Congresso mostra inovações na área da odontologia 

Foto: Reprodução CIOCE O Congresso reuniu mais de 7 mil participantes em 2023

O Congresso Internacional de Odontologia do Ceará (CIOCE) promoveu, ao longo de quatro dias, debates sobre inovação, feira comercial e ação social. O evento, realizado bienalmente, bateu recorde de público, com mais de 11 mil participantes, e já projeta uma ampliação para a edição de 2027.

Organizado pela Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará (ABO-CE), o congresso é o maior do setor nas regiões Norte e Nordeste, sendo um importante espaço para a troca de conhecimentos entre profissionais, pesquisadores e acadêmicos, especialmente no campo da odontologia digital no Brasil.



A programação, iniciada no dia 17 de maio e encerrada nesta terça-feira, 20, contou com a participação de cerca de 180 palestrantes, nacionais e internacionais, no Centro de Eventos do Ceará. Os temas abordados incluíram o futuro da odontologia nas áreas de cirurgia, harmonização orofacial e implantes dentários.



O estudante da Universidade de Fortaleza, João Honorato, destacou a importância do evento para sua formação: “Essa é uma oportunidade de adquirir mais conhecimento e aprimorar nossas técnicas. É importante esse contato com palestras e profissionais da área”, afirmou.



Além das palestras, o congresso promoveu uma feira de comercialização de materiais técnicos odontológicos, equipamentos para consultórios e produtos voltados à dentística. A estimativa inicial aponta um volume de negócios entre 15 e 20 milhões de reais movimentados durante os quatro dias do evento.



Nesta terça-feira, último dia de evento, também foi organizada uma ação social com crianças da rede pública municipal de ensino. Cerca de 300 crianças foram recebidas com lanche e um kit de higiene bucal, além de serem orientadas sobre escovação e cuidados dentais por voluntários da ABO-CE.

Ação social de higiene bucal foi realizada com 300 crianças Crédito: Reprodução CIOCE

Em entrevista ao O POVO, o presidente do evento, dr. Bruno Rocha, afirmou que as expectativas para o próximo CIOCE são “ambiciosas” e que o futuro do evento visa ampliação em cerca de 70%, além da duplicação da feira comercial.

O presidente do congresso também adianta que pretende focar na atuação feminina na odontologia no Ceará: “Nosso planejamento para 2027 já começou e meu objetivo é concentrar mais mulheres para o simpósio feminino, para marcar o momento em que as mulheres que construíram a história da odontologia no estado, possam discutir suas experiências e debater o futuro das mulheres dentro do segmento”.