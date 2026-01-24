Confira a agenda do 2º final de semana de Pré-Carnaval nos principais polos do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Prefeitura de Fortaleza amplia o número de palcos no segundo final de semana de Pré-Carnaval; foliões poderão usar o aplicativo Farol Cultural para criar o próprio circuito

Após o sucesso das festas de Pré-Carnaval na Capital, a Prefeitura de Fortaleza ampliou a programação para o segundo final de semana de folia. A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou a inclusão do Parque Dois Irmãos, Praça do Cuca Jangurussu, Praça dos Leões e Lagoa do Mondubim no circuito pré-carnavalesco dos dias 22 a 25 de janeiro.

Entre as atrações desta sexta-feira, 23, a Praça dos Leões recebe a apresentação do Coletivo Raízes do Griô, a partir das 18 horas. O grupo de arte, voltado para práticas da Cultura Popular.

Nas redes sociais, os artistas prometem um show com um “repertório incrível, trazendo toda nossa essência musical que, há quase 10 anos, vem somando no Carnaval de Fortaleza”. Além deles, o polo também receberá apresentações da Caravana Cultura, a partir das 19h30min, e do Maracatu Solar, a partir das 21 horas.

A principal atração nacional da segunda semana de folia em Fortaleza é o show da cantora Teresa Cristina, no sábado, 24, a partir das 20h30min, no Aterrinho da Praia de Iracema. A artista celebra o samba brasileiro, apresentando “Jessé: As canções de Zeca Pagodinho”.

Blocos e artistas regionais também se apresentarão nos polos já mapeados no circuito, entre eles: Mercado dos Pinhões, Centro Cultural Belchior, Mercado da Aerolândia, Praça da Gentilândia e no Parque Rachel de Queiroz. Confira a programação completa abaixo.

Foliões poderão criar a própria agenda cultural e favoritar atrações por meio de aplicativo

Na Capital, a segunda semana de Pré-Carnaval contará com 15 palcos, distribuídos em oito regionais. Para facilitar o acesso à programação descentralizada, os foliões poderão acessar o aplicativo Farol da Cultura, lançado pela Secultfor, em parceria com Instituto Cultural Iracema (ICI), que mostra quando, onde e como acontece o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza.

O serviço, que possui recursos de acessibilidade, integra indicação de eventos (shows e blocos), via geolocalização, e permite a busca otimizada por nome do artista, atividade e regional. Cada folião poderá montar própria agenda e favoritar atrações.

Polos carnavalescos tradicionais do Ceará, os municípios de Aracati e Paracuru também anunciaram a programação oficial para este final de semana de Pré-Carnavais.

O esquenta do Paracuru Folia, divulgado pela Prefeitura, contará com shows dos artistas Davizão, Evandro Souza e DJ Rodolfo. A programação, batizada de Tardezinha no Ronco do Mar, acontece no sábado, 24, a partir das 17 horas, no Centro da cidade.

O esquenta do Paracuru Folia acontece no sábado, 24, e contará com shows dos artistas Davizão, Evandro Souza e DJ Rodolfo. Crédito: Divulgação / Ascom Prefeitura de Paracauru

Em Aracati, a programação deste sábado, 24, fica por conta do Cortejo com Banda de Sopro, a partir das 19 horas. Na sequência, sobe ao palco da Praça Dr. Leite o grupo Barra de Aço, a partir das 20 horas.

Confira a programação completa (23/01 - 25/01):

Fortaleza

23/01 (sexta-feira)

Mercado da Aerolândia

18 horas - Diana Franco

19h20min - Vanin e Nicinha

20h40min - Banda Amor de Cristal

Centro Cultural Belchior

18horas - Vannick Belchior

19h30min - Iracema Bode Beat

Mercado dos Pinhões

19h às 22h - Luxo da Aldeia

Praça dos Leões

18 horas - Raízes do Griô

19h30min - Caravana Cultural

21hmin - Maracatu Solar

Blocos de Rua Independentes

- Regional 1

17h às 00h - Bloco Matuto Folia

Local: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)

19h às 21h - Bloco Cultura é Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural

Local: Rua Estevão de Campos, 1199 – Próximo ao Cuca da Barra

- Regional 3

19h - Bloco Não Fique à Toa (Infantil)

Local: Centro de Juventude Igor Andrade de Lima (Raquel de Holanda, 500 - Ellery)

