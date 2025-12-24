Prefeitura divulga plano operacional do Réveillon 2026 em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ￼SÃO esperadas 2,5 milhões de pessoas nos três polos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, na manhã dessa terça-feira, 23, o plano operacional para o Réveillon 2026, que contará com dois dias de programação, descentralização das festas e ações integradas nas áreas de segurança, mobilidade, saúde e serviços urbanos. A operação também marca o início das celebrações do tricentenário da Capital.

Além do tradicional polo na Praia de Iracema, a virada do ano terá palcos no Conjunto Ceará e na Messejana, ampliando o acesso da população aos festejos e reduzindo a concentração exclusiva na orla.

LEIA MAIS | Natal de 2025 em Fortaleza: veja o que abre e o que fecha no feriado



Operação integrada nos três polos

De acordo com a Prefeitura, o plano envolve a atuação conjunta de diversos órgãos municipais, com reforço no transporte público, ajustes no trânsito, ampliação da rede de saúde e aumento do efetivo de segurança nos três polos de festa.

A expectativa é receber mais de 2,5 milhões de pessoas nos dias 30 e 31 de dezembro, considerando a soma dos públicos nos diferentes pontos da cidade.

LEIA TAMBÉM | Após 5 anos, Fortaleza volta a ter Restaurante Popular para pessoas em situação de rua



Descentralização e acesso ao lazer

O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que a descentralização do Réveillon faz parte de uma diretriz defendida desde o início da gestão, com o objetivo de garantir que moradores de bairros mais afastados da região central também tenham acesso aos grandes eventos da cidade.

“Os mesmos direitos que uma pessoa que mora aqui, na região mais rica da cidade, são os mesmos direitos de quem mora nos bairros mais afastados. Por isso, desde o início da nossa gestão entendemos a importância de ampliar e descentralizar essas ações”, afirmou.

LEIA TAMBÉM | Réveillon: roteiro de festas para celebrar 2026 em Fortaleza



Impacto econômico e geração de empregos

Segundo a Prefeitura, o processo também tem impacto direto na economia local. A expectativa é que cerca de 120 mil pessoas circulem entre os polos do Conjunto Ceará e Messejana, movimentando aproximadamente R$ 6 milhões nessas regiões.

No total, o Réveillon 2026 deve gerar mais de 120 mil oportunidades de trabalho diretas e indiretas, além de 700 mil visitantes estimados em fluxo turístico.

LEIA TAMBÉM | Hotelaria de Fortaleza estima 95% de ocupação para o Réveillon



Parceria público-privada e atrações

A secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, explicou que os cachês dos artistas não serão pagos com recursos públicos, já que o evento é realizado por meio de parcerias público-privadas.

“Os cachês dos artistas são pagos pela iniciativa privada, pelos patrocinadores. Todos estão reunidos para celebrar a cidade e iniciar a contagem regressiva para os 300 anos da nossa capital”, destacou.

O mix de atrações reúne artistas locais e nomes nacionais. Na Praia de Iracema, o momento da virada será comandado pelo cantor Seu Jorge, acompanhado por um show de fogos silenciosos, com duração de cerca de 10 minutos, priorizando conforto acústico e segurança do público.



PROGRAMAÇÃO | Réveillon 2026: veja atrações por dia nos polos de Fortaleza



Trânsito e bloqueios viários nos três polos

Sérgio Costa, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), destacou que o planejamento do efetivo que atuará no controle do tráfego e na implementação dos bloqueios viários foi elaborado para atender tanto os polos turísticos quanto os eventos nos bairros.

Para o dia 31 de dezembro, a AMC mobilizará um contingente robusto. “Nós estamos destinando mais de 270 agentes para o dia 31 para já estar em torno de todos os polos que vão ter eventos”, afirmou Costa. Além do polo principal, haverá uma atenção especial aos eventos no Conjunto Ceará e em Messejana, que contarão com cerca de 100 agentes para controle e fiscalização.

A operação terá início no dia 29, a partir das 20h, para a montagem do comércio ambulante, com bloqueio viário e coibição de estacionamento nas seguintes vias: rua Monsenhor Bruno; Rua Camocim; rua Carlos Vasconcelos; rua Francisco Virgilio Vasconcelos e rua Barão de Aracati.

Assim, os condutores que trafegam pela Avenida Historiador Raimundo Girão, no sentido Centro/Mucuripe, a orientação é dobrar à direita na rua Ildefonso Albano e, em seguida, à esquerda na avenida Monsenhor Tabosa.

