Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

Olodum, Joelma e BaianaSystem são algumas das atrações do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, a programação oficial do Ciclo Carnavalesco 2026. A folia começa na sexta-feira, 16, e segue até pouco mais da metade de fevereiro. Ao todo, 25 polos serão espalhados pela capital cearense.

Entre as atrações confirmadas estão o BaianaSystem, Banda Eva, Djonga, Jorge Aragão, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Olodum e Chico César, Dudu Nobre, WIU, Fundo de Quintal, O Kannalha, Arlindinho, Noda de Caju e Olodum.

A coletiva de lançamento foi realizada no auditório do Paço Municipal, após aproximadamente 40 minutos de atraso. As atrações foram apresentadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a secretária da Cultura do município, Helena Barbosa.

Neste ano, o grande homenageado é o cearense Macaúba do Bandolim, referência nacional no chorinho e um dos grandes mestres da cultura popular do Ceará. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a programação conta com 48 blocos de rua independentes, cinco baterias, 37 agremiações, quatro blocos de palco e mais de 160 artistas credenciados.

Ciclo Carnavalesco 2026: confira as atrações nacionais

Fundo de Quintal

Dudu Nobre

WIU

Djonga

Banda Eva

Jorge Aragão

Joelma

Teresa Cristina

BaianaSystem

O Kannalha

Arlindinho

Noda de Caju

Tarcísio do Acordeon

Chico César

Olodum

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: atrações nacionais já no primeiro fim de semana

As apresentações de nomes nacionais começam já nesta sexta-feira, 16. Na Praça do Ferreira, às 21 horas, quem faz show é o grupo Fundo de Quintal. A Banda Eva se apresenta na Barra do Ceará no sábado, 17, às 20 horas. No mesmo dia, o cantor Dudu Nobre sobe ao palco montado na Praia de Iracema às 20h30min. Em todos esses polos haverá também atrações fortalezenses.

No outro fim de semana, a programação continua. No sábado, 24, Teresa Cristina apresenta: Jessé - As Canções de Zeca Pagodinho no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30min. Atrações nacionais retornam a Fortaleza no sábado, 31 de janeiro. Às 18h30min, o artista O Kannalha sobe ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema. No mesmo local, mas às 20h30min, é a vez do BaianaSystem comandar a folia.

Em fevereiro, no dia 7, o Aterrinho da Praia de Iracema também recebe cantora nacional, desta vez Joelma, às 20h30min.

Ciclo Carnavalesco 2026: confira a programação de Carnaval

Na abertura de Carnaval, no dia 14, há show do grande homenageado desta edição: Macaúba do Bandolim. Ele se apresenta às 18h30min no Aterrinho. Na sequência, é a vez de Arlindinho, às 20 horas.

No domingo, 15, também na Praia de Iracema, Noda de Caju faz show às 20 horas e Tarcísio do Acordeon se apresenta às 22 horas. Segunda-feira, 16, o cearense WIU faz show às 20 horas, e Djonga sobe ao palco às 22 horas, ambos no Aterrinho.

Nesta edição do Ciclo Carnavalesco 2026, a Avenida Domingos Olímpio vira polo para receber shows. Na madrugada de terça-feira, 17, Jorge Aragão se apresenta às 1h da manhã. Por fim, também na terça-feira de Carnaval, mas às 22 horas, Olodum faz show no Aterrinho da Praia de Iracema. Chico César fecha a programação na av. Domingos Olímpio às 1h da madrugada de quarta.

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: veja dias e polos do Pré-Carnaval



Na coletiva de anúncio da programação também foram destrinchados os dias e os polos do período de Pré-Carnaval.

De 23 a 25 de janeiro, recebem atrações os polos Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Parque Dois Irmãos, Praça do CUCA Jangurussu, Lagoa do Novo Mondubim, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.

No fim de semana seguinte, entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro, a folia se espalha pelo Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Praça das Flores, Complexo Esportivo Bom Jardim, Praça do Henrique Jorge, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.

O último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza ocorre de forma oficial de 6 a 8 de fevereiro. Recebem apresentações os polos Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Lagoa do Opaia, Lago Jacarey, Sapiranga, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.

