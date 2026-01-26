Pré-Carnaval em Fortaleza tem fantasias criativas e aquecimento para as eleições

Foto: Samuel Setubal ￼PROGRAMAÇÃO de pré-Carnaval no polo Raimundo dos Queijos

O segundo fim de semana do Pré-Carnaval de 2026 de Fortaleza ontem, 25, levou os foliões para diferentes pontos de folia na Capital. Adultos e crianças fantasiados e já mostrando como a criatividade vai refletir a realidade brasileira nas ruas carnavalescas.

No tradicional polo Raimundo do Queijo, os brincantes chegaram cedo. A secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, ressaltou que é possível perceber uma maior movimentação nas festas do Ciclo Carnavalesco da Capital.

“A gente tem tentado fazer o levantamento no fim de cada semana, mas já é possível perceber que a adesão está muito maior”.

Helena pontua que a descentralização das festas vai além do aproveitamento cultural. “Faz com que as pessoas ocupem os espaços não só para consumir a programação cultural, mas também para vender. Para mim, tem sido muito marcante o reconhecimento dos ambulantes. Do nada, eles chegam e dizem ‘Helena, obrigado, estou conseguindo vender brinco, bebida, comida, leque’", comenta.

Perto do palco, os participantes do bloco “Turma do Gole” aproveitavam o show. Íris Nascimento da Silva, 50, conta que o bloco foi criado há cinco anos.

“A ideia do bloco é ficar aqui, tomar uma e curtir o Carnaval. Nós sempre estamos em vários polos”, diz.

O casal Roseane Chagas e José Alberto Lima chamava atenção fantasiados com roupas de personagens do filme Kung Fu Panda. "Todo Pré nós escolhemos uma fantasia diferente e sempre é um tema infantil", explicou Roseane.

O casal Roseane Chagas e José Alberto Lima fantasiados do filme "Kung Fu Panda" Crédito: Révinna Nobre

Quem também aproveitou a festa foram os vendedores ambulantes, principalmente na aposta de vender leques. A quase nove meses das eleições, muitos foliões também já usavam adereços com frases políticas, como “O Brasil é dos brasileiros”.

Quem marcou presença no polo Raimundo do Queijo foi o boneco gigante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo carregado pelo filho do artista plástico AD Cavalcante, Guilherme Albuquerque.

“A gente tá fazendo o boneco do Lula para a campanha de 2026. Nós queremos levar para o Brasil todo”, afirma Guilherme.

Guilherme Alburquerque e Jaqueline, esposa de AD Cavalcante Crédito: Révinna Nobre

Cidade da Criança recebe Pré-Carnaval

Apesar da chuva, o Pré-Carnaval na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, não perdeu o brilho. Logo cedo o local já se encontrava preenchido por crianças.

A advogada Natália Albuquerque, de 39 anos, foi uma das mães que decidiu levar os filhos para a Cidade da Criança. Na casa dela, o Carnaval é tradição desde o primeiro filho, Pedro, de sete anos, que agora repassa a alegria para o irmãozinho, Lucas, de oito meses.

"Eu estou gostando muito, está super animado e super seguro. E eles (Lucas e Pedro) estão aproveitando demais", disse ela.

Natália Albuquerque e os filhos Lucas e Pedro Crédito: Révinna Nobre

Outro folião que aproveitou a festa na Cidade da Criança foi o pequeno Marcos Emanuel, de 3 anos, que estava fantasiado de dinossauro pulando Carnaval, acompanhado dos padrinhos Danilo do Carmo, 34, e Vera Silva, 52, fantasiados de Kiko e Chaves, respectivamente.

“A gente queria mesmo era uma fantasia de dinossauro adulto, mas não encontramos. Então viemos fantasiados de Chaves e Kiko, que são melhores amigos, e também lembram nossa infância”, afirma Danilo.

Programação de Pré-Carnaval infantil na Cidade da Criança, oferece varias atividades ludicas e apresentações musicais Crédito: Samuel Setubal

Carine de Souza Lucena, 40, levou os dois filhos, Maria Letícia, de 6 anos, e Heitor, de 3. Era a primeira vez que eles participavam do evento.

“Também é a primeira vez deles. Nós estamos aproveitando muito, muitas famílias, super organizado. Com certeza vai virar tradição lá em casa”, projeta.

Ela também estava acompanhada das amigas Raynara Freitas e Joizinaria Pacheco, que também estavam com os filhos. (Com Carlos Viana)

