Etarismo e machismo: a contramão do tempo

Foto: mast3r/Adobe Stock O etarismo é um problema a ser enfrentado

Em vários momentos escrevi sobre etarismo, mas até pouco tempo não havia sentido na pele o quanto é forte esse tipo de discriminação, principalmente quando ele vem misturado com o machismo.



Ainda não cheguei à terceira idade, mas começo a perceber a infelicidade de certas observações à minha volta: “esse não é um tipo de roupa adequado para a sua idade”, “esse lugar não é para uma pessoa como você”.



Quem diz tais frases geralmente expressa um incômodo que não é o meu; na verdade, o problema é de quem se sente menos à vontade para se colocar livremente diante de uma presença madura.

Essa é uma questão que está além do choque geracional; não representa um conflito de ideais ou de posturas, mas se resume na não aceitação do outro pelo fato de ser diferente dele - uma posição anacrônica de jovens, forçados a aceitar a presença de quem não faz parte do seu universo.



Eis um bom tema para ser trabalhado nas escolas, faculdades e pelos profissionais de Gente e Gestão: aceitação e diversidade, que não se resumam apenas às cotas de negros e da população LGBTQQICAPF2K+, mas também para uma convivência pacifica entre pessoas diferentes e de diferentes idades.



Infelizmente, damos muitas vezes um passo para frente e dois para trás.

"A Evolução é Fato"



A Academia Brasileira de Ciências (ABC) lançou em setembro o livro "A Evolução é Fato", que reafirma a evolução como fato científico. A publicação reuniu 28 pesquisadores e foi coordenada pelo pelo professor Carlos Frederico Martins Menck, integrante da Academia e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A publicação, distribuída gratuitamente, reforça que todas as espécies têm ancestrais comuns e descreve diferentes aspectos da evolução, processo pelo qual a vida na Terra mudou e se diversificou ao longo de bilhões de anos.



Carlos Menck, coordenador da produção, conta que o trabalho teve início na pandemia de Covid-19, quando houve avanço das ondas de negacionismo e de desinformação, e levou cerca de três anos para ser concluído.



Outubro rosa



Outubro é um mês para pensar na saúde da mulher. Embora o câncer de mama não atinja apenas o público feminino, são as mulheres que mais morrem por esse tipo de doença.



A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Secretaria das Mulheres lançaram ontem a campanha de combate ao câncer de mama. O objetivo é fomentar o diagnóstico precoce.



A Associação Nossa Casa, em parceria com o CRIO, também disponibilizará 400 mamografias gratuitas para o diagnóstico do câncer de mama. A ação é destinada às mulheres a partir de 40 anos, em situação de vulnerabilidade social e sem acesso rápido e fácil ao SUS.



Tudo certo, mas é preciso pensar também no impacto do diagnóstico e do tratamento. É comum pacientes entrarem em depressão durante esse processo. Por essa razão, familiares e médicos devem ficar atentos para quadros de desânimo e falta de esperança. Ficar triste e preocupado é uma reação normal, mas é preciso cuidado para não afundar nas emoções; assim, o atendimento deve ser multidisciplinar e incluir também o acesso a psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.



Jornada dos pacientes



Qual a jornada das pacientes com endometriose? Finalmente surge maior interesse das equipes médicas e farmacêuticas para entender o assunto. A Johnson & Johnson MedTech, por exemplo, está colaborando com o Instituto de Pesquisa e Educação (IPE) e com o Hapvida NotreDame Intermédica, e lança estudo sobre o assunto. O trabalho também aborda a jornada dos pacientes com câncer de pulmão.