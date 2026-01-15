Termo que viabiliza construção de novas vagas nos presídios deve ser assinado neste mês, diz Elmano

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas entrega equipamentos à Polícia Penal

Um termo que viabiliza a contratação de empresas para a construção das 5 mil novas vagas em novos presídios do sistema prisional do Ceará deve ser assinado até o fim deste mês.

A informação foi dada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a entrega de 3,3 mil equipamentos à Polícia Penal, na sede da base do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), em Aquiraz, na manhã desta quarta-feira, 14.

A previsão para conclusão das novas é até outubro deste ano, conforme anunciou o chefe do Executivo ao O POVO em publicação passada. Serão dois presídios com 1,5 mil vagas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e duas de 1 mil vagas no Interior. A previsão é que as obras sejam iniciadas pelas unidades prisionais da Grande Fortaleza.

De acordo com Elmano, a construção das novas vagas também implicará em mais concursos para Polícia Penal.

“Nós estamos aumentando o número de prisões e precisamos ter número de vagas do sistema prisional com profissionais capacitados, preparados e com condições de trabalho para realizar seus para realizar a sua a sua missão”, disse.

O secretário da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, informou que o processo de preparação do chamamento de empresas já está em andamento para viabilizar a implementação de uma técnica de construção que permitirá a entrega de uma unidade prisional em um ano.

Elmano afirmou que a construção dos presídios será de forma modulada para que as construções das 5 mil vagas sejam concluídas em meses. O anúncio foi feio após o Estado apresentar situação de emergência na superlotação das unidades. Atualmente, são cerca de 25 mil presos no Estado para 17,8 mil vagas.

Na sede do GAP , foram entregues 3.320 equipamentos, que incluem 2.563 spray de pimenta, 86 capacetes balísticos, 25 arma de eletrochoque não letal, o taser, 146 máscaras anti tumulto, 500 placas balísticas para coletes masculinos e femininos.

Além disso, duas motocicletas para acompanhamento tático e um novo canil. Com a nova entrega, chega a 45,7 mil equipamentos entregues desde 2023. A expectativa é chegar a 52.281 equipamentos entregues às Forças de Segurança até o fim de 2026.



Ainda durante a entregue dos equipamentos, Elmano anunciou que, em fevereiro, vai encaminhar para a Assembleia Legislativa do Ceará projetos de lei que asseguram gratificações para valorizar atuação dos policiais penais.

Mais de 35 drones de uso criminoso foram apreendidos nos presídios no ano passado

Ao longo do ano passado, mais de 35 drones de uso criminoso foram apreendidos nas regiões das unidades prisionais do Ceará pela Polícia Penal.

Em alguns casos, os equipamentos já foram apreendidos portando drogas e celulares para líderes e demais membros de facções criminosas recolhidas nas unidades.

Em um balanço das apreensões realizadas, Mauro Albuquerque destacou que, em 2025, além dos drones apreendidos, cerca de três drones por mês, foram desarticuladas mais de cinco quadrilhas e apreendidos mais de 600 aparelhos celulares, além de drogas que deixaram de entrar no sistema prisional.

Em novembro passado, uma operação para combater esquema que utiliza drones para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do Ceará foi deflagrada.

A ação investiga a organização criminosa que utiliza o equipamento para facilitar a comunicação externa, permitindo a articulação e determinação de crimes fora do sistema prisional. Na época, quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão foram cumpridos.

Confira imagens dos equipamentos

AQUIRAZ, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2026: Governador Elmano de Freitas e Secretário Mauro Albuquerque entregam equipamentos para SAP no GAP. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal

