Após incêndio no César Cals, Hospital da Mulher passa a ter emergência para mulheres gestantes

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Fachada do Hospital da Mulher, em Fortaleza

O Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, o Hospital da Mulher, passará a ser portas abertas para emergências obstétricas a partir de segunda-feira, 17. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão ofertados 60 leitos obstétricos na unidade até o dia 24 de novembro, de forma gradual.

Iniciativa faz parte do anúncio de 285 novos leitos obstétricos e neonatais ofertados após incêndio atingir o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na quinta-feira, 13. Objetivo é dar assistência a gestantes que buscavam a unidade, que funciona no Centro da Capital e ficará fechada para obras de requalificação.

Um dia após o incidente, foi anunciada a criação dos leitos para receber mães e bebês em diferentes unidades de saúde do Estado: 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece) e 40 no Hospital Gonzaguinha de Messejana e os 60 do Hospital da Mulher.

O Governo Federal deverá destinar R$ 28 milhões para ampliação, adequação e reforço operacional das unidades envolvidas.

Um problema da subestação de energia do hospital, que havia recebido manutenção um dia antes, gerou o incêndio. As causas exatas ainda serão reveladas após análise pericial.

Incêndio no César Cals: pacientes foram transferidos às pressas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.11.2025:.Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, foram transferidas para outras unidades de saúde.

No total, 88 (38 gestantes, três puérperas e 47 bebês) foram transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), seis bebês foram para o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), sete estão no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) e outros três foram para o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM).

Na quinta-feira, 13, um comboio de ambulâncias foi executado para fazer as transferências. Dezenas de ambulâncias foram posicionadas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, para levar os pacientes. Imagens mostram bebês em incubadoras e adultos sendo colocados nos veículos.

Bebês em incubadoras são levados para o Beco da Poeira

Alguns recém-nascidos em incubadoras foram levados para área interna do shopping comercial “Beco da Poeira”, em frente ao Hospital César Cals, na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza.

Imagens de câmeras de segurança de uma loja mostram o momento em que diversos bebês são socorridos em meio a telefones e acessórios.



