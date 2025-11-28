Uma tonelada de skunk é apreendida em transportadora de Fortaleza; carga vale R$ 5 milhões

Operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03) resultou na apreensão de uma tonelada de skunk em uma transportadora de Fortaleza, nesta quinta-feira, 27.
De acordo com a Receita, a droga tem valor de R$ 5 milhoes.
Identificação da droga foi feita com o apoio dos agentes caninos Ithor, Bachar e Saymon. A carga, que estava escondida entre mercadorias regulares, veio de São Paulo.
"A Receita Federal segue atuando continuamente no combate ao contrabando, tráfico de drogas e demais ilícitos que financiam organizações criminosas, protegendo a sociedade e contribuindo para a segurança pública", afirmou o órgão.
Também na manhã desta quinta, a Receita apreendeu 60 kg de cigarros eletrônicos também em uma transportadora. O valor da carga é de aproximadamente R$ 180 mil.
Os produtos, cuja comercialização é proibida no Brasil, teriam saído da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, com destino a capital cearense, de acordo com as informações da Receita Federal.