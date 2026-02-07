Mortes em intervenções policiais seguem aumentando em 2026 no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Imagem ilustrativa. Em janeiro de 2026, as estatísticas da SSPDS mostram que ocorreram 26 mortes em intervenções policiais

Após registrar em 2025 o segundo maior número de mortes em intervenção policial de toda a série histórica, o Estado prossegue neste ano a tendência de alta na estatística. Na noite de quinta-feira, 5, cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) em Monsenhor Tabosa, município do Sertão dos Crateús.

￼Com os números dessa ocorrência, subiu para 34 o número de mortes em intervenções policiais registradas em 2026 no Estado, conforme levantamento do O POVO com base em dados parciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em janeiro e fevereiro do ano passado, haviam sido 33 óbitos em ações das Forças de Segurança, conforme os números oficiais.

Em janeiro deste ano, as estatísticas da SSPDS mostram que ocorreram 26 mortes em intervenções policiais. Os casos foram registrados em: Ocara (2), Itapipoca (2), Marco (2), Coreaú, Tianguá (4), Jijoca de Jericoacoara (2), Barbalha (2), Crato (4), Fortaleza, Itarema, Caucaia, Umari, Itapiúna (2) e Russas.

Ainda não há dados consolidados para este mês de fevereiro, mas, em 1º de fevereiro, em Itapipoca (Litoral Oeste), foi confirmada uma ocorrência em que três suspeitos morreram.

No caso da noite dessa quinta, a PM-CE divulgou que equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) receberam informações que criminosos indo de carro de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, até uma casa em Monsenhor Tabosa.

Os PMs abordaram o veículo e não encontraram nenhum material ilícito. Ao se dirigirem até o imóvel indicado, porém, os agentes de segurança se depararam com homens na parte externa da residência. De acordo com a PM, esse grupo passou a efetuar disparos ao notar a chegada das composições.

"Houve confronto e, ao final, cinco suspeitos foram alvejados", afirmou a PM-CE em nota. "Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos".

Com o grupo, foram apreendidas cinco armas de fogo, assim como munições e um artefato explosivo, que foi removido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Crateús, a 107 quilômetros de Monsenhor Tabosa, onde um procedimento foi instaurado para apurar o caso.

Em todo o ano passado, 200 pessoas morreram em intervenções policiais no Ceará, número que representa uma taxa de 2,15 mortes por 100 mil habitantes. É o 12º maior índice do País, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A maior taxa de mortes por intervenção policial do País em 2025 ficou com o Amapá, com 17,11 casos por 100 mil habitantes — foram 138 mortes em uma população de 806.517 pessoas. Já a unidade federativa com o menor índice de mortes por intervenção policial foi o Distrito Federal, que, com 15 registros, ficou com taxa de 0,50 mortes por 100 mil habitantes em 2025.

As 200 mortes por intervenção policial registradas no Ceará em 2025 representaram um aumento de 5,82% em relação a 2024, quando 189 casos foram computados pela SSPDS. Desde 2013, quando a SSPDS passou a calcular a estatística, o ano recordista em mortes por intervenção policial no Estado foi 2018, quando 221 casos aconteceram. (Colaboraram Daniel Gifone/Especial para O POVO e Mirla Nobre)

De autor do crime para interventor: Elmano muda forma de tratar policiais em ações com morte

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta sexta-feira, 6, decreto que fará com que o policial seja tratado como interventor e não como autor do crime em inquéritos de lesão corporal ou morte em intervenções polciais.

"Em vez de autor do crime, o policial passa a ser colocado como INTERVENTOR, enquanto a outra parte sai de vítima para OPOSITOR, até prova ao contrário. Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime".

Decisão é anunciada horas depois de cinco pessoas serem mortas durante operação policial em Monsenhor Tabosa, na noite dessa quinta-feira, 5.

De acordo com informações policiais apuradas pelo O POVO, os agentes realizavam uma abordagem a suspeitos na região quando teriam sido recebidos à tiros. Houve confronto entre os suspeitos e os policiais, sendo cinco homens mortos após serem atingidos por disparos de arma de fogo.

Os outros quatros suspeitos foram presos e levados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis. Foram ainda apreendidas quatro armas de fogo. As investigações seguem em andamento e a ocorrência ainda não foi finalizada. (Colaborou Mirla Nobre)