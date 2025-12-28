Estátua da Menina Benigna é concluída e inauguração é prevista para janeiro de 2026

Foto: Ypsilon Félix/Divulgação ￼ESTÁTUA da Menina Benigna em Santana do Cariri

A nova estátua da Menina Benigna foi concluída em Santana do Cariri, município localizado a 468,55 quilômetros da Capital. Ao OPOVO, neste sábado, 27, o secretário de Cultura e Turismo do município, Ypsilon Félix, afirmou que a inauguração da obra está prevista para janeiro de 2026.

A escultura integra o Complexo Religioso de Santana, que também conta com espaços para celebrações religiosas, banheiros, estacionamento, capela e memorial, além da estátua beata Benigna, um monumento que alcança 38 metros de altura. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), os trabalhos estão totalmente concluídos.

O secretário informou que a data exata ainda será definida em conjunto com o Governo do Ceará, a Prefeitura Municipal e a Diocese de Crato, buscando um momento oportuno. A definição considera, inclusive, a grande demanda das agências de turismo religioso, que já aguardam a confirmação da data para divulgar seus roteiros de viagem.

Félix destacou que a obra “emociona não apenas pela grandiosidade física, mas pelo significado espiritual, cultural e histórico que representa para Santana do Cariri, para o Ceará e para os devotos”. Ele acrescentou ainda que espera que a inauguração seja um momento marcante, “capaz de unir fé, cultura e turismo, com a participação do poder público, da Igreja, dos devotos e da população em geral”.

Histórico da obra

Em setembro, o monumento começou a ser refeito devido à falta de semelhança com a beata. O incômodo em relação à escultura religiosa veio principalmente da Diocese e dos romeiros, disse Ypsilon Félix à rádio O POVO CBN Cariri, no mês de outubro.

A expectativa era de que a imagem fosse entregue ainda em outubro, durante a Romaria de Benigna, um dos maiores eventos religiosos do Estado, que leva cerca de 80 mil fiéis ao município de Santana do Cariri.

O secretário acrescentou em entrevista que “possivelmente, devido ao início da romaria", não seria possível a inauguração nesse período. "É uma hipótese. Porém, segundo a empresa que está produzindo, até o dia 24, nós já teremos ali a estátua já posicionada nos ajustes finais”.

A beata Benigna

A jovem cearense era frequentemente perseguida por Raul Alves, que insistia em namorá-la. Em 1941, enquanto Benigna buscava água no poço, o rapaz tentou violentá-la. Ao defender-se da violação, a menina de 13 anos foi assassinada a golpes de facão.

Benigna Cardoso foi beatificada pelo Vaticano em outubro de 2022, tornando-se a primeira beata do Ceará e a quarta mártir do Brasil.



Benigna passou a ser símbolo de resistência contra o feminicídio e a violência contra crianças e adolescentes, sendo amplamente venerada na região do Cariri.