Ciclo Carnavalesco 2026: confira atrações por dia

sexta-feira, 16 de janeiro

21 horas - Fundo de Quintal (Praça do Ferreira)

sábado, 17 de janeiro

20 horas - Banda Eva (Barra do Ceará)

(Barra do Ceará) 20h30min - Dudu Nobre (Aterrinho da Praia de Iracema)

sábado, 24 de janeiro

20h30min - Teresa Cristina (Aterrinho da Praia de Iracema)

sábado, 31 de janeiro

18h30min - O Kannalha (Aterrinho de Praia de Iracema)

(Aterrinho de Praia de Iracema) 20h30min - BaianaSystem (Aterrinho da Praia de Iracema)

sábado, 7 de fevereiro

20h30min - Joelma (Aterrinho da Praia de Iracema)

sábado, 14 de fevereiro

18h30min - Macaúba do Bandolim (Aterrinho da Praia de Iracema)

(Aterrinho da Praia de Iracema) 20 horas - Arlindinho (Aterrinho da Praia de Iracema)

domingo, 15 de fevereiro

20 hora s - Noda de Caju (Aterrinho da Praia de Iracema)

s (Aterrinho da Praia de Iracema) 22 horas - Tarcísio do Acordeon (Aterrinho da Praia de Iracema)

segunda-feira, 16 de fevereiro

20 horas - Wiu (Aterrinho da Praia de Iracema)

(Aterrinho da Praia de Iracema) 22 horas - Djonga (Aterrinho da Praia de Iracema)

terça-feira, 17 de fevereiro

1h - Jorge Aragão (av. Domingos Olímpio)

(av. Domingos Olímpio) 22 horas - Olodum (Aterrinho da Praia de Iracema)

quarta-feira, 18 de fevereiro

1h - Chico César (av. Domingos Olímpio)

Ciclo Carnavalesco 2026: confira quais são os polos oficiais

Praça dos Leões

Domingos Olímpio

Parque Dois Irmãos

Praça do Cuca Jangurussu

Praça das Flores

Praça Henrique Jorge

Lagoa do Novo Mondubim

Complexo Esportivo Bom Jardim

Lagoa do Opaia

Lago Jacarey

Barra do Ceará

Passeio Público

Raimundo do Queijo

Teatro São José

Praça do Ferreira

Aterrinho

Aterro

Mercado dos Pinhões

Centro Cultural Belchior

Benfica

Mocinha

Parque Rachel de Queiroz

Mercado da Aerolândia

Sapiranga

Cidade da Criança

Ciclo Carnavalesco 2026: descentralização, novidades e qualificações

Conforme antecipado por Helena Barbosa à rádio O POVO CBN na última segunda-feira, 5, o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza neste ano terá 25 polos. Em entrevista à jornalista Maísa Vasconcelos, a gestora destacou que a ampliação dos polos, a variação de bairros e a diversidade de atrações fazem parte de uma estratégia para evitar a repetição em relação aos anos anteriores e ampliar o acesso da população à festa.

“Após o Carnaval de 2025, criamos, junto com os artistas, um fórum para pensar a qualificação do Carnaval e do Pré-Carnaval de Fortaleza. E o que apresentamos hoje é resultado desse diálogo, dessa construção coletiva, e também já aponta para o que queremos entregar à cidade de Fortaleza em celebração aos seus 300 anos. O Pré-Carnaval e o Carnaval seguem essa política de descentralização”, afirmou.

A secretária reforçou que a ocupação de novos territórios é uma diretriz central da política cultural do município. “Hoje, a gente está ocupando outros territórios que não eram ocupados anteriormente. Assim como o Pré-Carnaval, o Carnaval, o aniversário da Cidade, o ciclo junino, nossos eventos de circulação dentro das comunidades, nossos editais, nossas rodas de diálogo, tudo vem nesse sentido de pensar a cidade de Fortaleza como um todo”, explica.

Helena Barbosa destacou ainda melhorias na estrutura e nos investimentos. “Teremos qualificações e novidades na Domingos Olímpio, muito em resposta às demandas dos próprios artistas, no que diz respeito à programação artística, à qualificação da estrutura técnica e à melhoria do som”, detalha. Segundo ela, houve “um aumento de até 36% no investimento no artista local”.

Sobre a diversidade de atrações, a secretária explicou que a intenção é evitar repetições. “A gente lançou um novo edital de credenciamento. A ideia é evitar repetições, para ampliar ao máximo a participação de artistas locais”, afirmou, reforçando que o objetivo é “abraçar o máximo de artistas possível, para que todos tenham a oportunidade de se apresentar dentro da sua própria Cidade”.

(Com informações de Bianca Raynara e Carolina Passos)