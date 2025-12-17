Fortaleza terá novo modelo de paradas de ônibus em 2026

Foto: Alice Barbosa Parada de ônibus é retirada da avenida Humberto Monte para instalação do novo modelo que será aplicado em 2026

Os usuários de transporte coletivo de Fortaleza foram surpreendidos pela remoção da estrutura metálica da parada de ônibus situada na avenida Humberto Monte, no bairro Pici, ao lado da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza.

A medida faz parte de um novo modelo de paradas que será aplicado em 2026, que prevê recursos tecnológicos com uso de Inteligência Artificial (IA).

LEIA MAIS | Governo do Ceará envia projeto do VaiVem Cariri para Assembleia

A região continuará sendo atendida pelas linhas que operam no trecho, como as linhas 703-Paupina/Pici e 075-Campus do Pici/Unifor.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em nota, os abrigos deverão ser instalados, "momentaneamente", na avenida Mister Hull, que também concentra grande fluxo de usuários.

Ainda de acordo com a Etufor, os novos abrigos devem ser instalados "nos próximos dias", com modelo que "oferece mais conforto, segurança e melhor acessibilidade aos usuários".

O técnico de informática, João Paulo Mendes, 39, expressa a frustração com a remoção surpresa da estrutura na segunda-feira passada, 15, destacando a falta de aviso e como isso afeta a locomoção. “Impacta bastante. Tiraram até o painel de marcar os horários. É a única parada que tem aqui nas proximidades”, questiona João Paulo.

Ele também questiona a implantação de um "novo modelo" de parada, mencionando que o anterior era recente e bem equipado. “Já foi mudado. Já era um modelo novo, tinha até câmera”, relata.

Para o servente Pablo Belarmino, 19, as consequências da retirada da parada - e dos assentos - prejudica principalmente as pessoas mais velhas.

“É complicado para pessoas de idade, que precisam sentar. E ninguém sabe se foi para reformar ou alguma coisa do tipo”, comenta Pablo.

Embora Pablo reconheça que a mudança pode ser por algo melhor, ele manifesta preocupação com a possibilidade de prejuízo aos passageiros caso o novo modelo não seja vantajoso ou demore a ser instalado.

Como serão os novos modelos?

Em visita ao O POVO nessa terça-feira, 16, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou que o novo modelo de paradas prevê o uso de recursos tecnológicos, como um sistema de Inteligência Artificial que interage com o passageiro.

O primeiro bairro a receber a instalação deverá ser o Benfica, na região próxima à Universidade Federal do Ceará (UFC). A previsão de entrega, de acordo com Evandro, é o final do próximo ano.

Ele mencionou que a motivação por trás das mudanças é dar uma maior celeridade (rapidez) para a população que utiliza o transporte coletivo.

"Nós estamos avaliando toda a Cidade. Estamos avaliando a quantidade de passageiros em determinadas paradas que nós temos de dar viabilidade de permanecer ou não, até mesmo de criação também de outras", afirma Evandro.

O prefeito destaca ainda o aumento da frota de ônibus em 2026. Para elevar a quantidade de coletivos na Capital, a Prefeitura de Fortaleza já cogita a compra de até 200 ônibus por meio do financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

O POVO questionou o prazo de entrega e as especificidades da implementação do novo modelo de paradas, mas a Etufor respondeu que “os detalhes são divulgados posteriormente”.

O abrigo de ônibus que foi removido da avenida Humberto Monte havia sido implantado no ano passado e integrava o projeto Parada Segura, da ex-gestão municipal de José Sarto (PSDB).