Com 40 mil pessoas à espera de diagnósticos, Fortaleza inaugura segunda unidade do Espaço Girassol

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Os moradores de Fortaleza ganharam um novo local para o acompanhamento de pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento. Inaugurado nesta segunda-feira, 22, o Espaço Girassol do bairro Passaré deverá fazer até sete mil atendimentos por mês, para crianças e adolescentes neurodivergentes da Regional 5.

LEIA TAMBÉM | Veja programação das missas de Natal e Ano-Novo em Fortaleza e Região Metropolitana

A nova unidade surge em um momento de alta demanda pelos serviços na Capital, onde segundo dados da Prefeitura, cerca de 40 mil pessoas estão à espera de diagnósticos, sem ao menos terem começado o tratamento.

O número representa duas vezes mais pessoas na fila por diagnósticos do que no início do ano, quando cerca de 20 mil pessoas esperavam a confirmação de transtornos. Segundo a primeira dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, o cenário levará à implementação de mutirões aos fins de semana no Centro de Diagnósticos, a fim de diminuir o atraso.

"A fila só cresce. Hoje nós estamos recebendo muitas pessoas do Brasil inteiro. Pessoas estão vindo morar em Fortaleza para conseguir diagnóstico e atendimento. Nosso foco no próximo ano vai ser fazermos mutirões para a gente diminuir essa fila. Em um ano não vamos conseguir zerar, mas estamos fazendo todos os esforços com nossos servidores e equipe multidisciplinar para dar vazão a essa fila", afirma.

FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito afirma que em 2026 terão mais três unidades na Capital Crédito: FABIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,22.12.2025: Prefeito Evandro leitão participa de Inauguração segundo Espaço Girassol de Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

É após o diagnóstico que entram os serviços ofertados nos Espaços Girassol, como musicoterapia, mobilidade, fisioterapia e reforço no aprendizado de atividades do cotidiano. Ainda na inauguração, a nova unidade já ganhou seu primeiro paciente, o pequeno Miguel Brasil, 5, que já realiza acompanhamento na policlínica e agora almeja conseguir tratamentos complementares no equipamento.

"Ele já é acompanhado aqui. Faz fono, psicóloga... para ele só tá faltando a terapia ocupacional. Espero conseguir agora porque ele está precisando muito da terapia ocupacional. O que está servindo para ele são as terapias", conta Zilda Moreira, 63, avó de Miguel.

Fortaleza ganhará três novos Espaços Girassol até 2026

Atualmente, Fortaleza conta com duas unidades do Espaço Girassol, a do Passaré, inaugurada nesta segunda-feira, e a Bonsucesso, em atividade desde o mês de setembro. Para 2026, a expectativa é de que esse número salte para cinco, com equipamentos nas Secretarias Regionais (SERs) 7, 9 e 11.

O primeiro deles será o da Regional 11, que deve começar a funcionar na policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues entre os meses de março e abril. A previsão também inclui a entrega do quarto Espaço Girassol na cidade para meados de julho e agosto, na policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, bairro Jangurussu.

O quinto equipamento deverá ser entregue até o final de 2026 em uma unidade de saúde da Regional 7, que de acordo com a Prefeitura, ainda não foi definida.

"Esse é o terceiro equipamento. Terceiro em um ano difícil, mas que no próximo ano estaremos entregando mais três para a população fortalezense, no sentido de que a gente possa estar acolhendo, acompanhando crianças e jovens com algum tipo de neurodivergência com serviços humanizados", pontua o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Prefeitura deseja realizar até 14 mil atendimentos mensais até fevereiro

O número de atendimentos mensais realizados nos Espaços Girassol também deve aumentar nos próximos meses. Junto aos novos sete mil no Passaré, a unidade Bonsucesso deverá ter o serviço incrementado de 3.500 para sete mil, somando 14 mil atendimentos por mês na Capital.

"A gente pretende cada vez mais ir diminuindo essa fila. Abrindo complexos Girassol para a gente poder reduzir esse quantitativo de pessoas", disse a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo.

A perspectiva atual da Prefeitura é de que cada unidade da rede Girassol inaugurado realize 7 mil atendimentos por mês. Até 2028, 13 equipamentos devem ser entregues, sendo 12 Espaços Girassol (cinco até 2026) e um Centro de Diagnósticos (já em funcionamento).

LEIA TAMBÉM | No multiverso do Natal, a Cidade da Criança vira ponto de encontro