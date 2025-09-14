Setembro Amarelo: alerta para saúde pública

Foto: CONCEPÇÃO ANA SÁ COM SORA Coração de porcelana em Kintsugi, técnica de reparação de cerâmica quebrada misturada com pó de ouro

O filósofo Albert Camus, em O Mito de Sísifo, afirmava que "só existe um problema realmente sério: o suicídio". No entanto, para muitos estudiosos, o ponto central seria, na verdade, o sofrimento humano em sua totalidade.

Mais do que um tabu, o suicídio nos faz questionar a própria vida, levando-nos a refletir sobre fatores psicofisiológicos, filosóficos e sociais, bem como sobre os desafios de cuidar e acolher o sofrimento em seus mais diversos aspectos.

Neste Setembro Amarelo (campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental), esta reportagem aborda as possibilidades de acolhimento para pessoas em sofrimento.

A situação é grave e exige mais do que palavras: são necessárias ações concretas. O Brasil está entre os dez países com maior número de suicídios. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que aproximadamente 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente.

Trata-se, portanto, de uma questão de saúde pública. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio no país a cada ano. No Ceará, as estatísticas dão a dimensão dessa dor, com o registro de mais de 9 mil óbitos no período entre 2009 e 2023.

O professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e psiquiatra do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), Fábio Gomes de Matos e Souza, orientador do Projeto de Apoio à Vida (Pravida) e presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Ceará (Apec), ressalta que Fortaleza perde apenas para São Paulo nesse triste ranking do suicídio, com aproximadamente 300 casos por ano. "Ressalte-se que esses números são subdimensionados por causa do preconceito e do estigma associados ao suicídio", afirma.

Diante deste cenário, a Apec lançou um documento com medidas urgentes para o poder público. Entre as ações, estão a criação de um portal da transparência, um observatório de saúde mental para divulgar dados atualizados sobre o tema no Ceará, e a inclusão de informações detalhadas sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), como endereço, telefone, mídias sociais, horário de funcionamento, formas de agendamento e a equipe interdisciplinar. Entre outras propostas está a inclusão de lítio (medicamento utilizado como estabilizador de humor) na água da Cagece, seguindo o modelo aplicado de outras cidades.

Fábio Gomes de Matos defende a criação de uma "rede da vida" para a prevenção do suicídio, com a colaboração de instituições como a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e o Instituto Dr. José Frota (IJF). "Precisamos mapear onde e como o suicídio acontece para agir de forma estratégica", afirma.

Essa rede incluiria um prontuário único por pessoa, permitindo a identificação e o acompanhamento de quem já tentou suicídio. Ele também defende a necessidade de um portal que centralize informações sobre onde procurar ajuda, como os CAPs. "Precisamos localizar quem está em risco, não só quem já tentou", alerta.

A proposta é de um modelo de atenção em que psiquiatras e psicólogos atuem nos postos de saúde, junto às comunidades, para um atendimento mais próximo e humanizado. "Os hospitais psiquiátricos precisam se modernizar, evitando a discriminação e o estigma", reforça. Ele destaca que mais de 90% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais, muitos dos quais não são diagnosticados ou tratados adequadamente.

A questão, portanto, vai além da discussão filosófica sobre o sentido da vida ou dos fatores de adoecimento da contemporaneidade. É preciso avaliar as condições diante da subjetividade de cada pessoa, analisar os fatores sociais e criar condições estruturais para o atendimento.

Aplique os Primeiros Socorros Psicológicos



As campanhas como o Setembro Amarelo não têm como objetivo zerar o número de suicídios. Em vez disso, elas alertam a sociedade e os gestores para a necessidade de políticas públicas, informação e acolhimento, criando uma cultura de prevenção e cuidado.