Leia mais Fortaleza é o 5º destino mais procurado para Natal e Réveillon, diz Kayak

Sobre o assunto Fortaleza é o 5º destino mais procurado para Natal e Réveillon, diz Kayak

Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, recomenda-se dobrar à esquerda na rua Nunes Valente e à direita na rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a rua Tenente Benévolo.

No Aterro da Praia de Iracema, nos dias 30 e 31, os bloqueios principais começarão a partir das 12h na avenida Historiador Raimundo Girão.

A partir das 17h, serão implantados corredores exclusivos para pedestres na Avenida Abolição e na avenida Historiador Raimundo Girão. Nos polos do Conjunto Ceará e Messejana, os bloqueios viários e as proibições de estacionamento terão início às 15h do dia 30 de dezembro.

LEIA TAMBÉM | Réveillon: origem e curiosidades sobre a festa que celebra o novo ano



Operação especial no transporte público

Para garantir o deslocamento da população durante as festividades de fim de ano, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou um esquema especial de operação para os dias 30 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.

Segundo o presidente da Etufor, George Dantas, a cidade contará com a frota operacional regular de 1.384 veículos, que receberá incrementos estratégicos nos dias de maior demanda. “No dia 30, além da frota normal, teremos uma frota extra de 30 veículos, operando em linhas especiais. Já no dia 31, esse reforço será de 48 veículos”, detalhou.

Também será aplicada a tarifa social na quarta e quinta-feira (31/12 e 1º/1), com valores de R$ 3,90 para a passagem inteira e R$ 1,50 para a estudantil. A operação contará ainda com sete linhas especiais, que farão o trajeto direto dos terminais até o aterro da Praia de Iracema.

Embarque e desembarque para transporte por aplicativo e táxis



Além do transporte coletivo, a Prefeitura de Fortaleza organizou uma logística específica para usuários de transporte individual por aplicativo e táxi. Foi definida uma área exclusiva de embarque e desembarque nas avenidas Beira Mar e Abolição, no trecho entre as ruas Nunes Valente e Barão de Studart.

Desvios e itinerários provisórios



A partir das 13h dos dias 30 e 31 de dezembro, as linhas que trafegam pela avenida Historiador Raimundo Girão passarão por desvios provisórios. No sentido leste/oeste, os ônibus seguirão por vias como a avenida Dom Luís e a rua Tenente Benévolo.

Já no sentido oeste/leste, os desvios incluem a avenida Presidente Castelo Branco, rua Franco Rabelo, rua Boris, rua Rufino de Alencar, rua 25 de Março, rua Pereira Filgueiras, rua Tibúrcio Cavalcante e a avenida Abolição.

Nos polos descentralizados, também haverá alterações. No Conjunto Ceará, oito linhas que circulam pela avenida Ministro Albuquerque Lima sofrerão desvios no trecho em frente ao Polo de Lazer, entre a avenida A e a avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira, com mudanças concentradas em trechos da própria via.

LEIA MAIS | Vai de ônibus para o Réveillon na Praia de Iracema? Veja linhas, paradas e frota extra



Na Messejana, os desvios afetarão linhas que circulam pela avenida Jornalista Tomás Coelho e pela rua Tenente Jurandir Alencar, no entorno do evento, em frente ao Pier da Lagoa da Messejana. Nesses locais, os trajetos seguirão as orientações dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e das equipes operacionais da Etufor.

Para garantir a segurança, será implantado um corredor exclusivo protegido por gradis na avenida Rui Barbosa, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e a rua Tenente Benévolo. O embarque e desembarque das linhas especiais no aterro ocorrerá na rua tenente benévolo, organizado por quarteirões:

1º quarteirão (entre Av. Barão de Studart e rua Dr. José Lourenço): terminais Papicu e Messejana.

2º quarteirão (entre rua Dr. José Lourenço e Av. Rui Barbosa): terminais Parangaba, Siqueira e Lagoa.

3º quarteirão (entre Av. Rui Barbosa e rua Monsenhor Bruno): terminais Antônio Bezerra e Conjunto Ceará.



WhatsApp O POVO | saiba como enviar sua denúncia



Segurança mobiliza quase 3 mil profissionais nos três polos

A segurança do Réveillon 2026 em Fortaleza será coordenada de forma integrada e simultânea nos três polos do evento, a partir de uma atuação conjunta entre forças municipais e estaduais. Ao todo, o plano operacional mobiliza 2.878 profissionais.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuará com um efetivo de 1.963 policiais, responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, com presença reforçada nas áreas de maior circulação de pessoas, nos acessos aos polos e em seus entornos.

O esquema também prevê o uso estratégico de videomonitoramento em tempo real e o emprego de 700 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), com patrulhamento a pé, motorizado, por motocicletas e ciclopatrulhamento, além de equipes de salvamento aquático.

