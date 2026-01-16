MPCE cria quatro novos órgãos para combater facções criminosas no Interior e na internet

Foto: Ministério Público/Divulgação ￼MPCE anunciou que as atividades iniciam neste mês

Quatro novos órgãos de combate ao crime organizado foram criados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e anunciados nessa quarta-feira, 14. Os grupos especializados atuaram no reforço ao combate às facções criminosas no interior do Ceará e no ambiente virtual e começam ainda neste mês.

Foram criados os Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) Sul e Norte e o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) e o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp).

O objetivo, segundo o órgão ministerial, é regionalizar a atuação das especializadas e descentralizar o combate em Fortaleza e na Região Metropolitana, que, atualmente, conta com o Gaeco.

Sediado em Juazeiro do Norte, o Gaeco Sul atuará nas cidades do Cariri cearense, Centro-Sul, Sertão Central, Região Jaguaribana e Litoral Leste. À frente do grupo terá como coordenador o promotor de Justiça Lívio Araújo Brito e como coordenadores auxiliares, os promotores Leonardo Marinho e Ariel Alves.

Já o Gaeco Norte, será sediado no município de Sobral e terá atuação em comarcas da Região Norte, Serra da Ibiapaba, Sertão de Inhamuns e Litoral Oeste. A coordenação será pelo promotor de Justiça Handerson Miranda e como coordenadores auxiliares os promotores Guilherme Maia e Rafael Medeiros.

O combate ao crime organizado também terá atuação no ambiente virtual com o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) em todo o Estado. A especializada será coordenada pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Mendes, auxiliado pelos promotores Bruno Bezerra Luz e Mayara Muniz.

Conforme o procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, era preciso reforçar que o enfrentamento ao crime organizado focados em investigar as facções ligadas na região Norte e Sul. Ainda segundo Herbet, a prioridade será a asfixia financeira dos grupos criminosos.

“O que é a asfixia financeira? É a desidratação econômica das organizações criminosas, atingir o coração financeiro das facções. É o bloqueio de milhões e milhões de reais que eles têm de origem ilícita na questão da lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e vários outros delitos”, disse o procurador-geral.

Além disso, as novas especializadas devem buscar aumentar o número de prisões de criminosos em todos os ambientes criminais. O MP informou que o CyberGaeco, unidade com atuação em todo o estado, será coordenado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Mendes, auxiliado pelos promotores Bruno Bezerra Luz e Mayara Muniz.

“Os crimes cibernéticos são praticados em ambiente virtual, que são aquelas quadrilhas, aquelas organizações criminosas que atuam em fraudes bancárias, em crimes infantis, que se organizam para praticar esses crimes no ambiente virtual. Teremos também um núcleo especializado”, disse Herbet.

A quarta unidade especializada trata-se do Gaesp, que será vinculado ao Gabinete do procurador-geral de Justiça. A coordenação será por meio do promotor de Justiça Renato Magalhães e terá auxílio dos promotores de Justiça Carolina Steindorfer e Daniel Formiga Porto.

De acordo com o MPCE, o grupo atuará em todo o Estado, com foco na integração institucional, monitoramento e fiscalização das políticas de segurança pública, além de dialogar com órgãos de controle, sociedade civil e comunidade científica.

Ações

Atividades de inteligência, investigações especializadas, medidas judiciais e cooperação nacional e internacional estão previstas