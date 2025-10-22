Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossados

Após sete anos de espera, 110 novos profissionais foram convocados para trabalhar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), que atua no desenvolvimento sustentável da agricultura de base familiar. A posse ocorreu ontem, 21, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.
O órgão está presente em 182 municípios do Ceará. Estão fora, apenas, Fortaleza e Eusébio, por não possuírem zona rural.
Com esta nova convocação, o total de profissionais chamados nos últimos três anos soma 431. Em 2022 foram duas convocações, a primeira com 263 e em seguida 58.
A autorização para a realização do concurso, após 35 anos, foi dada pelo então governador Camilo Santana, em 2018. O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que está dando continuidade à iniciativa.
Elmano ressaltou que a escolha de realizar concursos — incluindo este e os voltados para educação, saúde e segurança pública — é uma decisão política de que o serviço público deve permitir a seleção dos melhores profissionais por mérito.
“Eu tenho convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante para a agricultura familiar do Ceará. Ter a assistência técnica é a garantia de que os nossos produtores podem alcançar um outro patamar de produção e outro patamar de renda”, afirmou Elmano.
Aos novos técnicos, o governador pediu respeito ao conhecimento popular e acrescentou: "o sucesso de vocês tem que ser o sucesso de melhoria de renda das famílias que vivem no campo".
Engenharia Agronômica; Medicina Veterinária; tecnólogos em irrigação; zootecnistas; técnicos em Agropecuária; técnicos em Agroecologia; técnicos em Agroindústria; técnicos em Aquicultura; técnicos em Fruticultura estão entre as áreas e especialidades contempladas.
Os novos profissionais deverão focar na organização da produção e no acompanhamento dos agricultores.
“Nós estamos presente em praticamente todos os municípios do estado do Ceará com técnicos e técnicos das mais diversas especialidades de conhecimento agronômico que fortalecem a economia desses pequenos municípios com orientação técnica adequada”, afirmou o presidente da instituição, Inácio Costa.
Para ele, o trabalho desses técnicos contribui para o crescimento do setor agropecuário, que tem impulsionado o Produto Interno Bruto (PIB) estadual acima da média nacional. O gestor acrescenta que o edital do concurso de 2018 estabelecia 263 vagas, mas convocaram "quase o dobro da quantidade" em razão da demanda do Estado.
Colaborou Bárbara Mirele/Especial para O POVO