A operação contará ainda com o apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que disponibilizará 175 agentes para atividades de suporte investigativo, registro e atendimento de ocorrências, garantindo respostas rápidas a eventuais demandas.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuará com 40 profissionais, responsáveis por ações preventivas, atendimentos de emergência e resposta a situações de risco, incluindo salvamentos e ocorrências relacionadas à segurança estrutural e incêndios.

LEIA MAIS | Operação Alta Estação reforça segurança nas praias do Ceará durante a temporada de férias



No dia 31 de dezembro, o planejamento prevê 14 equipes com 58 guardas atuando nos terminais de integração, durante o dia e a noite; 29 equipes com três guarda-vidas e 128 agentes no período diurno no Aterro da Praia de Iracema; e 29 equipes com oito guarda-vidas e 128 agentes no período noturno, no mesmo local.

Já no dia 1º de janeiro, estarão disponíveis sete equipes com 28 guardas nos terminais de integração durante o dia, além de quatro equipes com 10 guarda-vidas e 26 agentes no Aterro da Praia de Iracema.

LEIA MAIS | Réveillon 2026 no Ceará: destinos incríveis para celebrar o ano novo



Saúde, fiscalização e inclusão social

No suporte à saúde, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garantirá assistência durante os dias de festa com a instalação de cinco Postos Médicos Avançados (PMA) distribuídos nos três polos do Réveillon. A operação contará ainda com 10 unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a atuação de mais de 100 profissionais de saúde.

Os postos serão equipados com salas de acolhimento, observação e estabilização, além de estrutura para procedimentos de maior complexidade. Casos mais graves serão encaminhados para unidades de referência, como o Instituto Doutor José Frota (IJF) e os Hospitais Frotinhas.

A organização e o ordenamento das festividades ficarão sob coordenação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que mobilizará um efetivo de mais de 400 agentes, em atuação integrada com diversos órgãos municipais.

As equipes estarão posicionadas em bloqueios estratégicos para manter vias e logradouros desobstruídos, facilitar o trabalho das forças operacionais e garantir o livre fluxo do público nos entornos dos polos.

Acolhimento, acessibilidade e proteção social

O plano operacional também prioriza ações de acolhimento e inclusão. O espaço “Fortaleza por Elas” oferecerá proteção, orientação e atendimento a mulheres vítimas de violência. Já para crianças e adolescentes, o programa “Ponte de Encontro” atuará na prevenção de situações de risco e violação de direitos.

LEIA TAMBÉM | Serviço contra importunação sexual chega aos VLTs e metrôs em Fortaleza



No Aterro da Praia de Iracema, será disponibilizada uma área exclusiva para pessoas com deficiência, com capacidade para até 100 pessoas. O espaço contará com banheiros adaptados, serviço de audiodescrição e telões com tradução simultânea em Libras.

Na área social, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) mobilizará 74 colaboradores e conselheiros tutelares, garantindo a proteção integral de crianças e adolescentes durante o evento.

LEIA MAIS | Fortaleza terá mais três Espaços Girassol em 2026; veja bairros



Sustentabilidade e limpeza urbana

No eixo da sustentabilidade, o projeto Re-ciclo contará com cinco Centrais de Reciclagem e a participação de cerca de 200 catadores, com a meta de coletar até 10 toneladas de materiais recicláveis. A iniciativa deve gerar aproximadamente R$ 74 mil em renda para os trabalhadores e reduzir em 373 toneladas as emissões de carbono equivalente.

A limpeza urbana pós-evento será realizada por uma equipe de 380 profissionais, com previsão de recolhimento de cerca de 100 toneladas de resíduos. Nos polos descentralizados, os serviços terão início à meia-noite do dia 31. No Aterro da Praia de Iracema, a limpeza começa a partir das 5h. Também serão instaladas telas em bocas de lobo, como medida de proteção da rede de drenagem.



Operação diferenciada no transporte público

Para garantir o deslocamento da população durante as festividades de fim de ano, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou um esquema diferenciado para os dias 30 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.

Segundo o presidente da Etufor, George Dantas, a cidade contará com a frota operacional regular de 1.384 veículos, que receberá incrementos estratégicos nos dias de maior demanda. "No dia 30, além da frota normal, teremos uma frota extra de 30 veículos, operando em linhas especiais. Já no dia 31, esse reforço será de 48 veículos", detalhou.

Também será aplicada a tarifa social na quarta e quinta-feira (31/12 e 1º/1), com valores de R$ 3,90 para a passagem inteira e R$ 1,50 para a estudantil. A operação contará ainda com sete linhas especiais, que farão o trajeto direto dos terminais até o aterro da Praia

de Iracema.