Lagoa do Gengibre é urbanizada após parceria entre Estado e Município

“Antes era só lamentação”, relata o líder comunitário Manoel “Gereba” Messias, ao lembrar do período anterior à urbanização da Lagoa do Gengibre, em Fortaleza. O espaço, localizado no bairro Manoel Dias Branco, teve as obras oficialmente entregues na noite dessa quinta-feira, 18, com a requalificação do pavimento, limpeza da lagoa, reforma da praça e nova iluminação.

A solenidade de entrega faz parte do programa FORtaleCE, uma parceria entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, voltado a investimentos na Capital. Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) participaram da cerimônia.

“Esse evento é um sonho muito grande. A gente lutou para ter a urbanização. Eram quatro projetos e nenhum foi concluído” reafirma Gereba. “O atual prefeito esteve aqui, está ‘adotando’ o Gengibre, e vamos continuar nessa luta para que seja feita a organização geral”.

Com um investimento de R$ 1,3 milhão, abrangendo uma área requalificada de 8.053,14 m², a lagoa também passou por desassoreamento. O processo é caracterizado pela remoção de sedimentos do fundo, de forma a melhorar a qualidade da água e prevenir enchentes.

Durante a coletiva de imprensa, o prefeito da Capital destacou que, no primeiro ano de governo, já percorreu os 121 bairros do município. A Comunidade do Gengibre foi um dos locais visitados ainda no início do primeiro semestre, quando secretários e gestores apresentaram a realidade da área.

“Nós que estamos em espaço de decisão, temos que priorizar, e aqui nós priorizamos. Estamos transformando essa comunidade, que está sendo urbanizada com investimento alto, tanto do governo do Estado, como do governo municipal”, completa.

A parceria também foi apontada pelo governador Elmano de Freitas — “Agora estamos aqui na comunidade, que vai ganhando espaço de lazer para as nossas crianças, para as famílias, o que demonstra que, como diz o prefeito Evandro, Fortaleza é uma capital de todos”.

As 50 famílias que viviam em moradias irregulares ao redor do local receberam a concessão de aluguel social por meio da Defesa Civil.

“A gente esteve aqui, conversou, conscientizou que as casas tinham risco de desabamento”, afirma Jonas Dezidoro, secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor). “As pessoas estão no aluguel social e vão poder receber as unidades habitacionais quando forem entregues”.

