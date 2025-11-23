Três homens são mortos por disparos de arma de fogo em Juazeiro do Norte

Foto: Reprodução/ SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, que realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos da ação criminosa

Três homens foram mortos por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado, 22, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense. Os autores do crime ainda não foram identificados e localizados.

LEIA MAIS | Suspeito de homício em Iguatu é preso em Jazeiro do Norte



As vítimas, três homens de 38, 23 e 20 anos, foram mortos por tiros no bairro Pirajá, conforme as apurações iniciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem, de 23 anos, tinha antecedentes por violência doméstica e crime contra a administração pública.

Já o rapaz, de 20 anos, respondia por tráfico de drogas e havia sido preso no dia anterior ao crime, por porte ilegal de arma de fogo.

A Secretaria informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias das mortes. A razão dos homicídios ainda não foi divulgada.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.

O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. Segundo a SSPDS, a unidade da PC/CE realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos da ação criminosa.

