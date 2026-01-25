Quinze alunos de escolas da rede pública do Ceará são aprovados em cursos de medicina

Foto: Seduc Ceará/Divulgação Pedro Lucas, 18, e Matheus Willames, 18, são alunos da rede pública que conquistaram vaga em Medicina

Quinze alunos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino do Ceará foram aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais.

Um dos aprovados foi o jovem Marcos Willames Saboia de Andrade, de Crateús, município a 318,3 km de Fortaleza. Ele concluiu o ensino médio técnico em Enfermagem na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Manoel Mano.



Marcos mora na zona rural, na localidade Bebida Nova, distrito de Santo Antônio, e foi aprovado para estudar no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em Crateús.

“Medicina era um sonho meu desde criança, para poder ajudar outras pessoas. A minha inclinação para a área da saúde veio associada ao desejo de fazer alguma transformação na sociedade, podendo contribuir de forma significativa para a vida de outras pessoas. Minhas expectativas são muito boas, creio que a Uece irá me oferecer várias oportunidades”, explica.

Pedro Lucas de Sousa Bezerra, de 18 anos, também é um dos cearenses aprovados para o curso de Medicina. Ele é egresso do 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macedo Júnior, em Juazeiro do Norte. Pedro foi aprovado na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade de Pernambuco (UPE), no campus de Serra Talhada.

No entanto, ele aguarda o resultado do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), pois deseja entrar na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Dos 15 estudantes egressos de escolas públicas do Ceará aprovados em cursos de Medicina em universidades públicas estaduais, oito são de escolas militares.



De acordo com o Governo do Estado, as 15 aprovações, até agora, reforçam o papel da escola pública na promoção de oportunidades. Uma das políticas que contribuem para isso é a lei estadual nº 16.197, de 2017, que institui a política de cotas em universidades públicas do Ceará. Do grupo citado, 14 estudantes se beneficiaram das cotas.