19h às 23h - Bloco Balakubaku Folia

Local: Rua Rúbia Sampaio, 1469 - Farias Brito

- Regional 4

19h - Bloco Lord

Local: Rua Major Facundo, 1712 - José Bonifácio

- Regional 7

18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê

Local: Praça Central do bairro Cidade 2000

- Regional 10

16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas

Local de Concentração: Areninha do Aracapé - quadra anexa (Av. Miguel Aragão, 800)

- Regional 12

19h às 22h - Bloco Kahlo

Local: Rua João Cordeiro, 580 - Praia de Iracema



24/01 (sábado)

Aterro da Praia de Iracema (cortejo)

15h - Concentração seguida por Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque

Aterrinho da Praia de Iracema (palco)

17h - DJ Bugzinha

18h30 - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres

20h30 - Teresa Cristina

22h30 - Bonde Batuque

Praça da Gentilândia

17h - DJ Kinas

18h20 - Banda da Nega

19h40 - Di Ferreira

21h - Shirlene Aguiar

Parque Rachel de Queiroz

17h - Projeto Carambola - Infantil

18h - Betto Lins

19h20 - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel

21h - Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Senão lenche

Mercado dos Pinhões

17h - DJ Maria Tavares

18h20 - Dujambu

19h40 - Bloco Baba de Camelo

21h - Vanessa A Cantora

Parque Dois Irmãos

18h - Concentra Mas Não Sai

Local: Praça dos Leões

18h20 - Gildomar Marinho

19h40 - Fabinho Varela

21h - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons

Lagoa do Mondubim

18h20 - Parahyba e Cia Bate Palmas

19h40 - Iago Gouveia

21h - Couros e Metais

Local: Cuca Jangurussu

18h20 - Gilson Duty

19h40 - Allan Brasil

21h - Robertinho do Acordeon

Blocos de Rua Independentes

- Regional 1

17h às 00h - Bloco Matuto Folia

Local: Praça do Beira Rio (Rua 29 - Vila Velha)

16h às 18h - Cultura É Nossa Praia / Grupo Bloco Vem no Trenzinho Cultural

Local: Rua Estevão de Campos, 1199 – próximo ao Cuca da Barra

- Regional 2

17h às 22h - Bloco Panteras Cor de Rosa

Local: Largo da Mocinha (Rua João Cordeiro com Padre Climério - Meireles)

19h às 22h - Pré Carnaval da Paz

Local: Instituto Comunidade dos Trilhos (Rua Marechal Rondon, 870 - Aldeota)

- Regional 3

17h às 20h - Bloco Doido É Tu

Local: Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo

- Regional 4

15h às 16h - Bloco Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)

Local: Praça João Gentil (Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia)

- Regional 6

17h às 23h - Bloco Batuque da Praça

Local: Praça do Iprede (Rua Prof. Carlos Lobo, 75 - Parque Manibura)

- Regional 7

18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê

Local: Praça Central Bairro Cidade 2000

- Regional 10

16h às 20h - Bloco Os Fantasminhas

Local de Concentração: Quadra Anexa – Areninha do Aracapé (Av. Miguel Aragão, 800)

- Regional 11

18h às 00h - Bloco Jacaré Folia

Local: Rua Sergipe, 975 – Demócrito Rocha

- Regional 12

19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)

Local: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil (Praça Alta)



25/01 (domingo)

Praça da Gentilândia

13h - DJ Lola Mel

14h30 - Montage

16h - Luiza Nobel - Baile Preto

17h30 - Gabvic





Raimundo do Queijo

9h - Gal Saldanha

10h40 - CantaKids

Local: Cidade da Criança (infantil)

10h - Grupo Murmurando

11h30 - Samba de Roda

13h - Frevilhando

Blocos de Rua Independentes

- Regional 5

15h às 20h - Bloco do Zé Almir

Local: Sede do bloco (Rua Geraldo Barbosa, 2968 – Granja Lisboa)

- Regional 7

18h às 22h - Bloco Relaxa Bebê

Local: Praça Central do bairro Cidade 2000

- Regional 10

09h às 12h - Sivozinha Folia (Infantil)

Local: Praça da Lagoa da Maraponga

- Regional 12

17h às 19h - Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia (Infantil)

Local: Largo do Mincharia (Praia de Iracema)

16h às 19h - Bloco Tambores Carnavalescos

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

15h30 às 18h30 - Bloco Dragões do Ritmo

Local: Rua João Cordeiro, 572 - Largo da Mocinha

19h às 22h - Bloco Unidos do Morro (Infantil)

Local: Praça Alta (Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil)

Paracuru

24/01 (sábado)

Tardezinha no Ronco do Mar

Atrações: Davizão, Evandro Sousa e DJ Rodolfo

Local: Rua Ormezinda Sampaio - Centro, Paracuru

Horário: a partir das 17 horas

Aracati

24/01 (sábado)

19 horas - Cortejo com Banda de Sopro

Local: Concentração - Coluna

20 horas - Barra de Aço

Local: Praça Doutor Leite - Centro

Pré-Carnaval: Bloco Raízes de Griô reverencia mulheres negras na Praça dos Leões

O bloco Raízes de Griô puxou a festa de Pré-Carnaval no início da noite desta sexta-feira, 23, na Praça dos Leões. Atração cantou ritmos afro-brasileiros, reverenciando mulheres negras da história, como Marielle Franco.

