Evangelizar é Preciso: Fortaleza se prepara para renovar a fé na 18º edição

Foto: FERNANDA BARROS Coletiva de imprensa sobre a realização do festival Evangelizar É Preciso. Na foto, o Padre Reginaldo Manzotti e o Dom Gregório Paixão, Arcebispo Metropolitano de Fortaleza

Fortaleza está na reta final para receber a 18ª edição do Evangelizar é Preciso, que neste ano tem como tema “Fortalecei-nos na fé”. O evento será realizado no próximo sábado, 25, no Aterro da Praia de Iracema, e reunirá milhares de fiéis de diversas partes do Estado.

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 23, o padre Reginaldo Manzotti destacou que Fortaleza já se consolidou como um dos principais polos da fé católica no país, e que o evento é, antes de tudo, um reencontro com Deus e com a comunidade cristã.

Ele ressaltou que o Evangelizar é uma oportunidade de fortalecer a fé dos que já caminham na Igreja e também de acolher os que estão afastados.

Já o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, afirmou que a força do evento está na centralidade de Jesus Cristo. Segundo o arcebispo, o Evangelizar é uma resposta espiritual à busca humana por sentido e esperança em meio as adversidades da vida.

“Ao longo da história, sempre existiu no coração do homem o desejo de olhar para o céu e reconhecer um ser superior. Jesus veio revelar a face misericordiosa de Deus, e é essa experiência que o Evangelizar proporciona aos fiéis”, disse.

Parceria com o Hemoce

Além de fé e espiritualidade, o evento também reforça ações de solidariedade. Uma das principais parcerias é com Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), que pelo 12º ano está promovendo uma campanha de doação de sangue.

Padre Reginaldo lembrou que o gesto de doar está diretamente ligado ao exemplo de Cristo no evangelho: “Jesus deu sua vida e derramou seu sangue por amor à humanidade. Doar sangue é um gesto de fé que salva vidas e nos aproxima do outro”, afirmou.

O sacerdote ainda fez um apelo os fiéis, pedindo que amanhã, 23, dia D de Doação, procurem os pontos de doação do Hemoce para fazer a doação de sangue.

Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce, explicou que a parceria com o Evangelizar é uma oportunidade de unir fé e solidariedade em um só propósito: salvar vidas. Segundo ela, mesmo que o evento não conte com uma unidade itinerante, a parceria com o padre Reginaldo faz com que o número de doações aumente de forma expressiva.

Confira a programação

O evento começa às 12 horas, com o Terço Mariano, conduzido por Carol Tormena. À tarde, o público poderá acompanhar os shows musicais de Danilo Dyba, George Moraes, Ana Clara Rocha & Ítalo e Marcos Vinícius.



Às 15 horas, os fieis poderão rezar o terço de Jesus das Santas Chagas com padre Jorge Fortunato. Em seguida, haverá um momento conduzido pela Arquidiocese, com participações de Babi Maria e Naldo José.



O ponto alto Evangelizar será às 17 horas, com a missa celebrada por dom Gregório Paixão e o padre Reginaldo Manzotti. Logo após, o sacerdote conduzirá um momento de espiritualidade com a Adoração ao Santíssimo Sacramento.



O evento se encerra com o show conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti.

Serviço

18º Evangelizar É Preciso Fortaleza

Quando: 25/10, a partir das 12 horas

Onde: Aterro da Praia de Iracema

Gratuito

Música

Estão previstas apresentações de Danilo Dyba, George Moraes, Ana Clara Rocha & Ítalo, Marcos Vinícius e padre Reginaldo Manzotti