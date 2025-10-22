Logo O POVO+
Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossados
CIDADES

Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossados

Os profissionais deverão atuar em todas as regiões do Estado
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
A última convocação havia ocorrido em 2022, quando foram chamados 516 técnicos efetivos (Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil)
Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil A última convocação havia ocorrido em 2022, quando foram chamados 516 técnicos efetivos

Após sete anos de espera, 110 novos profissionais foram convocados para trabalhar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), que atua no desenvolvimento sustentável da agricultura de base familiar. A posse ocorreu ontem, 21, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

O órgão está presente em 182 municípios do Ceará. Estão fora, apenas, Fortaleza e Eusébio, por não possuírem zona rural.

LEIA | UFC colhe doações para pessoas vulneráveis em ação solidária

Com esta nova convocação, o total de profissionais chamados nos últimos três anos soma 431. Em 2022 foram duas convocações, a primeira com 263 e em seguida 58.

A autorização para a realização do concurso, após 35 anos, foi dada pelo então governador Camilo Santana, em 2018. O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que está dando continuidade à iniciativa.

 
Elmano ressaltou que a escolha de realizar concursos — incluindo este e os voltados para educação, saúde e segurança pública — é uma decisão política de que o serviço público deve permitir a seleção dos melhores profissionais por mérito.

Concursos no Ceará: últimas chances para disputar vagas em 3 prefeituras | VEJA

“Eu tenho convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante para a agricultura familiar do Ceará. Ter a assistência técnica é a garantia de que os nossos produtores podem alcançar um outro patamar de produção e outro patamar de renda”, afirmou Elmano.

Aos novos técnicos, o governador pediu respeito ao conhecimento popular e acrescentou: "o sucesso de vocês tem que ser o sucesso de melhoria de renda das famílias que vivem no campo".

Engenharia Agronômica; Medicina Veterinária; tecnólogos em irrigação; zootecnistas; técnicos em Agropecuária; técnicos em Agroecologia; técnicos em Agroindústria; técnicos em Aquicultura; técnicos em Fruticultura estão entre as áreas e especialidades contempladas.
Os novos profissionais deverão focar na organização da produção e no acompanhamento dos agricultores.

“Nós estamos presente em praticamente todos os municípios do estado do Ceará com técnicos e técnicos das mais diversas especialidades de conhecimento agronômico que fortalecem a economia desses pequenos municípios com orientação técnica adequada”, afirmou o presidente da instituição, Inácio Costa.

Para ele, o trabalho desses técnicos contribui para o crescimento do setor agropecuário, que tem impulsionado o Produto Interno Bruto (PIB) estadual acima da média nacional. O gestor acrescenta que o edital do concurso de 2018 estabelecia 263 vagas, mas convocaram "quase o dobro da quantidade" em razão da demanda do Estado.

Colaborou Bárbara Mirele/Especial para O POVO

 

Leia mais

O que você achou desse conteúdo?