Famílias movimentam a Praia do Futuro em fim de semana pós-feriado

FAMÍLIAS aproveitaram a tranquilidade do início da manhã de sábado na praia

Um dia após o feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, os banhistas começam a movimentar a Praia do Futuro. Na manhã deste sábado, 16, a motivação das famílias vinha de um lugar-comum: aproveitar o fim de semana com as crianças.

Natural de Acopiara, há cerca de 350 quilômetros da Capital, a psicanalista Elissandra Pinheiro, 32, e o marido, Édipo Feitosa, 33, acompanharam o filho, Arthur Pinheiro, 3, e a afilhada, Geovana Noronha, 11, na visita à praia.

“Tem muitas barracas bonitas, é próximo a tudo: ao shopping, aos barzinhos, aos restaurantes, e tem muita área de lazer para as crianças”, explica Elissandra, que chegou com a família na sexta-feira, 15. “A gente pensou muito nisso, porque viemos com crianças, então decidimos ficar por aqui”.

Movimento discreto na Praia do Futuro marca final de semana pós-feriado.

Para quem já mora na cidade, como o empresário Judson Fernandes, 46, o tempo livre foi usado para acompanhar a esposa, que estava surfando, e passear com a cachorra da família, Noir. “Aqui é super tranquilo pela manhã, não tem dificuldade para acessar a praia”, elogia.

Dos 18 trechos da orla da Capital em condições adequadas para banho durante o período do feriado, o levantamento de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) apontou nove na Praia do Futuro. A classificação considerou a coleta de amostras na área e os parâmetros definidos pela legislação ambiental.

Nos arredores das barracas de praia, ocupando as faixas de areia, havia ainda quem estivesse conhecendo Fortaleza pela primeira vez, como a matogrossense Leonina Camargo, 40.

“Nós chegamos na segunda-feira, passamos a semana, e hoje é dia de se despedir”, disse. “Chegamos em um grupo da família, com 12 pessoas, e todo ano fazemos um roteiro de viagem. Neste ano, escolhemos Fortaleza”.

Parte do grupo de Mato Grosso, o casal Sandra Mendes, 54, e Gilvan Martins, 59, ressaltou a hospitalidade dos fortalezenses como um dos pontos positivos do passeio. Contudo, o descarte de lixo nas praias causou estranhamento.

Movimento discreto na Praia do Futuro marca final de semana pós-feriado.

“Talvez seria até uma ideia, colocar ‘lixeirinhos’ para cada um levar o seu lixo e não deixar aqui, porque é um meio de conscientizar os outros”, aponta Sandra. “Essa parte, nós estranhamos bastante. Temos o hábito de tudo ‘enfiar’ em uma sacola ou achar um lixeiro”.

Ao avaliar a movimentação na Praia do Futuro nos últimos dias (sexta-feira e sábado), o ambulante João Vítor de Oliveira, 29, relatou que o espaço já teve maior fluxo de pessoas em outros feriados. “Deu uma caída grande. Já foi um ‘canto’ que dava muita gente”, acrescenta.

Às 10 horas, uma placa vermelha posicionada na areia alertava os banhistas sobre as correntes de retorno. O fenômeno se refere ao processo em que a água reflui da praia ao oceano, podendo arrastar os banhistas na direção do mar.

Movimento discreto na Praia do Futuro marca final de semana pós-feriado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informa que, caso seja atraído por uma corrente de retorno, deve-se evitar nadar contra a maré. Uma das técnicas recomendadas é nadar paralelamente ao litoral, além de respeitar as sinalizações e orientações dos salva-vidas.