Após 5 anos, Fortaleza volta a ter Restaurante Popular para pessoas em situação de rua

Foto: FCO FONTENELE ￼RESTAURANTE tem capacidade de ofertar mil almoços por dia

Mais de cinco anos depois do Restaurante Popular de Fortaleza ser desativado no bairro Parangaba, em meio à pandemia de Covid-19, um novo equipamento do tipo foi inaugurado nesta segunda-feira, 22. Funcionando no Centro, o restaurante tem capacidade de ofertar mil almoços por dia.

As refeições são voltadas para a população em situação de rua, que poderá ter acesso por meio da atualização de cadastros nos Centro Pop, Cras e Creas. Será emitida uma carteira com validade de até quatro meses.

Já pessoas registradas no Cadastro Único (CadÚnico) que apresentarem comprovante de endereço atualizado de Fortaleza também poderão comer no restaurante mediante pagamento de R$ 2 por refeição.

LEIA | Fortaleza tem o maior número de famílias em situação de rua do Nordeste

O restaurante funcionará no estilo bandejão, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Não abrirá nos fins de semana. Nos feriados do dia 25 e dia 1º também não haverá serviço.

Com prédio cedido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), o equipamento é fruto de parceria também da Prefeitura de Fortaleza com o Sistema Fecomércio. Além da produção alimentícia fornecida pelo Sesc, serão disponibilizados serviços de saúde e bem-estar e oficinas profissionalizantes em parceria com o Senac.

“Os alimentos servidos aqui são comprados diretamente da agricultura familiar. Todos os dias tem salada, proteína, arroz, feijão e um terceiro elemento, que pode ser farofa, algum mix de legumes, um suco e uma sobremesa”, diz Henrique Javi, superintendente do Sistema Fecomércio.

Dignidade de sentar à mesa

Juliana Calisto, 22, foi almoçar no restaurante com o marido, o filho de 5 meses e a irmã. Ela e a família estão na rua há três anos. “É bom ter essa comida perto de nós. A gente vive no sinal, às vezes não consegue ganhar comida. Era da Messejana, viemos de lá para cá porque o canto melhor é aqui [no Centro]. A gente ganha as coisas, come”, relata.

Francisca Edilane e os dois filhos também foram comer no novo equipamento. A família procura diversos locais diariamente para receber sopa e quentinhas também entregues pela Prefeitura, mas em um restaurante ainda não tinham ido. “Achei muito bom, consegui me alimentar bem”, diz.

O simples fato de sentar em uma mesa para comer é um diferencial de restaurantes populares, conforme Marcelo Medeiros, coordenador do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua em Fortaleza.

“Não estar na calçada, não estar no sol, poder sentar numa mesa para ter uma dignidade que a gente perdeu quando a gente veio para a rua. E é um local que não vai ser só da população de rua, também vai ter outras pessoas. Ajuda que a população enxergue que essas pessoas se alimentando não são bandidas, não são marginais”, pontua Marcelo.

Local terá corte de cabelo e barba, além de oficinas profissionalizantes

A secretária executiva da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Cynthia Studart Albuquerque, explica que em janeiro será aberta uma sala de aula em parceria com o Senac.

“Vai ser tanto o espaço de cuidado das pessoas, para fazer cabelo, barba, bigode, como também de qualificação profissional”, detalha Cynthia.

Débora Costa Lima, diretora regional do Senac Ceará, ressalta que serão feitas avaliações junto à população assistida para saber que tipo de curso mais os atrai.

Para a ativista Cacau Barbosa, que está em superação da situação de rua, cuidar da imagem e da higiene é essencial para resgatar a dignidade da pessoa em vulnerabilidade.

“Sentir-se mais decente mediante aos outros, com cabelo cortado, barba feita, uma mulher com a sobrancelha feita… a sensação de querer estar bem é de todos nós, independente da situação”, afirma.

Mercado Popular na Parangaba faz parte de ações para população de rua nos bairros

Apesar de estar concentrada no Centro de Fortaleza, assim como a maioria dos equipamentos, outros bairros também têm população de rua.

Conforme a vice-prefeita e secretária da SDHDS, Gabriella Aguiar, a Capital tem cinco bolsões de população de rua: Centro, Messejana, Parangaba, Papicu e Barra do Ceará.

Questionado sobre ações para esse público nos outros bairros de Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou que dará ordem de serviço para construção de um Mercado Popular no bairro Parangaba.

“Nós vamos adquirir produtos da agricultura familiar e vamos vender a um valor bem baixo para a população. Temos que iniciar, né? O pontapé inicial está sendo aqui no Centro, mas amanhã mesmo estarei dando ordem de serviço lá na Parangaba”, afirma.

Na inauguração, o prefeito, o governador Elmano de Freitas (PT), o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e outros políticos e autoridades almoçaram junto do público assistido pelo equipamento.



Local terá corte de cabelo e barba, além de oficinas

A secretária executiva da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Cynthia Studart Albuquerque, explica que em janeiro será aberta uma sala de aula em parceria com o Senac: "Vai ser tanto o espaço de cuidado para fazer cabelo, barba, bigode, como de qualificação profissional".

Débora Costa Lima, diretora regional do Senac Ceará, ressalta que serão feitas avaliações junto à população assistida para saber que tipo de curso mais os atrai.

Para a ativista Cacau Barbosa, que está em superação da situação de rua, cuidar da imagem e da higiene é essencial para resgatar a dignidade da pessoa em vulnerabilidade: "Sentir-se mais decente mediante aos outros, com cabelo cortado, barba feita, uma mulher com a sobrancelha feita… a sensação de querer estar bem é de todos nós, independente da situação".