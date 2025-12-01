Motoristas de aplicativo relatam queda de renda, insegurança e bloqueios enquanto plataformas defendem modelo atual

Foto: Samuel Setubal ￼PESQUISA aponta que 74,6% do trabalhadores gastam até R$ 3,5 mil para se manter na atividade

O trabalho por aplicativo, que há dez anos se apresentava como alternativa rápida de renda e promessa de autonomia, vive hoje um cenário de desgaste entre quem está na ponta.



É o que aponta pesquisa nacional realizada pela GigU — fintech social que oferece ferramentas financeiras e de segurança a motoristas e entregadores — que ouviu mais de mil trabalhadores em todo o País e identificou que 45,4% deles pretendem continuar nas plataformas nos próximos anos, mas apenas até encontrar algo melhor.

Enquanto isso, 32,9% não pretendem continuar e querem sair dessa área assim que possível. O

percentual daqueles que pretendem continuar porque encaram os aplicativos como principal

fonte de trabalho soma 21,7%.

Para 77%, as plataformas não se preocupam com o bem-estar do trabalhador.



A pesquisa mostra também que quase quatro em cada dez trabalhadores ganham até R$ 5 mil por mês, mas 74,6% gastam até R$ 3,5 mil para se manter na atividade. Combustível, manutenção, seguro, alimentação e aluguel de veículos consomem boa parte do faturamento.



O resultado é uma margem estreita: 44,2% relatam dificuldade para pagar as contas, e 43,2% já atrasaram despesas básicas, como água, luz e gás.



"A gente trabalha mais e ganha menos": realidade exposta na pesquisa Crédito: Samuel Setubal

Ganhos menores e custos crescentes apertam renda de motoristas



Enquanto tentam fechar a conta, motoristas e entregadores acumulam jornadas longas. Enquanto tentam fechar a conta, motoristas e entregadores acumulam jornadas longas. De acordo com Luiz Gustavo Neves, CEO da GigU, os dados revelam um setor tensionado entre custos altos e remuneração estagnada.

“Tudo subiu — carro, manutenção, combustível —, mas o valor por quilômetro permanece praticamente o mesmo”, afirma.

A falta de transparência é outro ponto de questionamento para mais da metade dos entrevistados. Além disso, 15,5% deles relataram ter sido bloqueados sem explicação das plataformas.

Para o secretário-geral da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap), Rafael Keilon, bloqueios e punições ainda são um ponto sensível.



“Hoje, o motorista deixa cerca de 70% da renda com custos e comissões. Quem roda de carro alugado praticamente trabalha para não dever. E quando vem um bloqueio injusto, muita gente nem consegue se defender”, afirma Keilon.



Apesar disso, ele reconhece avanços recentes no suporte, como a possibilidade de uso de gravação pelo próprio app para contestar acusações injustas.



A visão das plataformas



A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa empresas como Uber, 99 e iFood, afirma que não teve acesso à pesquisa da GigU e, por isso, não comenta seus resultados.

A entidade defende que o setor tem buscado “um modelo regulatório equilibrado”, com mais proteção social e segurança jurídica.



Como contraponto, cita uma pesquisa realizada pelo Cebrap em 2024, segundo a qual:



mais de 80% dos motoristas afirmam não querer deixar os aplicativos;

75% dos entregadores querem continuar na atividade;

motoristas trabalham, em média, 19 a 27 horas semanais;

entregadores, 9 a 13 horas semanais.

A entidade diz que o setor tem participado de discussões com o Governo Federal para construir “um modelo regulatório equilibrado” e afirma que as plataformas mantém canais abertos para atender dúvidas e reclamações sobre bloqueios e suporte.



Consenso sobre “mínimo por km”



Se há divergências nos diagnósticos, há um ponto em comum entre motoristas, especialistas e parte das empresas: a necessidade de regras claras.



Para a Amap, o “mínimo aceitável” numa regulação justa incluiria:



valor mínimo por quilômetro,

valor mínimo por tempo de corrida,

adicional noturno, como já previsto na CLT.

A falta de um piso faz com que corridas de R$ 1 por km continuem sendo ofertadas. “Se você não aceita, outro aceita. E assim a categoria inteira perde”, diz Keilon.



Neves, da GigU, reforça que qualquer regulação que aumente custos para motoristas tende a piorar o cenário. Mas vê espaço para avanços. “Os motoristas pedem a foto do passageiro há anos. Isso reduziria riscos. Uma regulamentação pode ajudar nisso”, ressaltou.







FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2025: Pnad IBGE sobre trabalhos digitais e trabalhadores por aplicativo como moto entregadores e moto uber. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Pressionados pela renda e pela insegurança



A pesquisa indica que o trabalhador de aplicativo brasileiro não rejeita os apps — ele rejeita as condições atuais. Para 96,4% dos entrevistados, o principal pedido é claro: aumento nos ganhos por corrida.

Outros fatores apontados como fundamentais:



redução das taxas das plataformas (75,1%);



mais segurança (58,8%);



mais transparência (57,2%);



suporte mais eficiente (54%).

Enquanto a discussão nacional sobre o tema avança lentamente, trabalhadores seguem tentando sobreviver em um modelo que, para muitos, ficou desequilibrado demais.



“Se os ganhos voltassem ao que eram em 2018, a categoria já estaria satisfeita”, resume Keilon.



Augusto Heleno pode cumprir prisão domiciliar por quadro de Alzheimer | O POVO da Tarde 28/11

Mais notícias de Economia

Leia mais Regulamentação está no radar do STF e do Congresso

Semana

Pesquisa mostra que 41,85% dos trabalhadores trabalham 6 dias por semana. Outros 23,3% trabalham 7 dias por semana e 23% cinco dias