IJF tem 27 novos leitos para neurocirurgias e cirurgias gerais

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼CONFORME a Prefeitura, o investimento foi de R$ 438 mil

A Prefeitura de Fortaleza realizou na manhã desta quarta-feira, 12, a entrega de 27 leitos de enfermaria no Instituto Dr. José Frota (IJF). A unidade é destinada ao atendimento a pacientes com traumatismo cranioencefálico conservador (TCE) e pacientes eletivos de cirurgia geral.

De acordo com o superintendente do IJF, João Gilberto Gomes Macedo, dos 27 leitos reestruturados, 12 serão destinados à neurocirurgia e ao tratamento conservador de pacientes com traumatismo cranioencefálico, para desafogar a Emergência.

Outros 15 leitos serão destinados à cirurgia geral. Conforme a prefeitura, o investimento foi de R$ 438 mil.

Uma cerimônia de entrega simbólica foi realizada na própria unidade 12. Participaram do evento o prefeito Evandro Leitão (PT), além da secretária Municipal de Saúde, Riane Azevedo, e a secretária de Saúde Estadual, Tânia Mara Coelho.

“Este corredor era uma área de macas. Chegavam a se acumular de 45 a 50 pessoas. Esta unidade dava suporte à sala de reabilitação, que tinha apenas 12 leitos e não comportava a quantidade de cirurgias realizadas pelo hospital”, relembrou a secretária de Saúde e ex-superintendente do IJF, Riane Azevedo.

"Agora, todos têm seu leito e o acompanhante conta com uma cadeira confortável para descansar. Isso é tratamento humanizado. É dar dignidade aos nossos pacientes”, concluiu a secretária.



Os leitos requalificados integram a unidade 12 de Enfermagem, que faz parte do programa Saúde que Cuida, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva.

Evandro anuncia reforma de três hospitais e entrega no Conjunto Ceará

No evento desta quarta-feira, Evandro também anunciou o início de obras de requalificação de outros três hospitais municipais: o Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) Barra do Ceará e Frotinhas da Parangaba e do Antônio Bezerra. A previsão é que as intervenções sejam concluídas até o meio de 2026.

"Nesses três hospitais, teremos investimentos da ordem de mais de 20 milhões de reais. Atualmente, Fortaleza conta com 11 hospitais, incluindo a Santa Casa de Misericórdia, que assumimos em julho de 2025. Praticamente todas essas unidades estão passando por algum tipo de intervenção", declarou Evandro.

O prefeito também declarou que o Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Conjunto Ceará e que estava em obras desde março deste ano, deve ser entregue requalificado no início de 2026.

