Coluna Cláudio Ribeiro: Ceará terá primeiro estabelecimento para praticantes do naturismo

Foto: AURÉLIO ALVES ￼JÂNIO Moreira de Carvalho vai empreender em Uruoca

No mínimo inusitado aos padrões locais, ousado e pioneiro. No sertão de Uruoca, município da zona norte do Estado, a 254 km de Fortaleza, na localidade Sítio Penedo, deverá funcionar o primeiro estabelecimento particular no Ceará direcionado para hospedar praticantes do naturismo. Inicialmente, o espaço terá capacidade para abrigar cinco casais, totalizando cinco acomodações. A previsão de inauguração é para janeiro de 2026.

"Será coisa séria, naturismo raiz", garante o dono da ideia e do empreendimento, o uruoquense Jânio Moreira de Carvalho, de 66 anos, auditor fiscal desde 1989. Ele está prestes a se aposentar, afirma nunca ter sido naturista ou frequentado ambientes. “Nunca fui, mas sei tudo sobre naturismo. Estudei, me informei”. Quis inovar, reativar uma parte de sua propriedade, de mais de 200 hectares, onde por três décadas funcionou o Balneário Brisa da Serra, bastante conhecido na região.

"O nome será Balneário Brisa da Serra com Espaço Naturista". Não quer dissociar do que já foi bem sucedido em outra época. "Não estou investindo muito, só estou mudando (de segmento) porque o espaço já existe. Não posso deixar esse lugar parado", explica. Usará conhecimentos de sua formação de mestrado em Gestão de Negócios Turísticos, que fez anos atrás pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Foto: AURÉLIO ALVES Da janela de um dos quartos, a vista para o pomar na propriedade de 200 hectares

A divulgação, que ainda não está acontecendo, será feita por redes sociais, empresas de transporte (transfer). O público-alvo de sua casa/hotel não estaria longe dali, mesmo não sendo dali. "Estamos a 60 km da praia de Jericoacoara", destaca, mirando gente "de fora". Acredita que a clientela estrangeira será frequentadora, seria mais afeita ao estilo naturista. Apenas coincidência, a boina de Jeri estava em sua cabeça enquanto percorremos as instalações.

Jânio faz questão de diferenciar, não será um lugar para exibicionistas e sacanagem, nem de swing ou pegação, apenas porque as pessoas no local estarão sem usar roupas. "Não terá nada a ver com local para nudismo. Será sério, com regras rígidas para os visitantes". Ele enfatiza o respeito às normas do movimento, diz estar concluindo o regulamento, baseando-se no que já exista consolidado internacionalmente.

"Por exemplo, a pessoa só vai poder entrar acompanhada. Não entra quem esteja embriagado, não podem usar drogas ilícitas. Casais do mesmo sexo serão aceitos, desde que obedeçam às regras do local, não haverá discriminação. Crianças podem frequentar, mas devem estar acompanhadas dos pais naturistas também". Este último ponto é sempre destacado em locais que recebem os praticantes.

Foto: AURÉLIO ALVES Jânio diz que usará redes sociais e empresas de transporte (transfer) para divulgar seu empreendimento. A praia de Jericoacoara fica a 60km do local

Entre naturismo e nudismo, as semelhanças se nivelam basicamente na ausência das vestes. Em princípios definidos pela Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), o naturista tira a roupa por seguir um modo de vida natural, saudável, associando questões física, mental e alimentar. Também busca interação e harmonia com o meio ambiente, espaços livres. Os praticantes descrevem como filosofia, autoconhecimento, respeito ao próximo.

O nudista estaria mais associado ao ato libertador de momento, de sacar as roupas fora, pelo gesto de conforto, recreativo, em um momento às vezes isolado. Um é o conceito; o outro, a situação, nunca comparação rápida, sem juízo de valor. "O termo naturismo é marca registrada junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)", diz o site da FBrN.

No Nordeste, a praia paraibana de Tambaba, na cidade de Conde, e a praia de Massarandupió, em Entre Rios, na Bahia, são os dois centros reconhecidos dos praticantes de naturismo. Tambaba tem locais distintos para naturista e para nudistas.

Jânio diz que, no fim de 2024, recebeu a visita de representantes da FBrN. “Gostaram muito do espaço", mas admite que teriam relutado em considerar que o lugar poderá não "um naturismo real", embora ele conteste e defenda o empreendimento. O POVO tentou contato, nos telefones informados nas redes sociais, com a FBRN e com Associação Naturista do Ceará (Anace), mas a ligação indicou que os números estavam indisponíveis para chamada.

Foto: AURÉLIO ALVES O ambiente dos naturistas tem salões, restaurante, piscinas e será isolado do restante do imóvel

O Brisa da Serra sediou muitas festas de carnavais, confraternizações, lazer em épocas chuvosas. "Recebia mais de 500 pessoas nas festas", relembra. As pinturas da folia ainda estão nas paredes. Há um belo pomar de mangueiras, coqueiros, cajueiros, goiabeiras, pés de sapoti, eucaliptos, uma horta grande a ser reativada. Nas árvores, os pássaros cantarolam e aproveitam a fartura dos frutos.

Há pelo menos dois salões grandes, restaurante, bar, três piscinas, pesque e pague, as acomodações serão refrigeradas. Nas reformas, pinturas e readequações, será mantido o isolamento entre a casa de Jânio e o ambiente onde os naturistas deverão circular. “Não terá campo de visão de um local para o outro”. O teto de um dos salões já recebeu a gravura de Adão e Eva no paraíso.

Sua família teria aceitado bem as mudanças, segundo ele. Perguntado quanto cobrará pela estadia, diz que os valores ainda serão definidos.



O POVO - Quando estiver funcionando, o senhor vai praticar o naturismo?

Jânio - Não sei ainda, mas não tenho nada contra. De repente posso aderir sem nenhum problema. Ainda não decidi sobre isso.

