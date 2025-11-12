Evandro minimiza emendas contra áreas verdes no Plano Diretor: "É legítimo"

Foto: Daniel Galber/O POVO Evandro destacou importância do Legislativo no debate de projetos para Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) minimizou nesta quarta-feira, 12, possíveis impactos negativos de emendas de vereadores de Fortaleza que querem alterar o texto-base do Plano Diretor aprovado no final de outubro na Conferência da Cidade. Entre as medidas, estão propostas que “barram” a criação de diversas áreas verdes no município.

Questionado sobre possíveis impactos negativos das propostas, o prefeito minimiza: “Avalio de forma muito tranquila, até porque eu vim do Legislativo, eu sei o quão importante é o Poder Legislativo melhorar, aperfeiçoar, apresentar emendas para que, de alguma forma, melhorar uma proposta”, disse o prefeito, após ser questionado sobre possíveis impactos negativos durante evento de entrega da requalificação de leitos no Instituto José Frota (IJF).

Na prática, emendas de vereadores descaracterizam texto discutido ao longo de oito audiências públicas e aprovado com participação popular na Conferência da Cidade. Apenas nesta semana, foram apresentadas na Câmara Municipal 13 emendas excluindo zonas previstas para a Macrozona do Ambiente Natural (MAN).

A maioria das emendas é do vereador Irmão Léo (PP) e não possui explicação clara sobre a razão das mudanças, que são justificadas apenas como forma de “adequar” os mapas à “realidade consolidada” das áreas. Ao enviar o texto ao Legislativo, o próprio Evandro destacou que ele ampliava em quase 40% as áreas verdes do município, hoje alvo das propostas.

O prefeito, no entanto, destaca que propostas são “legítimas” e reforça papel do Legislativo. “Eu mesmo já fui líder do governo e, em mensagens na Assembleia, já me deparei com mais de 100 emendas, 200 emendas”, afirma. E isso nunca foi problema, porque o parlamento é isso, é dialogar, é conversar, é debater, discutir”, afirma.

“Eu tenho absoluta convicção de que o parlamento municipal está para contribuir, é o legítimo representante da população fortalezense e, no momento certo, todas essas emendas serão avaliadas pelos vereadores e também por uma câmara técnica que foi montada, segundo o presidente da Câmara Municipal me relatou”, afirma. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

