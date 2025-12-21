Nova base da Inspetoria de Salvamento Aquático amplia proteção nas praias

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-12-2025: Prefeitura de Fortaleza entrega a requalificação da sede da Inspetoria de Salvamento Aquático, na Praia de Iracema. A ocasião contou com a presença do Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e demais autoridades. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), entregou na manhã deste sábado, 20, a sede reformada da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A solenidade ocorreu em meio a chuva com bastante vento, situação que evidenciou a importância da estrutura, apesar do registro pontual de uma goteira na calha dentro da base, fato observado durante o evento.

Localizada na Rua dos Pacajus, nº 63, na Praia de Iracema, a entrega ocorre em um momento simbólico para a inspetoria, que completou 57 anos de atuação no último dia 12 de dezembro, sendo a especializada mais antiga da Guarda Municipal de Fortaleza.

Em 2025, os números reforçam a relevância do serviço: 464 salvamentos no mar entre janeiro e novembro, superando todo o ano de 2024, que registrou 387 ocorrências, além de 21 atendimentos pré-hospitalares.

Durante o discurso, o prefeito ressaltou que a entrega simboliza a valorização do servidor público. “Foram quase 100 vidas a mais salvas este ano. Isso mostra a importância de investir em estrutura e em quem cuida da população”.

Convocação de 254 novos guardas municipais

Evandro também anunciou novas medidas voltadas à valorização da Guarda Municipal. Entre elas, a convocação de 254 novos guardas municipais, com previsão de ingresso no início do próximo ano, reforçando o efetivo que atua na segurança da cidade e na orla marítima.

A inspetora Cristiane, primeira mulher a ser diretora-geral da Guarda Municipal de Fortaleza, destacou ainda o impacto da nova base na motivação da equipe. Para ela, o investimento representa reconhecimento.

“Quando o profissional se sente respeitado e valorizado, isso aparece no serviço. Essa base nova melhora não só a estrutura, mas também o psicológico de quem trabalha aqui todos os dias, enfrentando sol, chuva e situações de risco para salvar vidas”.

O prefeito reafirmou o compromisso de revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal, pauta histórica da categoria, com previsão de avanços a partir de 2026.

Ele destacou ainda que a gestão vem promovendo um amplo processo de recuperação de prédios públicos, ao lembrar que aproximadamente 80% das edificações municipais estavam em condições precárias no início do mandato.

Nova estrutura

Segundo os profissionais, da antiga estrutura da ISA foi possível aproveitar apenas o chão. Todo o restante da base foi construído do zero, resultando em uma sede completamente nova, pensada para atender às necessidades operacionais e humanas dos profissionais do salvamento aquático.

A reforma contemplou um novo layout, com recepção, sala do comandante, sala administrativa, copa, área de serviço, depósito, vestiários, banheiro acessível e estacionamento para motos aquáticas, quadriciclos e viaturas.

As obras incluíram reforço estrutural, troca de cobertura, novos pisos, esquadrias, forro, portões, pintura interna e externa, aplicação de nova identidade visual e instalação de aparelhos de ar-condicionado. A execução ficou a cargo da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Os trabalhos tiveram início em julho de 2025.

Para o inspetor Glaydson Oliveira, comandante da ISA, a entrega representa um marco histórico. “Não é uma reinauguração. É uma base nova, feita com qualidade. Aproveitou-se apenas o chão. Hoje recebemos um patrimônio que vai ficar na história da inspetoria”, afirmou. Ele destacou que as mudanças trazem dignidade aos profissionais, que agora contam com banheiros próprios e um local adequado para guardar seus equipamentos e pertences, realidade inexistente anteriormente.

Resgates

Durante a cerimônia, o inspetor Anísio Felipe Ramos, de 63 anos, subcomandante da ISA, se emocionou ao relembrar um dos resgates mais marcantes de seus 45 anos de serviço. Ele contou quando participou do salvamento de afogamento de uma mãe e uma filha que participavam de uma caravana vinda de Canindé. “Ela me abraçou e disse que eu parecia São Francisco. Aquilo marcou minha vida para sempre”, relatou, visivelmente comovido.

