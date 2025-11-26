Trecho da BR-116 em Fortaleza registra 208 autuações em dois meses

Foto: FABIO LIMA ￼EXCESSO de velocidade é a infração mais comum em todo o Estado

O trecho entre os quilômetros (km) 0 e 14 da BR-116 em Fortaleza, situado entre os cruzamentos da rodovia com a avenida Treze de Maio e o 4° Anel Viário, registrou 208 autuações de trânsito nos últimos dois meses. Ao todo, foram 93 notificações de infrações a condutores em setembro e outros 115 ao longo do mês de outubro.

Os dados foram fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) a pedido do O POVO. Desde o dia 18 de agosto, o trecho passou a ter policiamento e gestão viária estadual, mesmo sendo parte de uma rodovia federal.

Isso acontece devido à transferência de administração de órgãos federais para os locais. Com isso, as demandas de fiscalização, blitze e socorro a acidentes, antes atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), agora são de responsabilidade do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

Já a gestão viária da rodovia, que inclui limites de velocidade, sinalização, entre outros, foi transferida do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o Detran.

Com essa mudança, a operação, manutenção e aplicação de sanções com base no conteúdo obtido pelos radares, por exemplo, passa a ser do Detran, incluindo as multas por ultrapassagem do limite de velocidade do trecho, que atualmente é de 60 km/h.

A infração, inclusive, é a mais comum em todo o Ceará. Conforme dados do Departamento de Trânsito, 463.075 multas foram expedidas até setembro deste ano para veículos que ultrapassaram em até 20% a velocidade permitida.

O excesso de velocidade ainda aparece outras duas vezes no ranking das 10 infrações mais cometidas no Estado, com 83.941 multas por superar entre 20 a 50% o máximo permitido, e outras 11.394 por ultrapassagem superior a 50%.

O valor da multa varia de acordo com a gravidade da infração, podendo resultar, no último caso, em suspensão do direito de dirigir.

O POVO questionou ao Detran quais as infrações mais cometidas no trecho transferido pela PRF e aguarda retorno.

Ranking de infrações mais cometidas no Ceará

Mudança visa otimizar fiscalização na área

A transferência de fiscalização e gestão viária para o Governo do Estado é baseada no caráter local do trânsito nesse trecho da BR-116 em específico. Em nota divulgada à época da transferência, a PRF justificou que tem como natureza de atuação áreas que possuem trânsito entre os estados da federação.

Os pontos destacados para a classificação do trecho como trânsito urbano foram o tráfego intenso (especialmente nos horários de pico), diversos acessos e saídas para vias locais, velocidade reduzida de veículos e grande circulação de pedestres e ciclistas.

"As atividades de policiamento e fiscalização da PRF estão mais associadas a trechos rodoviários com trânsito rural, que apresentam predominantemente deslocamento intermunicipal e interestadual de cargas e de pessoas", complementou a PRF, em nota.

