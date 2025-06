Temperos que criam futuros o pratinho como gerador de renda para mulheres

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.05.25 Empreendedorismo - Pratinho da Linda - Na foto: Maria Lindomar Farias Nepomuceno (Fco Fontenele/O POVO)

Todo dia, a Praça Central da Cidade 2000, em Fortaleza, passa por uma rotina deliciosa. O sol vai embora, as barracas começam a ser erguidas e o cheiro das comidas recém-preparadas invade os sentidos de quem passa.

No coração do bairro vive uma manifestação popular tradicional. O famoso pratinho, em suas diferentes formas, carrega no nome e na memória a cultura alimentar fortalezense. Ele alimenta sonhos e gera renda para mulheres que buscam no empreendedorismo uma vida melhor.

É no sorriso sob as luzes noturnas da praça que Maria Lindomar Farias, de 51 anos, mostra com orgulho o carrinho do Pratinho da Linda. Com o movimento intenso de compradores, Linda — como é mais conhecida — divide a atenção amorosa entre os clientes fiéis e a equipe do O POVO+.

