cronograma. Em relação às salas cirúrgicas, a maioria delas já foi reformada, está sendo entregue também, e já estão começando as cirurgias: uma média de sete, oito cirurgias por dia estão acontecendo. E agora com o chamamento de mais equipes, convocando mais profissionais, então isso vai aumentando a cada dia”, declarou.

A titular da SMS afirmou ter planos de ampliar o número de serviços a serem oferecidos na Santa Casa.

“No futuro ainda temos outros serviços para abrir aqui: endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, laringoscopia, que são exames prévios para serem realizados nos pacientes que vão ser operados aqui também, na Santa Casa, e na rede municipal como um todo”, destacou.

Riane Azevedo reforçou que os pacientes estão sendo notificados sobre o agendamento dos exames via WhatsApp. A mensagem, enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, contém informações como a data, o horário e o serviço solicitado.

População comemora atendimento gratuito oferecido no novo Centro de Imagem da Santa Casa

Aos 67 anos, a dona de casa Francisca de Souza relembra que sua última visita à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza ocorreu em 2023. Observando a nova estrutura da unidade hospitalar, ela confessa que não há razões para reclamar. “Por enquanto, vamos ver para frente, né? (...)”, brinca.

Ela relata que nas outras vezes em que precisou de atendimento no local, houve dificuldade. Desta vez, a dona de casa precisou comparecer ao hospital para realizar um exame de mamografia e confessa ter boas expectativas para o futuro da unidade de saúde.

O novo espaço também foi elogiado pela professora Maria José Almeida, de 62 anos. Ela conta que, há dois meses, aguarda para realizar o exame de densitometria óssea.

“Eu recebi uma mensagem no celular, fui ao posto novamente e recebi a guia para vir para cá hoje. É a minha primeira vez aqui na Santa Casa, mas eu já fiz outros exames em outros locais e também achei muito bom”, elogia.