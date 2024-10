Bradesco lança indicador de longevidade

Foto: Adobe Stock IDOSOS no Ceará representam 10% dos habitantes

Você já fez uma projeção do seu futuro? Imaginou como você vai estar daqui a 30 anos? O fato é que o envelhecimento ainda é um tabu na sociedade, que teima, muitas vezes, em vender o mito da juventude eterna. Diante dos questionamentos sobre a qualidade de vida das pessoas mais experientes, a Bradesco Seguros e o Instituto Locomotiva lançaram ontem, em São Paulo, o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP).

O médico e gerontólogo Alexandre Kalache, mentor do projeto do ILP e da pesquisa para a análise da qualidade de vida dos idosos, explica que a perspectiva de uma vida mais longa exige preparo. "Temos de nos preparar como quem corre uma maratona: precisamos de reservas para nos reinventarmos, para que a vida não seja apenas mais longa, mas também mais larga", acrescenta. A perspectiva é de que o indicador se transforme em um instrumento para mapear os hábitos e o autoconhecimento diante de quatro pilares fundamentais para uma vida mais longa: o social, o de conhecimento, o de saúde (bem-estar, alimentação e atividade física) e o financeiro.

O diretor de pesquisa quantitativa do Instituto Locomotiva, João Paulo de Resende Cunha, explica que o ILP tem o objetivo de sensibilizar sobre o tema, já sendo lançado com uma pesquisa de base: antes do ILP, foi realizado um levantamento ouvindo 1.058 pessoas de todas as regiões do Brasil para produzir um comparativo, a fim de se ter uma melhor noção sobre o conjunto da sociedade e o tamanho das desigualdades.

Preconceitos com os 60

O estudo mostrou, logo de início, alguns preconceitos com a população 60 . A primeira crença equivocada foi de que essa população é menos ativa, possui menos interações sociais e estaria em isolamento; porém, segundo João Paulo, o indicador mostrou justamente o contrário: "a população mais velha teve um desempenho mais positivo que a população mais jovem. Isso vale inclusive para a satisfação com as relações pessoais. As pessoas mais velhas estão mais satisfeitas com suas relações pessoais e não menos", reforça.

Conforme os dados da pesquisa, essa população também tem atitudes mais positivas em relação à longevidade e está mais aberta para aprender sobre o tema do envelhecimento. Os dados preocupantes estão centrados na população mais jovem, principalmente em relação a saúde mental, cuidados e prevenções com a saúde física, e atitude em relação à longevidade. "Uma em cada cinco pessoas mais jovens não está satisfeita em relação ao apoio que recebe de amigos, nem satisfeita com suas relações pessoais, além de possuir indicadores mais negativos em relação à saúde mental", reforça.

Porteiro amigo do idoso

A Bradesco Seguros, em 2017, fez uma pesquisa e constatou que os porteiros dos prédios são normalmente as pessoas de apoio e quem mais conversa com os moradores mais vividos. Essa constatação acabou gerando o "Programa Amigo do Idoso" que funcionou principalmente nas cidades da região Sudeste e treinou mais de 3 mil profissionais de portaria para oferecer os cuidados necessários - um projeto que deveria se espalhar para o restante do País.

