O que esperar da iminente hegemonia do CV na guerra de facções de Fortaleza?

No fim de semana que passou, o Comando Vermelho (CV) voltou a demonstrar que caminha a passos largos para conquistar a hegemonia na guerra travada entre as facções criminosas que atuam em Fortaleza.

No domingo, 28, foguetórios em toda a cidade anunciaram que a comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará, deixou de ser um dos principais redutos do Terceiro Comando Puro (TCP) na Capital e passou a ser área de influência do CV — que, ressalte-se, já havia avançado nos últimos dias sobre comunidades de bairros como Mondubim, Parque Santa Rosa e Siqueira.

A mudança de facção na Colônia não é trivial. Trata-se de uma região que, por anos, apresentou forte oposição ao CV, inicialmente sob a bandeira da extinta Guardiões do Estado (GDE).

O conflito travado entre os criminosos da Colônia e do CV do Grande Pirambu e arredores foi um dos mais sangrentos da "Era das Facções" no Ceará. Somente neste ano, a rivalidade motivou uma chacina que deixou quatro mortos, registrada dias após uma tentativa de chacina que resultou em cinco feridos e um duplo homicídio que vitimou duas irmãs influenciadoras digitais.

Em 2023, a morte da menina Thauany de Assis Paiva, de cinco anos, foi o ápice de uma semana de conflitos em que oito pessoas foram baleadas na Colônia e no Cristo Redentor.

Além da Colônia, rumores indicam que áreas antes controladas pelo TCP devem passar para o domínio do CV em bairros como Jangurussu e o Jardim das Oliveiras e em municípios como Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Nesse contexto, diante da perspectiva clara do TCP deixar de atuar em Fortaleza de a Massa/Neutros ficar restrita a algumas poucas comunidades, resta conjecturar o que será da Capital com a hegemonia do CV sobre o crime organizado.

A esperança, claro, é de que haja uma queda no número de homicídios, já que se reduziria a principal força motriz dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs): a rivalidade entre facções.

É possível imaginar uma cidade em que cruzar determinadas fronteiras deixe de representar uma sentença de morte em potencial? É o que esperam os moradores da Colônia, agora, em tese, "autorizados" a circular em regiões como o Morro Santiago e a comunidade do Gueto.

O problema é que as facções são, por excelência, agências de resolução violenta de conflitos. Desacordos sempre existirão na convivência humana e, em uma realidade na qual um grupo criminoso é responsável por ditar todo um ordenamento normativo, a tirania está sempre à espreita.

Veja-se o exemplo das cobranças de "pedágios" a comerciantes e prestadores de serviços, como fornecedores de internet. Tais extorsões são realizadas no próprio seio do território "dominado", e não em áreas “inimigas”.

Consolidado o domínio do CV nas comunidades fortalezenses, é plausível imaginar a "institucionalização" dessas práticas extorsivas em mais regiões, talvez, até mesmo, com uma maior diversificação das atividades alvo dos criminosos. Como já se viu, opor-se a esse jugo também é motivação para assassinatos.

Há ainda a instabilidade inerente à atuação criminosa. Em 2021, o Ceará viu a facção Massa/Neutros surgir das fileiras do CV a partir de divergências internas. Já em 2016, GDE, CV, Primeiro Comando da Capital (PCC) e a extinta Família do Norte (FDN) expandiram suas atuações no Estado a partir de discursos de "união" e "pacificação" do crime.

Nos próprios discursos faccionais, conceitos como ganância, cobiça e traição são frequentes e paranoicamente repetidos. Afinal, trata-se de uma existência pautada por ideais de lucro rápido e transgressão de regras.

São frequentes os episódios que demonstram que os valores propagados pela chamada “ética do crime” não são seguidos à risca, como poderia supor uma leitura ingênua dos "estatutos" dessas organizações.

O CV se expande, sim, por sua força, mas sobretudo pelas fragilidades internas da antiga GDE, que não foram sanadas nem mesmo durante sua fase como TCP. E quem garante que aqueles que viram correligionários e até familiares serem mortos pelos agora ex-inimigos aceitarão pacificamente essa nova realidade?

Além disso, vale lembrar que o Interior tem dinâmicas criminosas autônomas em grande medida autônomas em relação à Capital. O TCP ainda é majoritário em diversas localidades interioranas e o PCC está bem estabelecido fora de Fortaleza. Há ainda a Massa, presente de forma robusta, sobretudo, em Caucaia, um dos territórios mais deflagrados da guerra das facções no Ceará.

Do ponto de vista do Estado, a expansão do CV evidencia que o expressivo aumento no número de prisões de integrantes de organizações criminosas, por si só, não é capaz de pôr fim à atuação das facções — ao menos no curto prazo.

Pode-se atribuir a redução de 7,07% no número de assassinatos — na comparação entre janeiro e novembro deste ano e o mesmo período de 2024 — à prisão de mais de 2.300 suspeitos de integrar organizações criminosas durante este ano de 2025.

Entretanto, essa diminuição se dá em cima de um ano que havia registrado crescimento no número de homicídios. Quando se compara com 2024, houve, nos onze primeiros meses de 2025, 3,03% mais assassinatos. Em relação a 2023, o aumento é de 2,35%.

São números que deixam claro que o Estado ainda corre atrás de um receituário capaz de frear o avanço das facções, caminho esse que União e municípios também deveriam estar procurando.

