Homem é preso após esfaquear cachorro na zona rural de São Benedito

Foto: Divulgação/PMCE Cachorro teve ferimentos no torax e na costela após ser esfaqueado

Um homem foi preso após esfaquear um cachorro no Sítio Chapadinha, na zona rural do município de São Benedito, a 318,34 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde da sexta-feira, 24. O suspeito foi autuado por crime de maus-tratos.

O acusado foi capturado após populares relataram que o animal havia sido ferido por uma faca na região. Diante disso, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 2ª Companhia do 27º Batalhão (2ª Cia/ 27º BPM), identificou o endereço do caso e localizou o suspeito.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Animal recebeu cuidados em clínica veterinária

No local, o animal apresentava ferimentos no tórax e fraturas em costelas.Ele foi socorrido pela equipe policial e encaminhado para uma clínica veterinária no município de Tianguá, distante 39 quilômetros de onde o crime aconteceu.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). A pena é de três meses a um ano de prisão, além de multa.