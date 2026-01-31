Missa celebra a chegada da Rádio Maria a Fortaleza

Foto: Cristiane Bottchor/Rádio Maria ￼DIRETOR do Editorial da Rádio Maria Brasil, padre Warlen Reis

A chegada da Rádio Maria a Fortaleza, sintonizada na frequência 97.1 FM, será celebrada com uma missa, durante a abertura do ano formativo no Seminário Arquidiocesano São José, da Arquidiocese de Fortaleza. A solenidade será presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, na próxima quarta-feira, 4, a partir das 19 horas, no Seminário Arquidiocesano São José, localizado na Av. Alberto Craveiro, 2300, bairro Dias Macêdo.

A celebração eucarística deverá contar com a presença dos representantes nacionais da emissora, entre eles o diretor-presidente da Rádio Maria Brasil, Fábio Leão; o diretor editorial, padre Warlen Reis, e do responsável técnico, José Andrade.

Criada oficialmente em 1987, na Itália, a emissora de caráter eclesiástico e missionário expandiu sua atuação para 82 países. Em território brasileiro, o diretor do Editorial da Rádio Maria Brasil, padre Warlen Reis, detalha em entrevista ao O POVO que o projeto começou em Goiânia, no ano de 2018, obtendo sua primeira frequência em 2022.

A ampliação seguinte contemplou Brasília (DF) e, três anos depois da primeira frequência no Brasil, expandiu-se também para Carandaí (MG), na Arquidiocese de Mariana.

Em 2025, a rádio chegou a Fortaleza em caráter experimental. De acordo com o diretor do Editorial, a decisão de integrar o cenário radiofônico da capital cearense foi motivada por dois principais fatores: a proporção de Católicos no Estado, a segunda maior do País; e o estreitamento de laços com o arcebispo de Fortaleza, antigo parceiro da Rádio Maria Portugal.

“Fomos atrás de dom Gregório, porque o apoio dele é sempre muito importante para nós. Ele se colocou muito disponível, muito aberto. Ele entende o projeto da Rádio Maria e sabe o quanto isso pode ser importante também para o desenvolvimento do trabalho pastoral dentro da Arquidiocese de Fortaleza”, explica.

Sobre a celebração da Missa, o diretor destaca que a Rádio Maria se consolidou como uma rádio oracional, de conversão e de companhia para as pessoas que estão sozinhas, especialmente os enfermos.

“Isso sinaliza que a Rádio Maria caminha com a Igreja, não tem interesses próprios, não tem intenções pessoais. O nosso interesse é a Igreja, é servir à Igreja. Então, a presença de dom Gregório marca essa comunhão. A Santa Missa marca o início de um trabalho missionário, mais um trabalho missionário que nós estamos dando continuidade, nessa missão no Brasil com a Rádio Maria”, celebra.

Programação e infraestrutura da Rádio Maria em Fortaleza

Atualmente, a Rádio Maria conta com 93 estações de rádio em 82 países, dos cinco continentes. Ao todo, são mais de dois mil retransmissores mundiais, com mais de 500 milhões de ouvintes, operando em mais de 65 línguas.

Os destaques da grade diária contam com a celebração da Santa Missa, a Liturgia das Horas, o Santo Terço, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, além de catequeses, reflexões bíblicas, testemunhos, notícias do Vaticano e conteúdos formativos voltados para a vivência da fé no cotidiano.

De acordo com o diretor do Editorial, a proposta da rádio inclui a transmissão de uma programação nacional, sendo a maior parte produzida em Goiânia (GO). Em relação à produção local, a expectativa é de que a rádio passe a transmitir conteúdos próprios a partir da instalação de um estúdio em Fortaleza, que também passará a integrar o conteúdo nacional.

A criação do estúdio deverá ser discutida durante a visita dos representantes nacionais da emissora à Fortaleza, na quarta-feira, 4. “Essa apresentação oficial da Rádio Maria em Fortaleza vai servir também, em um determinado momento, para uma reunião com dom Gregório, que nos vai ceder um espaço. Ainda não sei onde e como vai ser realizado isso, mas vai nos ceder um espaço para ser uma referência da Rádio Maria”, compartilha.

A rádio deverá atuar também para o fortalecimento de parceria com as paróquias locais. À Arquidiocese de Fortaleza, o arcebispo afirmou que a chegada da rádio representa um novo impulso evangelizador.

“Acolhemos com alegria a Rádio Maria Brasil, que chega para anunciar Jesus Cristo. Trata-se de uma emissora com presença nos cinco continentes. Sabemos da importância e do papel do rádio na evangelização nos tempos atuais; por isso, rezamos pela frutuosidade desta emissora que, certamente, vai alcançar muitas pessoas com o Evangelho de Nosso Senhor”, declarou.



Programação e infraestrutura da Rádio Maria em Fortaleza

Atualmente, a Rádio Maria conta com 93 estações de rádio em 82 países, dos cinco continentes. Ao todo, são mais de dois mil retransmissores mundiais, com mais de 500 milhões de ouvintes, operando em mais de 65 línguas.

Os destaques da grade diária contam com a celebração da Santa Missa, a Liturgia das Horas, o Santo Terço, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, além de catequeses, reflexões bíblicas, testemunhos, notícias do Vaticano e conteúdos formativos voltados para a vivência da fé no cotidiano.

De acordo com o diretor do Editorial, a proposta da rádio inclui a transmissão de uma programação nacional, sendo a maior parte produzida em Goiânia (GO). Em relação à produção local, a expectativa é de que a rádio passe a transmitir conteúdos próprios a partir da instalação de um estúdio em Fortaleza, que também passará a integrar o conteúdo nacional.

A criação do estúdio deverá ser discutida durante a visita dos representantes nacionais da emissora à Fortaleza, na quarta-feira, 4. "Essa apresentação oficial da Rádio Maria em Fortaleza vai servir também, em um determinado momento, para uma reunião com dom Gregório, que nos vai ceder um espaço. Ainda não sei onde e como vai ser realizado isso, mas vai nos ceder um espaço para ser uma referência da Rádio Maria", compartilha.

A rádio deverá atuar também para o fortalecimento de parceria com as paróquias locais. À Arquidiocese de Fortaleza, o arcebispo afirmou que a chegada da rádio representa um novo impulso evangelizador.

"Acolhemos com alegria a Rádio Maria Brasil, que chega para anunciar Jesus Cristo. Trata-se de uma emissora com presença nos cinco continentes. Sabemos da importância e do papel do rádio na evangelização nos tempos atuais; por isso, rezamos pela frutuosidade desta emissora que, certamente, vai alcançar muitas pessoas com o Evangelho de Nosso Senhor", declarou.

Origem

Criada oficialmente em 1987, na Itália, a emissora de caráter eclesiástico e missionário expandiu sua atuação para 82 países

Local

A expectativa é de que conteúdos próprios sejam veiculados a partir da instalação de um estúdio em Fortaleza