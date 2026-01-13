Paradinha: Prefeitura inaugura ponto de apoio para motoristas de aplicativo

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼A ESTIMATIVA é beneficiar 50 mil profissionais na Capital

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), inaugurou o primeiro espaço de apoio e convivência para motoristas de aplicativo, na manhã dessa segunda-feira, 12. Batizado de Paradinha, o equipamento foi construído sob o viaduto da avenida Engenheiro Santana Júnior com a avenida Santos Dumont e funcionará 24 horas.

O espaço conta com 35 vagas sinalizadas para motos e seis para carros, área de convivência e descanso, banheiros para higiene, pontos de hidratação com bebedouros, armários, totens para carregamento de celulares e calibrador de pneus.

O equipamento funciona como uma área de apoio e convivência voltada para motoristas, de carro ou de moto, que atuam efetuando entregas ou realizando viagens por meio das plataformas digitais.

Durante a primeira semana de funcionamento, o local estará com acesso liberado. A partir de fevereiro, a entrada na Paradinha será realizada via biometria facial, previamente cadastrada.

Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), esta é a primeira de quatro Paradinhas que devem ser inauguradas ainda neste semestre. A expectativa é de que a próxima seja instalada sob o viaduto do cruzamento da avenida Aguanambi com a avenida Eduardo Girão.

O gestor destacou ainda uma série de outras iniciativas que atendem às demandas da categoria. “Nós iniciamos esse ano com a isenção de IPVA, no que concerne a parte da Prefeitura, para a categoria dos motociclistas por aplicativo. E agora tivemos a implantação da Faixa Azul e agora aqui as Paradinhas”, pontuou.

“Estamos conversando com os aplicativos, possivelmente vamos pegar a base de dados dos aplicativos para que o profissional nem precisem fazer aquele cadastro, a gente puxa esse banco de dados dos aplicativos e eles já vão ter a biometria aqui no nosso sistema para poder acessar”, explicou o presidente da Etufor, George Dantas.

Segundo ele, a iniciativa deve beneficiar um contingente estimado de 50 mil profissionais na Capital.

Márcio Martins, secretário da Regional 2, destacou que Fortaleza foi a primeira capital a regulamentar o transporte de passageiros por aplicativo, ainda em 2018. “Fortaleza tem sido vanguardista em várias ações. A gente escuta os influencers que atuam nessa área no Brasil todo, dizendo: ‘Olhem para Fortaleza’”, diz.

"Pit stop" deve funcionar como abrigo para dias de chuva e local seguro de descanso



Dani Moraes, 43, é motorista de aplicativo desde 2017 e coordenadora do projeto Super Girls, que oferece serviços e cursos profissionalizantes para mulheres que atuam no segmento. Preferencialmente, prefere rodar durante a madrugada e diz acreditar que o espaço vai ser de fundamental importância para garantir um descanso entre as corridas.

“Quem trabalha nas plataformas tem uma rotina exaustiva. A gente começa no horário de pico e vai até de manhã ou ao contrário, o pessoal começa já cedinho e vai até tarde da noite (...) Então assim, ter um local para a gente parar, onde a gente vai estar seguro, guardado, vigiado, é melhor. Garante à gente mais um o sucesso da gente parar e conseguir sair com os nossos pertences, sem nada roubado”, ressalta.

A motorista relembra uma situação em que precisou parar em um posto de gasolina para descansar e acabou sendo roubada. “Levaram o meu celular enquanto eu estava parada no posto e em um momento de cansaço, eu cochilei ali, o cara meteu a mão no telefone que estava no suporte e levou meu celular”, conta.

Dani enfatiza a importância da segurança do espaço, especialmente para as mulheres.

“Às vezes um um precisa de uma carga rápida, às vezes uma pausa para esticar as pernas e principalmente a utilização dos toaletes, dos banheiros. Então, muita das vezes a gente encontra dificuldade em alguns locais que são privados e, tendo esse espaço pensado, voltado exatamente para a categoria, a gente passa aqui rapidinho, lava o rosto, a gente vai no banheiro, retoca uma maquiagem que é muito importante. Dar um reset no nosso sistema pessoal e depois a gente começa de novo e aí já está numa nova pegada”, avalia.

Há mais de cinco anos rodando como motorista de aplicativo, o motoboy Adriano Manoel, mais conhecido como “Chinês”, 46, confessa que a Paradinha tem tudo para funcionar como um abrigo seguro em dias de chuva.

“A paradinha vai ser muito importante, porque quando estiver em tempo de chuva, a gente pode se abrigar; também quando tiver que fazer alguma necessidade física. E quando, por exemplo, meu celular estiver descarregando, vou ter um ponto de apoio também para carregar o celular, para não ter aquele problema de o cliente pedir para terminar a corrida para você e estar com o celular descarregado”, acrescenta.

Para ele, a instalação do espaço na Regional 2 também foi útil por conta da alta demanda por corridas. “A prioridade aqui na regional foi muito boa. Aqui tem dinâmica e sempre tem corridas boas. É muito importante, foi ótimo essa paradinha aqui”, celebra.

Quem também comemorou a inauguração do espaço foram os trabalhadores de serviços gerais, Mariete Oliveira, 53, e Esdras Anastácio, 55. A criação da Paradinha surgiu também como uma oportunidade de emprego para os dois, que irão trabalhar para garantir a manutenção do equipamento.

“Como foi uma promessa de campanha de eu achei espetacular isso aqui e principalmente que eu vou começar a trabalhar. Mas, aqui tá ótimo. O pessoal vai ter uma oportunidade boa de descansar um pouco, botar um celular para carregar, usar um banheiro, tomar um banho, tomar uma aguinha gelada, sentar ali um pedacinho, descansar, olhar o celular um pouquinho. Nunca as coisas da gente são só o trabalho, trabalho, trabalho. Tem que ter o descanso”, defende.



