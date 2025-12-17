Cabeça do Santo Antônio é fixada em Caridade após 40 anos de espera

Foto: Divulgação/SOP-CE Após mais de 40 anos de espera, a cabeça de Santo Antônio é fixada na estátua, em Caridade

“Hoje é um dia histórico aqui em Caridade. Há mais de 40 anos o pessoal está esperando que o Santo Antônio tenha a cabeça. Aí está, hoje colocamos a cabeça do Santo Antônio de Caridade”.

Quem diz isso é o renomado escultor cearense Markus Moura, responsável por fixar, ontem, 16, a cabeça do monumento situado no município de Caridade, no Interior do Ceará, a 97,8 km de Fortaleza.

“Estava sendo muito esperado esse momento e está aí, hoje foi içado, estamos ainda fixando ela (cabeça da estátua) lá em cima, e logo logo a gente vai estar preenchendo com cimento, dando formato, dando rosto e dando identidade à estátua de Caridade”, disse o escultor em uma publicação veiculada nas redes sociais.

Com investimentos declarados de quase R$ 11 milhões, em pelo menos três contratos, por licitação, as obras foram iniciadas no segundo semestre de 2021 e tinham previsão de durar 300 dias, com entrega para 2022.

O monumento integra o projeto do Governo do Estado e da Prefeitura local, que firmaram parceria para a construção de um complexo religioso e uma nova estátua, a serem inaugurados na base da imagem antiga.

O equipamento ocupará uma área de 4,4 mil m², segundo a Superintendência Estadual de Obras Públicas (SOP).

O complexo de Santo Antônio de Caridade terá um santuário, mirante para a Cidade, pequenas lojas, pátio, calçadão arborizado e nova urbanização.

O POVO esteve em Caridade em maio deste ano e ouviu moradores relatando que também haveria uma escadaria para o acesso de visitantes e penitentes. A nova imagem do padroeiro com a cabeça no lugar atingirá 36 metros de altura.

Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que o equipamento religioso de Caridade está em fase final de implantação.

"No momento, para o monumento de Santo Antônio de Caridade, a prefeitura realiza o içamento e montagem da cabeça e membros da estátua, e a partir de janeiro, o Governo do Estado assume os serviços finais de urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do complexo", completa.

O órgão também ressaltou que a base do monumento foi concluída, e funcionará como espaço cultural, incluindo uma área de museu e a vista para a antiga estrutura do santo.

As peças foram moldadas pelo escultor cearense Markus Moura, artista conhecido por realizar grandes estátuas religiosas pelo País, sendo a mais recente, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, de 43 metros de altura.

O Cristo Protetor foi inaugurado em abril deste ano, tem cinco metros a mais que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro e mais de 1.700 toneladas.



Cabeça do Santo Antônio: relembre a história da imagem

A história da estátua gigante de Santo Antônio, iniciada em 1984 e abandonada em 1986 por questões financeiras, transformou o município de Caridade em um ponto turístico inesperado. O motivo? Uma parte do corpo do santo — sua cabeça — foi deixada a 3 km da estátua.

Em sua coluna do OP+, o repórter especial Cláudio Ribeiro retorna ao "crânio gigante", deixado há décadas no espaço. Atualmente, o objeto foi "incorporado" ao terraço da casa 25, rua 102 do bairro Conjunto Industrial e ainda chama a atenção do público.

"O tronco anterior da imagem, de tão frágil que estava, precisou ser cortado quase no pé. Temiam que desabasse. É visível que não sustentaria uma nova cabeça - ou aquela antiga. No pedaço que foi mantido, no meio do complexo, passará a ser uma peça contemplativa dentro do 'museu' do santuário", descreveu Ribeiro após a visita.

A relação entre o "santo sem cabeça" e a população de Caridade impulsionou até uma obra de ficção, intitulada "A cabeça do santo". O livro da cearense Socorro Accioli foi publicado em 2014 pela Companhia das Letras e retrata a trajetória de Samuel, um jovem que passa a morar dentro da cabeça oca e escutar as preces das mulheres. Uma adaptação cinematográfica da produção de Accioli foi anunciada em 2023.

(Colaborou a repórter Penélope Menezes)