Dois dedos: João Victor Lopes, o Ceará brilhando no mundo com o futebol virtual

Dono de uma trajetória marcada por dedicação, talento precoce e uma vontade incansável de superar limites, o cearense João Victor Lopes cresceu no bairro Maraponga, em Fortaleza, mas atualmente mora na Indonésia, onde segue trilhando um caminho rumo ao estrelato nos games. Com apenas 21 anos, ele será um dos representantes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Fifa de futebol virtual, disputada em dezembro na Arábia Saudita.

Já tendo vitórias importantes no currículo, como dois títulos mundiais e quatro nacionais, João Victor também figura entre os indicados ao Prêmio eSports Brasil (PeB 2025), a maior premiação gamer do País. Ele já fechou contratos com grandes equipes como Ceará, Barcelona e Bayern de Munique, e se tornou inspiração para jovens de todo o Brasil, mostrando, em suas redes sociais, como disciplina, foco e paixão transformaram seu talento em uma carreira internacional.

Sua trajetória tem sido acompanhada pelo O POVO+ nos últimos anos e nesta entrevista João Victor compartilha suas motivações, rotina de preparação para grandes torneios e os sonhos que ainda busca realizar no universo dos e-sports, incluindo o desejo de ser o “maior da história” dos games.

O POVO - Você já coleciona títulos nacionais e internacionais e sua trajetória é acompanhada por muitos jovens. O que mantém seu ânimo e vontade de continuar competindo e buscando crescer a cada ano?

João Victor Lopes - Acredito que a trajetória é muito importante. Inspirar pessoas é algo que vai acontecendo naturalmente e isso me motiva bastante. O que mantém meu ânimo em continuar competindo é o desejo de ser o maior da história. Eu não quero ser só um jogador bom que teve uma carreira de dois ou três anos, que entregou bons resultados, foi uma referência passageira e depois parou. Na verdade, eu quero ser o maior da história, quero marcar meu nome para sempre. A cada ano, o trabalho é feito e os resultados aparecem. Essa vontade de crescer e conquistar mais títulos é o que me move diariamente.

Quero conquistar vários mundiais, continuar ganhando títulos e, ao mesmo tempo, mudar a vida da minha família. Quero que meu pai e minha mãe tenham uma vida mais tranquila, sem precisar trabalhar tantas horas, e que meu irmão mais novo tenha oportunidades que eu não tive quando pequeno. Desejo mostrar para minha família e para todos que acreditam em mim o que é possível alcançar com dedicação e foco. Esses sonhos pessoais caminham juntos com meus objetivos profissionais dentro do universo dos e-sports.

OP - Em 2025, você foi novamente convocado para representar o Brasil no FIFAe World Cup e indicado ao Prêmio eSports Brasil. O que essas conquistas significam para você neste momento da carreira de uma década?

João Victor - Ser convocado novamente para jogar pela Seleção Brasileira é uma conquista enorme, porque sabemos da importância de vestir essa camisa, da pressão que existe e da responsabilidade de entregar resultados. E estar entre os melhores do País e indicado ao Prêmio eSports Brasil também é muito gratificante.

Posso ganhar ou não, mas sei que meu momento vai chegar. O mais importante é continuar fazendo o trabalho que venho desenvolvendo, conquistando títulos e, em algum momento, conquistar esses prêmios que busco tanto em minha carreira. Essas conquistas reforçam que todo o esforço tem valido a pena.

OP - Como está sendo o seu preparo emocional e técnico para mais essa oportunidade de disputar o mundial, defendendo não só seu nome, mas também o Brasil e o Estado do Ceará?

João Victor - O preparo emocional e técnico tem sido muito forte, tanto com a equipe do Brasil quanto no meu trabalho pessoal. Tenho focado intensamente na minha carreira, porque sei da grande responsabilidade que é representar, não apenas o País, mas também o Estado do Ceará, que é o lugar onde me sinto bem e que amo viver. Estar preparado para enfrentar torneios desse nível exige dedicação total, e é isso que venho fazendo, cuidando do meu mental, do treino e de todos os detalhes para chegar pronto e dar o meu melhor.