A psicóloga e professora Ticiana Paiva, em seu livro Em Meio à Tempestade, oferece um guia para a avaliação de crises, baseado em estudos e dados da OMS. A obra apresenta estratégias de cuidado que podem auxiliar no encaminhamento de pessoas em situação de crise, sofrimento e estresse diário, considerando as "janelas de tolerância".

O trabalho de Ticiana é fundamentado em pilares como a escuta reflexiva para o acolhimento, a priorização de necessidades básicas e a intervenção por meio de uma escuta empática.

Dentro desse processo, é importante lembrar que as pessoas reagem de maneira diferente às situações de crise. Por isso, nem todos querem ou precisam de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP), e nem todos têm condições de lidar com conteúdos assustadores.

Ainda assim, há um anseio da população por fazer algo. "Precisamos ter ações seguras em nossos lares, comunidades e igrejas para acolher pessoas em momentos de vulnerabilidade emocional e física. Se você perceber algo nesse sentido em um filho, amigo ou vizinho, você pode ser essa ponte de cuidado", acrescenta Ticiana.

A professora é categórica: "Se você se interessa pelo que está acontecendo com a pessoa, diga a ela que está preocupado e que irá com ela buscar ajuda". Ela reforça que muitas pessoas têm medo de se intrometer, enquanto outras se sentem desamparadas. "Falta um debate aberto", conclui.



Sinais de alerta e como ajudar

O perfil de risco para suicídio se concentra dos 15 aos 29 anos. Esse desfecho é a terceira causa de morte nessa faixa etária. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), destaca que o suicídio é um fenômeno multifatorial e complexo, incluindo determinantes sociais e fatores individuais.

Ele frisa a desigualdade social e questões como pobreza, racismo, baixa escolaridade, falta de acesso à saúde e pressões ocupacionais.

Entre os fatores individuais, se destaca o histórico de doenças mentais. "Praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio tem doença mental, muitas vezes não diagnosticada ou não tratada", cita.

Pessoas em risco de suicídio dão sinais. E é importante que todos fiquem alertas a esses sinais, expressos por mudanças no comportamento. Histórico de tentativa de suicídio anterior também são um alerta.

Isolamento; expressão de sentimentos de desesperança e falta de propósito; falas de culpa e vergonha; perda de interesse em atividades antes valorizadas; tristeza intensa, ansiedade, irritabilidade, oscilações de humor repentinas; negligência com a própria aparência e autocuidado; experiências de violência, abuso ou perda recente são alguns aspectos a serem observados.

Nesses casos, é importante acolher e ouvir sem julgamento. "Demonstrar apoio e acolhimento. Evitar minimizar o sofrimento ou usar frases como 'isso é fraqueza' ou 'vai passar'. Não é fraqueza, não vai passar. Você tem que encaminhar a pessoa para ajuda profissional. O ideal é procurar um psiquiatra", explica Antônio Geraldo.

No Brasil, o cenário do suicídio é preocupante e tem apresentado um aumento contínuo. O psiquiatra atribui este crescimento, principalmente, à falta de acesso a tratamento. Ele enfatiza a dificuldade que muitas pessoas enfrentam ao receber um diagnóstico, mas não ter acesso a medicamentos psicotrópicos na Farmácia Popular.

Nesse contexto, o presidente da ABP destaca que o Setembro Amarelo foi tornada oficial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui a campanha. A medida foi publicada na terça-feira, 9, no Diário Oficial da União. Texto estabelece setembro como o mês de mobilização nacional voltado à promoção da saúde mental e à conscientização sobre a prevenção da automutilação e do suicídio.

A campanha Setembro Amarelo deverá ser realizada anualmente no mês de setembro, em todo o País, com ações que englobem a prevenção à automutilação e ao suicídio. Conforme a lei, a campanha busca informar sobre riscos, oferecer orientação sobre recursos disponíveis de apoio e tratamento, e fortalecer a empatia e o acolhimento.

Para Antônio, o impacto real da medida dependerá de mudanças concretas no sistema de atendimento e no acesso a tratamento e medicamentos.