A fisioterapeuta Larissa Alves, 39, trouxe a filha Eloá Alexandre, 8, para curtir a folia. É a primeira vez que a pequena vem em um carnaval na praça, mas ambas já viveram juntas outros eventos do tipo.

Eloá foi usando um adereço colorido na cabeça e asas. Sempre perto da mãe, ela dançava se deixando levar pelas músicas e atenta no palco. "É muito importante trazer ela em um evento onde a cultura popular está sendo manifestada. É importante tanto pra ela ter acesso (a cultura) como para ela viver", diz a mãe.

Daiane Monteiro, 32, trabalha na Messejana, viu que ia ter festa no Centro e resolveu ir com as amigas. A técnica de segurança saiu do trabalho e foi direto para o evento. Sentada em um banco, ela observava a festa ainda de forma tímida. É a primeira vez dela em uma festa carnavalesca na praça. Disse estar achando "bem animado" e seguro.

Yannick haar, 32, lobista, é da Alemanha e chegou nessa quinta-feira, 22, em Fortaleza, mas está só de passagem. Vai embora amanhã. Há quatro semanas, ele viaja pelo Brasil com sua amiga, Sofy Só, 26, que trabalha com ajuda humanitária em uma ONG e tem raízes em Senegal e na Itália.

Ele disse que descobriram a festa porque alguém do hotel onde estão hospedados, nas proximidades da Praça dos Leões, indicou a programação. Ela conta que está podendo sentir "o gostinho do Carnaval".

"Muito legal a experiência, as pessoas todas são muito felizes, eles têm todo tempo o sorriso, quando tem uma festa na praça todos são felizes. Na Alemanha é diferente", diz Yannick. "É muito energia", fala Sofy, que, ao contrário do amigo, vai passar uma semana na capital alencarina.

O Bloco Caravana Cultural subiu ao palco pouco depois das 19 horas. Fazendo reverência ao maracatu cearense, parte da banda tocava no chão da praça, junto com o público, chamando os foliões para dançar e criando rodas.

Entre os brincantes, um se destacava pela animação. Com uma tiara de chifres e brincos longos de fitas coloridas, o autônomo Pedro Jorge, 44, não para de dançar nem quando concede a entrevista. "Tá perfeito, a gente vê a segurança, tá gostoso", diz, momentos antes de participar de uma roda de dança.

A programação movimenta o local com a presença de vários ambulantes, equipe da Guarda Municipal na entrada e equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fazendo o trabalho preventivo, distribuindo mais de sete mil camisinhas, masculinas e femininas. SMS também está fazendo testes rápidos de HIV.

Equipe da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) também esteve no local distribuindo pulseirinhas de identificação para as crianças e distribuindo informativos de alerta sobre violência contra crianças e adolescentes.

Paulo Sérgio, assessor técnico na área de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da SMS, diz que é importante trazer esse tipo de ação principalmente nesse espaço, que costuma ser frequentado por um público mais jovem.

Pessoas em situação de rua situadas na praça também compartilham da alegria carnavalesca. Enquanto a bateria tocava, Waleska Rodrigues, 43, se destacava com sua dança. Ela se entregava tanto à música que o suor escorria pelo rosto. Vivendo há seis meses na praça, em situação de rua, ela foi surpreendida pela festa e, ao mesmo tempo, acolhida por ela.

Ali, ela e outras pessoas de igual situação deram as mãos aos demais brincantes durante as rodas de dança, pularam, cantaram alto e viveram o momento. Quando perguntada sobre a festa, respondeu com olhos aguados: "Eu nunca tinha vivido um Carnaval assim, eu amei".

Por volta das 21 horas, última atração da noite, Maracatu Solar subiu ao palco. (Colaborou Ana Rute Ramires)

Arte

O Coletivo Raízes de Griô atua desde 2016, em Fortaleza, e foca nos elementos da cultura ancestral de matriz indígena e africana