Não há "onda de feminicídios" quando mortes de mulheres são rotina
Desde 2018, 280 mulheres foram mortas no Ceará vítimas de feminicídios. Somente em 2025, foram 46 mortes no Estado
Imagem de apoio ilustrativo. Foram requeridas mais de 22 mil medidas protetivas no Ceará em 2025

Quem acompanha redes sociais já deve ter visto matérias sobre agressões, estupros e mortes de mulheres, quase sempre acompanhadas do comentário: “até quando vão nos matar?”. A realidade é que essa resposta está longe de ser dada.

Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) indicam que, desde 2018, ano em que o feminicídio passou a ser tipificado, 280 mulheres foram mortas no Estado, 46 apenas em 2025. Já o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) indica que, somente no ano passado, foram requeridas mais de 22 mil medidas protetivas.

Mulheres estão expostas à violência em casa, no trabalho, nas ruas e até em espaços como o transporte público. Em Fortaleza, a ferramenta Nina, canal de denúncias de importunação sexual em ônibus, paradas e terminais, registrou 170 denúncias ao longo de 2025. As práticas envolvem encoxar ou apalpar, intimidação e até exibicionismo.

São expressões de dominação. Partem da ideia de que o homem teria o direito de controlar e submeter a mulher à sua vontade. E, infelizmente, esse cenário pode piorar. Estudo da Universidade Federal do Ceará (UFC), com dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que a violência contra a mulher no Brasil pode aumentar até 95% até 2033.

A pesquisa ressalta que esses números não representam um cenário inevitável, mas funcionam como um alerta: sem políticas públicas eficazes, de punição, sim, mas também de prevenção, a violência continuará avançando.

