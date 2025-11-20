UFC lidera lançamento de laboratório de inovação e políticas públicas para a transição climática justa

Foto: Joao Lucas Saraiva Laboratório de inovação lançado pela UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) assumiu protagonismo na COP30 com o lançamento do LAB Transition, primeiro laboratório de inovação voltado à pesquisa, análise e formulação de propostas sobre marcos regulatórios e políticas públicas para a transição climática justa.



A iniciativa, coordenada pela professora Tarin Frota Mont’Alverne (UFC) em parceria com a professora Julia Motte-Baumvol (Universidade Sorbonne Abu Dhabi), nasce vinculada ao Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais (Gedai) e à Youth COP, reunindo jovens pesquisadores de diversas áreas para produzir conhecimento aplicado às urgências da crise climática.



No lançamento, Tarin destacou o propósito central do projeto. “O laboratório reúne jovens pesquisadores de várias áreas para produzir análises, relatórios e reflexões sobre os aspectos econômicos, sociais, ambientais, jurídicos, tecnológicos e culturais das mudanças climáticas.”



Já a professora Julia ressaltou o caráter formativo e estratégico da iniciativa: “O LAB Transition destaca-se como um espaço de formação, inovação acadêmica e impacto no debate sobre sustentabilidade e justiça climática.



Com apoio das Cátedras Jean Monnet Transition e Bridging Horizons, o laboratório busca aproximar ciência e sociedade, influenciar políticas públicas e apoiar decisões que orientem um futuro mais sustentável.



