Chefe do TCP em Maranguape, um dos criminosos mais procurados do Ceará é preso no Pará

Foto: Divulgação/SSPDS Vinícius da Silva Oliveira, conhecido como "MT" ou "Mortadela", 32 anos, integra a facção TCP

Um dos criminosos mais procurados do Ceará, apontado inicialmente como chefe da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no estado do Pará, na quinta-feira, 8. A captura aconteceu na localidade de Palestina.

O suspeito foi identificado como Vinicius da Silva Oliveira, conhecido como “MT dos 40” ou “Mortadela”, de 32 anos. Em dezembro do ano passado, a liderança criminosa passou a integrar a Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e teria migrado para a facção Comando Vermelho (CV).

Ele foi localizado no interior de um imóvel que contava com piscina, jet ski, deck com churrasqueira e jogo de iluminação, além de um pula-pula na área de lazer. No local, foram apreendidas armas de fogo, incluindo três pistolas e uma espingarda, munições, uma quantia em dinheiro e seis aparelhos celulares. Além disso, no momento da captura, o suspeito chegou a apresentar um documento falso.

A prisão de MT contou com o apoio da Polícia Civil do Pará, após um trabalho investigativo realizado pelo núcleo de inteligência do Departamento de Polícia da RMF. Contra o criminoso, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa.

O POVO apurou que o suspeito chegou a integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), que se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP) em setembro do ano passado. No grupo, ele chegou a ser número 1 da facção carioca no município de Maranguape.

No entanto, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes, em dezembro do ano passado, o criminoso teria migrado para o CV e estaria articulando a migração de demais membros do TCP para o Comando Vermelho.

A migração do MT aconteceu a partir de um acordo com o grupo criminoso que passou a assumir áreas dominadas pelo TCP no Grande Mondubim, em Fortaleza, e nos municípios de Maracanaú e Maranguape, na RMF.

"Participou diretamente, inclusive ele mesmo migrou e fez com que seus compassas também migrassem de facção criminosa, entendendo que assim seria mais estratégico para ele", disse o delegado Alisson. A prisão da liderança aconteceu, principalmente, após um monitoramento de membros da família de Vinicius.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) delegado Matheus Araújo, informou que foram acendidos alertas após a ida da filha do suspeito ao estado Pará. "A filha dele, recentemente, deixou o estado do Ceará para o estado do Pará. Era uma informação que a nossa inteligência tinha e que nós comprovamos ontem quando adentramos lá na residência dele e encontramos ele, a mulher e a filha", disse.

Nós procuramos monitorar os familiares e as pessoas mais próximas para que a gente possa através desse monitoramento, entender também o que vai acontecer ali na região e se aquilo puder de alguma maneira nos ajudar na investigação. O monitoramento foi feito por meio de um veículo, localizado dentro da residência onde MT foi preso.

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, classificou o criminoso como “perigoso” e apontou que prisão relevante diante do grau de periculosidade e à grande capacidade de articulação da liderança. "É uma prisão importante, é um criminoso que tem uma capacidade de articulação muito grande", afirmou.

Criminoso integrou as facções CV, GDE e TCP

O histórico criminal de Vinicius revela passagens pelas facções criminosas CV, GDE e TCP ao longo dos últimos anos. O diretor do DPM explica que quando acontece uma migração as lideranças criminosas costumam levar consigo conhecimento, estrutura e logística para o outro grupo criminoso. Isso facilita a realização de ataques por parte da nova organização.

Diante da recente migração para o CV, há um monitoramento reforçado dessas movimentações e dos possíveis impactos nos territórios que eles dominam.

"Nós acompanhamos a migração desse sujeito entre as organizações que ele passou, sempre ocupando posição de relevância, onde controlava regiões é uma que nós podemos destacar é Maranguape, onde ele influenciava diretamente no cenário daquela região", disse o delegado.

No Pará, o criminoso estava atendendo as diretrizes do CV do Ceará, mas também tinha uma rede de apoio na região paraense. Além da captura dele, um compassa, um homem de 41 anos, também foi preso com três armas de fogo, além de 71 munições de calibre diversos e um aparelho celular.

A Polícia Civil do Ceará informou que o homem é natural do Estado e possuí antecedentes criminais por roubo. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia na região do Pará junto com MT. Eles foram colocados à disposição da Justiça e devem ser recambiados ao Ceará.

Apontado como frente principal na região de Maranguape, as investigações revelaram que MT foi um dos responsáveis pelo ataque ao Fórum do município em janeiro de 2018, quando furtaram armas de fogo apreendidas, destruíram processos criminais e picharam as paredes do prédio com a sigla GDE.

O criminoso chegou a passar mais de seis anos recolhido no sistema penitenciário estadual entre o período de 2016 a 2022. Nesse anos, passou pela penitenciária de segurança máxima e tinha sido transferido para a Penitenciária Federal, onde ficou por todo o ano de 2019.