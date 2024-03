No Ceará, preço do diesel cai 5,76%; gasolina mantém estabilidade

Foto: AURÉLIO ALVES Valor do diesel caiu mais de 5% em uma semana no Ceará

Os preços da gasolina, do etanol e do diesel tiveram reduções no Ceará nesta semana, conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP). No caso do diesel, a retração no preço médio em relação à semana anterior chega a 5,76%.

(Veja abaixo a tabela de preços completa com valores e variações na semana)

Os dados fazem parte da pesquisa semanal de preços da ANP e revelam que o preço do litro do diesel custou, em média, R$ 5,89 no Ceará. O mínimo encontrado foi de R$ 5,19, enquanto o maior nos postos de combustível cearenses foi de R$ 6,90.

A gasolina apresentou pequena variação negativa na última semana. O preço médio caiu de R$ 6,03 para R$ 6,00 entre 3/3 e 9/3. Esse movimento resultou em retração de 0,49%. O preço mínimo encontrado pelos motoristas foi de R$ 5,15, enquanto o maior preço foi de R$ 6,39.

No que se refere ao etanol, os dados da ANP mostram que o combustível sofreu variação de queda de 0,2% em relação à semana anterior. No Ceará, o preço médio foi de R$ 4,43, enquanto na semana passada foi de R$ 4,44.

Segundo a pesquisa semanal, o preço mínimo para o etanol no Ceará foi de R$ 3,94, já o preço máximo chegou a R$ 5,95.

Também foram incluídos dados sobre o movimento de preços do gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha em botijões de 13 kg. Segundo a ANP, o produto está em alta no Ceará.

O preço médio subiu de R$ 100,49 para R$ 100,98 no período de uma semana. O gás de cozinha tem preços variando entre R$ 79,90 e R$ 122.

Preços dos combustíveis em Fortaleza (3/3 a 9/3)

Gasolina

Preço médio: R$ 6,00 (R$ 6,03 na semana anterior, ou variação de -0,49%)

Preço mínimo: R$ 5,15

Preço máximo: R$ 6,39

Preço médio: R$ 5,89 (R$ 6,25 na semana anterior, ou variação de -5,76%)

Preço mínimo: R$ 5,19

Preço máximo: R$ 6,90

Preço médio: R$ 4,43 (R$ 4,44 na semana anterior, ou variação de -0,2%)

Preço mínimo: R$ 3,94

Preço máximo: R$ 5,95

Preço médio: R$ 100,98 (R$ 100,49 na semana anterior, ou variação de +0,48%)

Preço mínimo: R$ 79,90

Preço máximo: R$ 122,00

Fonte: ANP

