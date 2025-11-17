Paupina e Aerolândia lideram em risco de focos do mosquito da dengue em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Atual período das "chuvas do caju" pode influenciar cenário de dengue

Os bairros Paupina e Aerolândia, em Fortaleza, estão em situação de risco para proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A informação é extraída do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, divulgado pela Prefeitura de Fortaleza.

Ambos na Regional 6, a Aerolândia registrou índice próximo de 5,3%, enquanto a Paupina ficou acima de 4%. Os níveis são considerados de alto risco pelo Ministério da Saúde, devido à presença de focos de criadouros do mosquito nas residências.

O LIRAa é um levantamento que identifica a presença do Aedes aegypti nos bairros. Entre os dias 13 e 17 de outubro, equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis) visitaram 49 mil imóveis, dos quais 495 apresentaram focos de larvas.

Segundo Josete Malheiro, coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, o critério de classificação segue padrão nacional. “Quando o resultado é de até 1%, está em situação satisfatória, sob controle. Quando é acima de 1 e menor que 4, está em situação de alerta. E quando é igual ou superior a 4, é chamado de risco, porque oferece maior risco de transmissão da doença em uma eventual circulação viral.”

Dos 121 bairros da capital, 67 apresentaram índice satisfatório (até 1%); 52 ficaram em situação de alerta (entre 1% e 3,9%); e apenas Paupina e Aerolândia ultrapassaram o limite de 4%. A média geral da cidade foi de 1,01%, considerada satisfatória.

Apesar do índice geral satisfatório, os técnicos alertam que bairros com maior densidade populacional e índices próximos de 3% também exigem atenção. “Se o bairro Guararapes, que tem maior número de moradores, apresentar índice acima de 2%, acima de 3%, mas menor que 4, e a Paupina tiver 4, ambos preocupam. Por quê? Por causa da densidade populacional de cada bairro.”

Conforme o coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, diante dos índices elevados em Paupina e Aerolândia, foram adotados protocolos específicos de combate. “Fazemos um mapeamento dos quarteirões mais críticos e, em um raio aproximado de um quarteirão, cerca de 1,5 km, fazemos o que chamamos de pesquisa larvária e batida de foco intradomiciliar”, detalha.

No primeiro semestre, segundo a Prefeitura, foram feitos 134 mutirões nos bairros com maior concentração de criadouros. Em casos de infestação mais intensa, é utilizado bloqueio químico [inseticida em aerossol] para eliminar o mosquito adulto.

Bairros de Fortaleza em situação de risco de dengue

Aerolândia – 5,58

Paupina – 4,23



Bairros de Fortaleza em situação de alerta de dengue



Cristo Redentor – 1,85

Pirambu – 1,83

Jardim Iracema – 1,53

Floresta – 1,09

Jardim Guanabara – 1,01

Centro – 2,46

Guararapes – 2,27

Salinas – 2,27

Dionísio Torres – 1,72

Aldeota – 1,09

São João do Tauape – 1,09

Autran Nunes – 3,39

Olavo Oliveira – 2,70

Antônio Bezerra – 2,25

Quintino Cunha – 2,01

Dom Lustosa – 1,42

João XXIII – 1,23

Padre Andrade – 1,20

Henrique Jorge – 1,10

Pici – 1,08

Parreão – 2,53

Vila Peri – 2,07

Panamericano – 1,94

Damas – 1,91

Itaóca – 1,48

Demócrito Rocha – 1,28

Parangaba – 1,22

José Bonifácio – 1,08

Aeroporto – 1,00

Parque Genibaú – 2,71

Conjunto Ceará I – 2,33

Parque Presidente Vargas – 2,12

Parque São José – 2,07

Vila Manoel Sátiro – 1,65

Planalto Ayrton Senna – 1,41

Aracapé – 1,40

Conjunto Ceará II – 1,38

Bom Jardim – 1,19

José Walter – 1,14

Granja Portugal – 1,03

São Bento – 3,24

Conjunto Palmeiras – 2,05

Jardim das Oliveiras – 1,94

Coaçu – 1,67

Cidade dos Funcionários – 1,40

Parque Iracema – 1,39

Guajeru – 1,29

Messejana – 1,21

Passaré – 1,20

Sapiranga/Coité – 1,20

Parque Santa Maria – 1,09

Parque Manibura – 1,02

Fonte: 4o LIRAa de 2025

Chuvas esporádicas de final de ano influenciam cenário

O levantamento foi realizado em outubro, período fora da quadra chuvosa, mas marcado pelas popularmente chamadas “chuvas do caju”. Para Malheiro, pequenos episódios de precipitação contribuem para acelerar a proliferação do mosquito.

Ele explica que o Aedes aegypti possui mecanismos biológicos que aumentam sua resistência: “O mosquito deposita os ovos dentro de uma engenharia própria da biologia dele, para que, caso não encontre água na hora da oviposição, os ovos possam eclodir quando a água aparecer.”

Outro fator relevante é o hábito de armazenamento de água, mais frequente em bairros com irregularidade de abastecimento. “Nem todo mundo tem o cuidado de manter aquilo ali vedado, protegido do acesso do mosquito. Você até pode ter o depósito sem estar coberto, desde que pelo menos uma vez por semana o higienize.”

Orientações sobre prevenção inclui aplicar larvicidas quando necessário e manter cuidados básicos: verificar ralos, cisternas e caixas d’água, remover pratinhos de plantas, tampar recipientes com água, descartar lixo corretamente e manter piscinas tratadas, mesmo fora de uso.

Cenário de Dengue em Fortaleza

Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), a Capital registra uma queda de 90% nos casos confirmados de dengue em comparação a 2024. De janeiro a outubro de 2025, foram 5.319 casos suspeitos, com 352 confirmações e nenhum óbito. No mesmo período do ano anterior, foram 11.923 casos notificados, 3.197 confirmados e dois óbitos. (Colaborou Alexia Vieira)

Confira série histórica de dengue em Fortaleza:

2020: 16.039 notificados – 7.992 confirmados – 5 óbitos

2021: 30.869 notificados – 14.394 confirmados – 6 óbitos

2022: 40.142 notificados – 17.703 confirmados – 5 óbitos

2023: 14.560 notificados – 4.949 confirmados – 2 óbitos

2024: 12.648 notificados – 3.895 confirmados – 2 óbitos

2025: 5.414 notificados – 357 confirmados – 0 óbitos

Fonte: SMS. Dados atualizados em 14/11/2025.