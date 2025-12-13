Ceará Sem Fome terá eixos de acesso a saúde e cultura em 2026

Foto: Larissa Morena/ Ascom Ceara Sem Fome Balanço anual da iniciativa Ceará Sem Fome no Palácio da Abolição

O programa Ceará Sem Fome (CSF), realizado pelo Governo do Ceará, irá lançar projetos de saúde e educação em 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 12, pela primeira dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do CSF, Lia de Freitas, durante balanço anual da iniciativa, no Palácio da Abolição.

LEIA TAMBÉM | Avanço do mar volta a ameaçar Praia de Peroba após paralisação de obra em Icapuí



A previsão é de que o programa, que atualmente trabalha nos eixos de segurança alimentar e empreendedorismo, fomente também o acesso à projetos e apresentações culturais, bem como um cuidado maior com a saúde e alimentação.

"Vamos estar trabalhando isso juntos, promoção à saúde, prevenção [de doenças] e a cultura, que é acesso de todos. Como a gente tá aqui gerando acesso à alimentação, a gente espera que todos e todas tenham acesso à cultura aqui no estado do Ceará em 2026 e principalmente aqueles que estão em insegurança alimentar", pontua Lia.

Para a saúde, em específico, o programa já adiantou que haverá parceria com as secretarias da Saúde (Sesa) e Proteção Social (SPS), para identificar famílias em situação de insegurança alimentar e credenciá-las às ações do CSF.

O objetivo é utilizar dados dos sistemas únicos de Saúde (SUS) e Assistência Social (Suas), além do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) para saber onde estão e quais doenças essas pessoas possuem.

"Vai ser um momento onde a gente vai estar cada vez mais focalizando essas ações, identificando domicílios em risco de insegurança alimentar, qualificando ainda mais isso e gerando um fluxo entre as assistências e nosso sistema de atenção primária", explica a primeira-dama.

Programa destaca segurança alimentar como primeiro passo para garantia de direitos

Outro eixo que deve ser intensificado em 2026 é o da empregabilidade. Uma das metas destacadas durante o balanço desta sexta-feira foi de que pelo menos uma pessoa de cada família atendida pelo CSF receba capacitação profissional.

É neste momento que entram pactuantes do programa como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), que em 2025, auxiliou na capacitação de 8 mil beneficiários do programa.

Para o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a oferta de cursos profissionalizantes e mentorias para os negócios é o "empurrão" necessário para que essas pessoas possam utilizar seus talentos como fonte principal de renda.

"Por exemplo, tem um pessoal agora lá em Barbalha que a gente descobriu que está trabalhando a macaúba. Você já ouviu falar em suco de macaúba? Pois estamos com o experimento lá do suco, da polpa de macaúba. O programa propicia que essas inovações populares venham a público", aponta Cartaxo.

Na ponta, o sentimento é de que a garantia de alimentação é o primeiro passo para conquistas maiores na vida profissional. Com a garantia de comida na mesa, as famílias têm maiores condições de pensar em inovações comerciais e se organizar para fazer do que antes era vendido apenas para sobrevivência, em uma mudança de vida.

"Quando você acorda e não sabe se vai ter comida para seu filho ou para você, isso gera uma desestabilidade emocional muito grande. Quando eles têm essa certeza, muda muito. Dá para você pensar no próximo passo, que é 'como eu vou fazer para me manter aqui com essa estabilidade?' 'Como vou fazer para resolver os meus problemas?'. Quando eu tenho certeza de que eu vou ter comida, eu consigo pensar melhor", conta Andreia Cardoso, diretora executiva da Somos Um, organização pactuante do CSF que ajuda mulheres a empreenderem.

Ceará Sem Fome chega à marca de 230 pactuantes

Uma das marcas de destaque deste ano foi a duplicação do número de pactuantes do CSF, que saltou de 165 para 230. São órgãos públicos, empresas, prefeituras e entidades da sociedade civil que atuam na promoção de direitos aos beneficiários em todo o Ceará.

A Defensoria Pública do Estao do Ceará (DPCE), por exemplo, realiza o Ceará com Direitos, programa que leva assessoria jurídica aos territórios onde estão espalhadas as mais de 1.300 cozinhas do CSF, a fim de conhecer os casos das famílias e estudar como podem ser resolvidos.

"Existem pessoas que vem por meio do programa, mas a Defensoria vai até os territórios das ações do Ceará sem fome e faz o Ceará com Direitos, exatamente para que seja levado a essas pessoas que acessam as cozinhas, o acesso aos direitos também" explica o subdefensor geral da DPCE, Leandro Bessa.

Há também os pactuantes que auxiliam no aspecto financeiro do Ceará Sem Fome, como por exemplo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que apenas este ano, destinou cerca de R$ 16 milhões advindos de multas para o programa, transformando atuações judiciais em qualidade de vida para a população.

"Nós temos um fundo de direitos que é para onde vão as multas relacionadas às nossas atuações, coletivas, extrajudiciais... dos termos de ajustamento de conduta, das ações civis públicas e das lutas do Decon. Esse dinheiro retorna pra sociedade de alguma forma através de projetos sociais, e nesse caso, o retorno é através do Ceará Sem Fome", afirma o procurador geral de justiça do Estado, Haley Carvalho Filho.

Ações

Em 2025, o Sebrae auxiliou na capacitação de 8 mil beneficiários do programa Ceará Sem Fome

Iniciativa destaca segurança alimentar como primeiro passo para garantia de direitos

Outro eixo que deve ser intensificado em 2026 é o da empregabilidade. Uma das metas destacadas foi de que pelo menos uma pessoa de cada família atendida pelo CSF receba capacitação profissional.

É neste momento que entram pactuantes do programa como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), que em 2025, auxiliou na capacitação de 8 mil beneficiários do programa.

Para o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a oferta de cursos profissionalizantes e mentorias para os negócios é o "empurrão" necessário para que essas pessoas possam utilizar seus talentos como fonte principal de renda: "Tem um pessoal em Barbalha que está trabalhando a macaúba. O programa propicia que essas inovações populares venham a público".

A diretora executiva da Somos Um, Andreia Cardoso, destaca a alimentação como o primeiro passo para conquistas maiores na vida profissional.

"Quando você acorda e não sabe se vai ter comida para seu filho ou para você, isso gera uma desestabilidade emocional muito grande. Quando eles têm essa certeza, muda muito. Dá para você pensar no próximo passo, que é 'como eu vou fazer para me manter aqui com essa estabilidade?' 'Como vou fazer para resolver os meus problemas?'. Quando eu tenho certeza de que eu vou ter comida, eu consigo pensar melhor", destaca a executiva que atua no empreendedorismo feminino.