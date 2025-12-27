Motociclistas apontam superlotação de vagas na avenida Beira Mar

Foto: FERNANDA BARROS ￼LOTAÇÃO de motos nos bolsões de estacionamento na avenida Beira Mar

Todos os dias, Davi Freitas, 24, ajuda os motociclistas a encontrarem um espaço no estacionamento próximo à feira de artesanato da avenida Beira Mar. Na noite que O POVO esteve no local, um dia de semana, o fluxo não parecia tão intenso quanto aos finais de semana, embora o vai-e-vem dos condutores predissesse que as vagas para motos estariam lotadas.

A movimentação no estacionamento simula uma “danças das cadeiras” adaptada, em que as motocicletas disputam entre si o lugar apropriado, longe da possibilidade de multas. Na rotina dos motociclistas, perde quem acaba ignorando o limite de vagas e tenta “encaixar” o seu veículo nas extremidades.

“Tem muitos que nem preferem esperar, não. Tem gente que passa direto, porque é pouca vaga também”, relata Davi. “No final de semana tem muita moto, lota bastante”.

Outros, como o feirante Flávio Barbosa, 49, preferem aguardar a liberação ou solicitar a ajuda de Davi. “Até no meio da semana, como você está vendo hoje, não tem vaga, né? São poucas vagas e devia ter um espaço maior para todos os motociclistas”, comentou.

Superlotação de vagas na Beira Mar: o que dizem os motociclistas

A placa acima do estacionamento já avisa: o espaço comporta 20 motocicletas. Mas, divididas em duas fileiras (uma delas alinhada com cerca de 33 motos), a realidade é a da superlotação.

“Não tem espaço suficiente para a gente estacionar aqui (na Beira Mar) e o local é cheio de câmeras, então o pessoal acaba colocando uma em cima da outra e passam aqui só multando, entendeu? Já é a segunda multa que eu levo só de estacionamento”, afirma um motociclista, que pediu para não ser identificado.

Nos últimos 15 anos, estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontam um crescimento de 159% no número de motocicletas/motonetas registradas em Fortaleza, de 159.716 (em 2010) para 413.927 (até outubro de 2025). Em 2010, as motos representavam 22,6% da frota de veículos da Capital, passando a 31,2% em 2025.

Para o cabeleireiro Fernando Nicolau, 29, o crescimento pode não ter sido acompanhado pela adaptação devida em alguns espaços: “Hoje é uma terça-feira, né? Mas em um dia de grande fluxo não tem espaço para estacionar. E olha que é muita moto que vem para cá. Os carros têm seus espaços, mas também é muito pouco”.

Nicolau aponta que as dificuldades de encontrar uma vaga na Beira Mar normalmente culminam na sua desistência em permanecer no espaço.

No Estado do Ceará, o número de motos registradas chegou a 1.991.095 até outubro de 2025, mas é no interior que a maioria dos veículos ainda se concentra, com 1.577.168.

O POVO solicitou à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), responsável pelo disciplinamento do tráfego em Fortaleza, dados sobre o número de motociclistas autuados em 2025 (até o momento) por estacionamento irregular na Avenida Beira Mar. O levantamento ainda não está disponível.

Reportagem ainda questionou planos ou possibilidades de expansão das vagas destinadas a motos na área da Beira Mar, mas não recebeu retorno da AMC até a publicação da matéria.

