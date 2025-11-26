Logo O POVO+
Operação investiga grupo suspeito de realizar aborto sem consentimento da gestante em Fortaleza
Operação investiga grupo suspeito de realizar aborto sem consentimento da gestante em Fortaleza

Vítima teria sido dopada pelo companheiro para que a gravidez fosse interrompida. São cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de suspeitos
Imagem de apoio ilustrativo. O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou operação contra suspeitos de uma rede clandestina de aborto em Fortaleza (Foto: Divulgação/MPCE)
Foto: Divulgação/MPCE Imagem de apoio ilustrativo. O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou operação contra suspeitos de uma rede clandestina de aborto em Fortaleza

Um grupo criminoso é alvo de uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) após suposto envolvimento em um aborto realizado sem consentimento da gestante em Fortaleza.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta terça-feira, 25, na residência dos suspeitos na Capital.

Conforme o órgão, a investigação iniciou-se a partir da informação de que um aborto teria sido realizado por um profissional de saúde sem consentimento da gestante. O caso teria acontecido após o companheiro da vítima ter dopado a mulher para a gravidez ser interrompida.

Leia Mais | Câmara aprova projeto que pode dificultar aborto legal em meninas vítimas de estupro

O crime é investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) com o apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará (DTO). A operação visa desarticular o grupo suspeito de envolvimento em uma rede clandestina de abortos em Fortaleza.

Os suspeitos são investigados por supostas práticas dos crimes de aborto, aborto provocado por terceiro e associação criminosa. Ainda não há informações sobre prisões em flagrante.

O MP informou que as medidas cautelares de busca e apreensão foram autorizadas pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

A operação foi intitulada de “Rede Oculta” e faz referência ao combate de atuação clandestina de profissionais de saúde na prática direta e/ou auxílio às pessoas que desejam realizar aborto de forma furtiva.

