Projeto Rotas da Infância está 75% concluído e deve ser entregue no fim de janeiro

Foto: FERNANDA BARROS ￼PROJETO cria ciclofaixas para facilitar o tráfego de crianças e pais às escolas

As obras do projeto Rotas da Infância estão 75% concluídas e a previsão de entrega é para o fim de janeiro. As ações compreendem o entorno da Escola Municipal Alba Frota, no Centro, e beneficiam também alunos de outras duas escolas próximas: a Justiniano de Serpa e a Clóvis Beviláqua. O prazo inicial para conclusão era outubro último, conforme material publicado pelo O POVO, porém por causa de demandas estruturais, o prazo mudou.

As ações contam com apoio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), iniciativa que desenvolve mudanças na infraestrutura cicloviária de cidades em todo o mundo. Em Fortaleza, o programa é liderado pela primeira-dama Cristiane Leitão em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Sucata Chico Alves: Pefoce usa drones e busca imagens para definir a causa do incêndio; SAIBA MAIS

Serão criadas rampas de acesso, ampliação dos passeios, diminuição das distâncias de travessia, instalação de infraestrutura de segurança cicloviária nas ciclofaixas já existentes, elevação e alargamento da ciclovia e implantação de travessias elevadas.

Projeto visa dar mais segurança a pais e crianças que se deslocam à escola

Na direção da Escola Alba Frota, há três anos, Andrea Bastos conta que foi feita uma reunião entre pais e os responsáveis pelo projeto. “As mães colocaram as dificuldades que tinham na questão da locomoção e eles falaram que iam realizar [a ação]”, conta.

Conforme Andrea, dentro da instituição foi colocado um bicicletário pela equipe que executou as obras. “Foi ótimo, visto que nossas crianças vêm de bairros do Sul e Centro”, comemora.

Além do Centro, os alunos da instituição são oriundos de bairros como: Praia de Iracema, Aldeota, Bairro de Fátima e Joaquim Távora.

Uma requalificação na Praça da Liberdade, conhecida como Cidade da Criança, também deverá ser feita. Andrea afirma que por conta do chão estar deteriorado, algumas crianças chegaram a cair.

Para ela, a única parte negativa foi a ciclofaixa na rua 25 de Março, um dos trechos que dá acesso à escola. “Professores e pais estacionam de forma rápida. A gente já paga a Zona Azul, com essa questão da ciclofaixa, reduziu em 50% a quantidade de locais para estacionar”, reclama.

Projeto passou por pequenas alterações solicitadas por usuários da área, conforme a SCSP Crédito: FERNANDA BARROS Lateral da instituição de ensino EMEIEF Alba Frota. Além das ciclofaixas, praça também receberá revitalização Crédito: FERNANDA BARROS Fachada da EMEIEF Alba Frota Crédito: FERNANDA BARROS Tachões em trecho da Rua 25 de Março, que faz parte do projeto Rotas da Infância Crédito: FERNANDA BARROS

Outro fator apontado pela diretora da escola é a iluminação da praça: “Os postes vivem apagados, dificilmente estão acesos. [Isso] atrasa em tudo e há várias pessoas em situação de rua”, comenta.

“A mobilidade a partir da bicicleta, relativamente associada a trajetos mais curtos, tem um papel lúdico de preenchimento da rua e faz com que os espaços urbanos possam ser preenchidos pela dinâmica do cotidiano”, é o que afirma o professor do departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alexandre Queiroz Pereira.

Para ele, a iniciativa “parece uma boa”, pois incentiva o uso da bicicleta com segurança. “Promovendo, assim, uma educação em relação ao respeito, como diz no Código Brasileiro de Trânsito (CTB)”.

Alexandre declara que, por questões que envolvem a saúde, prática de exercícios e o preenchimento dos espaços da Cidade, ele “vê nesse projeto boas intenções”.

“Penso que se organizado, pode permitir bons resultados, mas para isso também tem que garantir além da segurança viária com elementos físicos, uma segurança de modo amplo, permitindo que pais e crianças possam se sentir seguros”, concluiu.

O que diz a SCSP sobre o andamento das obras

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informa que as obras do Programa Rotas da Infância tiveram ajuste no cronograma em razão da necessidade de incorporação de soluções de drenagem identificadas apenas após o início das intervenções.

Sobre a instalação da ciclofaixa na rua 25 de Março, a SCSP, alegou que “apenas 12% dos pais e cuidadores utilizam o carro nas viagens até a escola”. Sendo assim, o lado direito da via permanece disponível para estacionamento.

Durante a execução, foram constatadas demandas estruturais que exigiram readequações do projeto, como no cruzamento da avenida Dom Manoel com a rua Pinto Madeira, onde foi necessário refazer integralmente as galerias de drenagem do local.

Além disso, o projeto passou por pequenas alterações solicitadas por usuários da área, visando aprimorar a funcionalidade e a segurança das intervenções.

A nova previsão de conclusão da obra é o fim de janeiro de 2026. Atualmente, o percentual total de execução da obra é de 75%. A SCSP reforçou que as “intervenções seguem em andamento”.



Foco

Fortaleza é uma das 10 cidades que recebeu aportes para desenvolver ações de melhoria da segurança cicloviária com foco

em crianças