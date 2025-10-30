Uece se mantém em ranking internacional de melhores universidades

Foto: FABIO LIMA/O POVO Uece é uma das universidades brasileiras listadas no ranking da Times Higher Education

Entre os representantes brasileiros do segmento de ensino superior, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) é listada na edição de 2026 do ranking internacional da Times Higher Education. A instituição ocupa o 1º lugar entre as universidades estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em duas categorias: “Ensino” e “Ambiente de Pesquisa”.

O indicador anual avalia as universidades em agrupamentos de “Ensino”, “Ambiente de Pesquisa”, “Qualidade de Pesquisa”, “Indústria” e “Perspectivas Internacionais”, além de uma pontuação geral. Das 2.191 instituições de 115 países e territórios, 47 estão no Brasil.

Uece em ranking internacional: universidade está na lista de edições anteriores

“A presença da Uece no ranking revela a força de uma universidade que amadureceu sem perder o sentido de missão pública. Cada conquista é resultado direto do empenho e da dedicação das pessoas que constroem a Uece todos os dias”, declara o reitor da universidade, professor Hidelbrando Soares.

O professor também destacou que a “maturidade acadêmico-científica” da instituição é traduzida na capacidade de formação dos profissionais, comprometidos com o desenvolvimento do Ceará e na produção de conhecimento.

A Uece aparece em outras edições do ranking internacional e já fez parte das listagens de 2019 a 2025. No Ceará, o ranking atual também é representado pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

UECE

Criada há 50 anos, foi a primeira universidade publica do Ceará. Formou mais de 65 mil profissionais. Tem 18.088 alunos de graduação matriculados e 4.362 na pós-graduação