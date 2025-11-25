Mulher tem mandíbula e nariz quebrados após ser agredida pelo ex-companheiro em Pacajus

Foto: FABIO LIMA/Imagem de apoio ilustrativo ￼MULHER passou por cirurgia de reconstrução da face no IJF

Uma mulher de 36 anos sofreu uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro nesse domingo, 23, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A vítima teve a mandíbula, o nariz e os dentes quebrados após ser golpeada com um martelo e ter a cabeça lançada contra vaso sanitário pelo suspeito.

A mulher foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O suspeito está foragido.

Conforme O POVO apurou, a vítima estava separada do ex-companheiro desde o começo do ano após um relacionamento de mais quatro anos.

O casal teve três filhas que, atualmente, estão sob a guarda do suspeito. Elas presenciaram as agressões.

Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados

De acordo com uma familiar, a vítima teria recebido uma ligação informando que uma das filhas estava sozinha na casa do acusado. A mulher mora em Fortaleza e o ex-companheiro reside em Pacajus.

Conforme o relato, a vítima foi ao local e, logo depois, o suspeito perguntou se a mulher iria dormir na casa. Diante da resposta negativa, o homem teria começado a desferir golpes de martelo contra ela.

“Ela começou a pedir socorro e ele arrastou ela pro banheiro e começou a tacar a cabeça dela no vaso, que quebrou alguns dentes”, disse a irmã da vítima. Ao ouvir os gritos de socorro, o cunhado da vítima teria a visto ensanguentada e a levado, inicialmente, para o Hospital Municipal de Pacajus.

Diante da gravidade das lesões no rosto e na cabeça, a mulher foi transferida para o IJF. Ela precisou passar por uma cirurgia na mandíbula e reconstrução do nariz.

Ao O POVO, a irmã da vítima informou que ela teve hematoma na face e múltiplas fraturas na cabeça e está entubada aguardando vaga na UTI.

Leia Mais | "Deu 34 facadas, tomou banho e saiu": relata pai de Clarissa sobre feminicídio

“Ele destruiu o rosto da minha filha. Até quando vai acontecer isso, de um homem querer que uma mulher seja propriedade dele? Isso não existe! Ele destruiu o psicológico da minha filha”, disse a mãe da vítima.

.

Suspeito está foragido; Polícia Civil investiga o caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da ocorrência de lesão corporal contra a vítima. No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e colheu indícios que vão auxiliar na investigação do caso.

Ainda segundo o órgão, a Delegacia de Polícia Civil de Pacajus está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso. Até a publicação desta matéria, o suspeito das agressões não havia sido preso.

Data

25 de novembro, hoje, é o dia internacional de luta pelo fim da violência contra a mulher