A emoção também marcou o depoimento do guarda-vidas Clairton Araújo, de 48 anos, representante da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), acompanhado do filho, Kalel Inácio, de 11 anos, que é voluntário na Sobrosa.

Ao relembrar a ocorrência mais difícil da carreira, a morte de uma criança de 11 meses em uma piscina, Clairton se emocionou. O filho, igualmente sensibilizado, afirmou se inspirar no pai, evidenciando o peso emocional e a responsabilidade da profissão.

Ao falar sobre prevenção, Clairton reforçou orientações simples que salvam vidas, tanto no mar quanto longe dele, especialmente neste período de maior movimento nas praias. Segundo ele, crianças devem estar sempre a uma distância máxima de um braço dos responsáveis, seja no mar, em piscinas, rios ou açudes.

Fora das praias, o guarda-vidas chama atenção para os riscos da água doce, responsável pela maioria dos afogamentos no país. Piscinas, baldes, caixas d’água e rios transmitem uma falsa sensação de segurança. “É preciso atenção redobrada, principalmente com bebês e crianças pequenas”.

“Água no umbigo é sinal de perigo”, alertou o profissional, ao reforçar também que bebidas alcoólicas e refeições pesadas antes de entrar na água aumentam o risco de acidentes. Segundo dados oficiais da Sobrasa, a taxa de afogamento é de 16 por dia.

No caso de perigo no mar, a orientação é não nadar contra a corrente, manter a calma, tentar flutuar e acenar por ajuda. Para quem está fora da água, Clairton alerta que nunca se deve entrar no mar sem treinamento para tentar um resgate. O correto é acionar imediatamente o guarda-vida mais próximo e lançar objetos flutuantes, como uma bola, balde ou garrafa pet, para ajudar a vítima a se manter na superfície.

Além do impacto direto na segurança, a nova base também influencia o cotidiano de quem vive e trabalha na região. A vendedora Renata Sousa, que atua em um estabelecimento de venda de açaí próximo à sede da ISA, avalia que a presença dos guarda-vidas traz mais tranquilidade. “É ótimo para nós. Já aconteceram casos de afogamento e morte aqui. Com eles mais atentos e cuidando, a gente se sente mais segura”.

Segundo ela, a expectativa é de aumento no movimento com a chegada do fim de ano. “Antes isso aqui era muito apagado, muito morto. Agora com eles por perto vai trazer mais vida para a área, mais segurança.”

Quem também percebe mudanças são os comerciantes José Raimundo, de 50 anos, e a esposa Simone, de 53, que trabalham na região há aproximadamente seis meses. Para o casal, a inauguração da base reforça a sensação de proteção para moradores e visitantes.

“A movimentação hoje está boa, com mais segurança. Nós esperamos que o Natal e o Ano Novo sejam melhores para todo mundo”, disse José, compartilhando que o que mais vende em sua barraca é água de coco.

O comerciante também destaca que o mês de novembro e dezembro foram meses mais difíceis para o comércio local. “Novembro foi fraco, pouca gente vinha pra praia. Com mais segurança, acreditamos que o movimento melhore e ajude na nossa renda.”

Horário de funcionamento

Os guarda-vidas atuam diariamente, das 8h às 17h, em postos fixos distribuídos ao longo da orla, entre Barra do Ceará e Mucuripe, passando por pontos como Barra do Ceará, Carapebas, Havaizinho, Praia dos Crush, Jangada, Praia de Iracema, Ponta Mar e Náutico, utilizando equipamentos como flutuadores, nadadeiras e motos aquáticas.

A inspetoria também presta apoio ao Projeto Praia Acessível, que promove inclusão e lazer para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. A iniciativa oferece esteiras e cadeiras anfíbias para banho de mar assistido e funciona de quarta a domingo, na Praia do Lido (Praia dos Crush).

