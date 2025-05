624 mil cearenses superam pobreza e extrema pobreza em dois anos, diz governo

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.05.2025: Governo do Ceará entrega dos cartões Ceará sem Fome remanescentes em Fortaleza. Ginásio da Parangaba. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Ceará registrou a saída de mais de 624 mil pessoas da pobreza e da extrema pobreza nos últimos dois anos, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Mais de 135 mil cearenses superaram a extrema pobreza no período 2023-2024, o que resultou em uma taxa de 7,9% – o menor índice desde o início (2012) da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, e a vice-governadora Jade Romero atribuíram a redução da pobreza aos programas Ceará Sem Fome e Vale Gás Social, comemorando os resultados nesta sexta-feira, 16.

Programa Ceará sem Fome

Iniciativa da Secretaria da Proteção Social, o programa Ceará Sem Fome é uma medida para combater a segurança alimentar. Este mês, sete mil novas famílias receberam o cartão que possibilita a compra de alimentos.

O programa possui três frentes emergenciais, onde cidadãos em vulnerabilidade podem receber um cartão no valor de R$ 300, que atende cerca de 50 mil famílias; receber marmitas nas mais de 1.300 cozinhas, com 125 mil refeições diárias; e receber alimentos arrecadados em campanhas. Segundo o Governo do Estado, mais de 170 toneladas de alimentos já foram distribuídas.

Programa Mais Infância e Vale Gás Social

Para além do Ceará sem Fome, famílias consideradas de baixa renda têm direito ao tíquete Vale Gás Social três vezes ao ano. Cerca de 2,5 milhões de famílias já foram contempladas desde 2020.

Outro programa complementar é o Cartão Mais Infância, que beneficia núcleos familiares com repasse de R$ 100 mensais, para subsidiar crianças de 0 a 5 anos na alimentação e nutrição.

Governador Elmano de Freitas comemora redução da pobreza nas em redes sociais

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), atribui a queda dos índices de pobreza às políticas de segurança alimentar de sua gestão. Na fala, Elmano destacou o programa Ceará Sem Fome, com refeições gratuitas diárias.

“Esse é o resultado de muito trabalho e compromisso com quem mais precisa. Cada vida transformada me motiva a seguir em frente, com ainda mais força”, disse chefe do executivo.

Elmano complementa: “São mais de 125 mil refeições distribuídas todos os dias, garantindo o sustento de milhares de famílias. Seguimos firmes por um Ceará mais justo, solidário e com oportunidades para todos”.

A vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB) continuou as comemorações: “Esse dado sinaliza que estamos no caminho certo, executando, sob a orientação do governador Elmano de Freitas, políticas públicas que estão transformando nosso Estado”.