OP - O que o público pode esperar de você nesta Copa do Mundo, e quais são suas principais metas para o futuro próximo?

João Victor - O público pode esperar sempre muita entrega da minha parte. Sou um atleta muito focado e dedicado, e estarei sempre bem preparado para qualquer torneio, seja nacional ou mundial. Minha meta é continuar conquistando títulos e, de alguma maneira, alcançar também o Prêmio eSports Brasil. Quero estar entre os melhores do mundo todos os anos e seguir construindo uma trajetória sólida para, no futuro, ser reconhecido por tudo o que fiz.

OP - Os games têm a capacidade de mudar trajetórias e oferecer novas possibilidades para a vida de alguém, como aconteceu com você. Como enxerga o poder dos jogos eletrônicos de ampliar horizontes, abrir portas e transformar a realidade de jovens do Ceará e de todo o Brasil?

João Victor - Hoje os games têm uma capacidade enorme de mudar vidas, e eu sou um exemplo disso. Comecei como um jovem garoto que recebeu muito apoio da família e, com dedicação, consegui transformar o jogo em profissão. Os jogos já não são mais apenas uma brincadeira. Existem times com contratos milionários e oportunidades de carreira em diferentes áreas.

Graças aos jogos, hoje eu viajo o mundo todo representando a Seleção Brasileira e também meu clube (Onic Esports, da Indonésia), e isso mostra o quanto esse universo pode levar qualquer um a outro patamar. Para os jovens do Ceará e de todo o Brasil, acredito que os games podem abrir portas e ampliar horizontes, desde que haja dedicação, foco e resiliência.

É acreditar no próprio sonho, mesmo quando muitos disserem que é impossível. É preciso ser resiliente, persistir e trabalhar duro. Às vezes, será necessário abrir mão de algumas coisas, como festas ou distrações, para se dedicar 100%. É fundamental manter o foco nos treinos, cuidar do mental e estar sempre preparado, porque a oportunidade vai chegar. E quando chegar, você precisa estar pronto para aproveitá-la. Eu costumo dizer que a resiliência faz parte da minha filosofia de vida, e ela foi essencial para eu conquistar meu espaço. Então, a mensagem é: acredite, trabalhe e nunca desista, porque o momento de cada um chega.

OP - O que te motiva nos momentos mais difíceis de uma competição, quando a pressão aumenta e as expectativas são altas?

João Victor - O que me motiva nesses momentos é saber que tenho uma equipe muito boa ao meu lado, amigos importantes, minha família e seguidores que me apoiam. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo como planejado, eu mantenho uma filosofia positiva de que tudo pode mudar. Acredito que, se o jogo se encaixar, se o mental estiver forte e a gameplay fluir, ninguém consegue parar. Por isso, procuro sempre manter a cabeça no lugar, controlar a pressão e transformar os desafios em combustível para buscar a vitória.

OP - Temos acompanhado sua trajetória nos últimos anos e você segue surpreendendo com novos feitos e conquistas a cada temporada. O que te motiva a manter esse ritmo e buscar superar as expectativas?

João Victor - O que me motiva é ver o reconhecimento do meu trabalho e o apoio das pessoas que me acompanham, seja da família, dos amigos ou dos seguidores. Saber que represento o Ceará e o Brasil, que tenho a oportunidade de disputar torneios internacionais e de mostrar que é possível alcançar grandes resultados, me dá energia para continuar. O desafio constante, a vontade de melhorar a cada dia e de superar minhas próprias expectativas são o que mantêm meu ritmo e meu foco, sempre buscando evoluir e conquistar mais.

É uma felicidade enorme sentir o apoio do meu estado, que me motiva a seguir em frente e a conquistar cada vez mais. Espero levar o nome do Ceará para lugares inimagináveis e mostrar que é possível superar desafios. A mensagem que deixo é de gratidão, de persistência e de esperança: continuem acreditando, pois juntos podemos alcançar grandes feitos.

